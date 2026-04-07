هل تأخر نابولي؟ وهل يغيب ميلان عن دوري الأبطال؟.. 3X3 صراع القمة والقاع في إيطاليا!

أندريا أجيلو - بشكل مفاجئ بعض الشيء بالنظر إلى مسار الدوري حتى قبل بضعة أسابيع، يجد نابولي نفسه الفريق الوحيد القادر على استغلال أي انهيار محتمل لإنتر، وهو انهيار سيشبه إلى حد كبير انتحاراً رياضياً.

بعد أن كان متأخراً بـ 14 نقطة عن الصدارة، تمكن فريق أنطونيو كونتي في غضون بضعة جولات من تقليص الفارق مع النيراتزوري إلى النصف بفضل سلسلة من خمس انتصارات متتالية. وبشكل عام، منذ خروجه من دوري أبطال أوروبا، سجل الفريق 7 انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة.

كان رد الفعل على الصعوبات التي واجهها الفريق متأخراً للغاية، في وقت كان بإمكان إنتر أن يتحمل ارتكاب أخطاء.

ربما لأن نابولي، في مرحلة معينة، غمرته المشاكل والطوارئ، توقف عن الإيمان بإمكانية الفوز باللقب للمرة الثانية، قبل الأوان.

ولكن إذا انتهى الأمر، كما تشير كل الدلائل، بفريق كونتي في المركز الثاني خلف إنتر، فسيكون من الخطأ توجيه أي لوم إلى نابولي وعمل المدرب، الذي لم يكن بإمكانه فعل أكثر من ذلك، بل على العكس، إذا ما نظرنا إلى الدوري الإيطالي فقط فقد كان مساره في دوري أبطال أوروبا فاشلاً.

يتم التقليل من شأن موسم نابولي، بعد 31 جولة، حصد 65 نقطة، وهي نفس النقاط التي حصدها الموسم الماضي عندما توج بطلاً لإيطاليا.

وفي ضوء جميع المشاكل التي واجهها على صعيد الإصابات والمباريات الأوروبية التي لم يخضها العام الماضي، فإن هذا أداء إيجابي للغاية.

ولكي ينهي الموسم برصيد نقاط أعلى من موسم 2024/2025، عليه أن يحصد 18 نقطة في الجولات السبع المقبلة، وهي مهمة ليست مستحيلة بالتأكيد بالنظر إلى جدول المباريات ومستوى نابولي.

على الأرجح لن يكون ذلك كافياً للفوز باللقب هذه المرة، لكن كان من الصعب المطالبة بالمزيد بالنظر إلى الدوري فقط.



