مدعومًا بنادال وطاقة لا تفنى .. إنريكي ريكيلمي يتحدى "جبروت" فلورنتينو بيريز في ساحة انتخابات ريال مدريد!

بعد ساعات قليلة من المؤتمر الصحفي "الغريب والمفاجئ" الذي عقده فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الحالي والذي سخر فيه من وجود منافس محتمل بـ "لكنة أمريكا الجنوبية"، بدأ إنريكي ريكيلمي إجراءات فعلية لتقديم ترشحه.

ريكيلمي، وهو رجل أعمال من أليكانتي وعضو في النادي منذ أكثر من 20 عامًا، يشغل منصب رئيس شركة "كوكس" (Cox) العملاقة المتخصصة في الطاقة والمياه، وقد تلقى اتصالات مكثفة من شخصيات بارزة، من بينهم لاعبون سابقون في ريال مدريد، يحثونه على دخول السباق الانتخابي.

وعلى الرغم من محاولة بيريز مباغتة منافسيه بالدعوة لانتخابات مبكرة، إلا أن ريكيلمي يبدو مستعدًا هذه المرة أكثر من عام 2021 عندما تراجع عن الفكرة في اللحظات الأخيرة، حيث تُشير التقارير إلى أن رجل الأعمال الشاب يمتلك الآن الدعم المالي واللوجستي اللازم لخوض المعركة، حيث وافق شركاؤه الرئيسيون في "كوكس"، مثل ألبرتو زاردويا وداماسو كينتانا، على تفرغه الجزئي لإدارة حملته الانتخابية في النادي الملكي.