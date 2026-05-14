بعد نزاع قضائي مع زوجته .. الحكم على الحاج ضيوف بالسجن لمدة عام!

أنهت المحكمة النزاع القانوني القائم بين الحاجي ضيوف وزوجته السابقة فاليري بيشوب، بعد أن رفعت الأخيرة دعوى قضائية ضده بسبب تأخره في سداد متأخرات نفقة الأطفال التي بلغت نحو 14 ألف جنيه إسترليني.

وكان ضيوف، الذي اعتزل العام الماضي، قد أصبح ملزمًا قانونيًا بدفع نفقة شهرية لابنتهما كيلا البالغة من العمر 17 عامًا، عقب الطلاق الذي وقع في عام 2023.

وقد نص الحكم السابق على إلزامه بدفع 670 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا، إضافة إلى تغطية تكاليف العلاج والمدرسة، غير أن المحكمة اكتشفت أن اللاعب لم يلتزم بهذه المدفوعات لأكثر من عام، ما دفع القاضي في جلسة يوم الثلاثاء إلى إصدار حكم يقضي بسجنه لمدة عام مع وقف التنفيذ، وإلزامه بدفع 10 ملايين فرنك غرب أفريقي، أي ما يعادل نحو 13,220 جنيهاً إسترلينياً، لزوجته السابقة.

وقد شهدت القضية سلسلة من التأجيلات بسبب غياب ضيوف عن بعض الجلسات المقررة، قبل أن يصدر الحكم النهائي في غيابه، ليضع نهاية لنزاع طويل حول التزاماته المالية تجاه أسرته.