"أخشى أن يضيع هوية الجزائر" .. جمال بلعمري يهاجم رياض محرز وفلادمير بيتكوفيتش

خرج المدافع المخضرم جمال بلعمري، القائد السابق للمنتخب الجزائري، بتصريحات نارية انتقد فيها بشدة الوضع الراهن لكتيبة "محاربي الصحراء" تحت قيادة المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش.
ولم تقتصر انتقادات بلعمري على الجهاز الفني، بل طالت النجم الأول للفريق وقائده رياض محرز، نجم النادي الأهلي السعودي، معتبرًا أن مستواه الحالي يثير الكثير من التساؤلات والقلق بشأن مستقبل المنتخب.
وتأتي هذه التصريحات لتفتح باب النقاش واسعًا حول مستقبل المشروع الفني لبيتكوفيتش مع "محاربي الصحراء" ومدى قدرة الحرس القديم، وعلى رأسهم رياض محرز، على استعادة توهجهم المعهود قبل العودة إلى المنافسات القارية والتصفيات المونديالية.