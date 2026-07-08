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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
محمد سعيد

"أرادوا استمرار ميسي في المونديال" .. مصر تتقدم بشكوى رسمية للفيفا وتتهم الحكام بمحاباة الأرجنتين

ليونيل ميسي
كأس العالم
مصر
الأرجنتين
محمد صلاح
حسام حسن

السقوط بثلاثية يؤلم مدرب الفراعنة

أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، أن فريقه كان ضحية "ظلم متعمد"، عقب هزيمته الدرامية بنتيجة (3-2) أمام الأرجنتين، أمس الثلاثاء في دور الـ16 من كأس العالم 2026.

وأهدر الفراعنة تقدمهم بهدفين سجلهما ياسر إبراهيم ومصطفى زيكو في أتلانتا حتى الدقيقة 79 حيث نجح حامل اللقب في تحقيق عودة قوية في الدقائق الأخيرة من المباراة التي اتسمت بسلسلة من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل والتي أثارت غضب جماهير الكرة المصرية.

  • حسام حسن يزعم وجود تحيز لصالح ميسي

    في أعقاب مباراة مثيرة، لم يتردد حسام حسن في تقييمه لأداء الحكام، ملمحًا إلى أن قوى خارجية كانت تلعب دورًا لضمان بقاء أكبر نجم في البطولة ضمن المنافسة، حيث قال للصحفيين: "لقد قدمنا أداءً أفضل من حامل اللقب – أفضل في كل شيء – لكن النتيجة تأثرت بعوامل داخلية على أرض الملعب وعوامل خارجية خارجها".

    وأضاف العميد: "ربما أرادوا إبقاء بطل العالم في المنافسة. ربما أرادوا أن يظل ميسي في السباق".

    وواصل مدرب المنتخب المصري انتقاده اللاذع بالإشارة إلى غياب الروح الرياضية في أعلى مستويات اللعبة، موضحًا: "في كرة القدم، توجد أحيانًا عوامل خارجية تتجاوز الجوانب الفنية".

    وأردف: "لقد حظي بطل العالم بالدعم على كل المستويات. يبدو أن هناك ضغوطًا من الجانب الأرجنتيني بشأن هذه النتيجة. كنا نعترض على اختيار الحكم بسبب الوضع مع فرنسا [فازت الأرجنتين على فرنسا في نهائي كأس العالم 2022]، لكن على الجميع أن يعاني في مرحلة ما، وقد عانينا نحن".


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    شكوى رسمية وتحقيق عاجل

    أصدر اتحاد الكرة المصري بيانًا رسميًا، أكد خلاله التقدم بشكوى رسمية أمام الاتحاد الدولي ضد طاقم حكام مباراة الأرجنتين، مطالبًا بفتح تحقيق في الحالات التحكيمية المثيرة للجدل خلال اللقاء واستبعاد هذا الطاقم بالكامل من البطولة.

    وتركزت الشكوى المصرية على واقعتين أساسيتين؛ الأولى هي إلغاء هدف صحيح سجله مصطفى زيكو في الدقيقة 58 بداعي وجود خطأ سابق من مروان عطية، أما الواقعة الثانية فكانت تجاهل تقنية الفيديو (VAR) لخطأ واضح على محمد صلاح في بداية الهجمة التي جاء منها هدف الفوز الثالث للأرجنتين بواسطة إنزو فيرنانديز، مما أثار حفيظة الجانب المصري الذي طالب باستبعاد الطاقم التحكيمي كاملاً من بقية مباريات المونديال.

    وقال البيان: "يعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن بالغ استيائه من الأداء التحكيمي في مباراة أمس بقيادة الحكم الفرنسي، ومن بعض القرارات المرتبطة بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، والتي أثارت الكثير من علامات الاستفهام، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي وجهتها العديد من وسائل الإعلام والمحللين الرياضيين لهذا الأداء".

    وأضاف: "يؤكد الاتحاد تمسكه بحقوق المنتخب الوطني، وحرصه على اتخاذ كل ما تكفله اللوائح من إجراءات تحفظ العدالة ونزاهة المنافسة".

    وتابع البيان: "رغم انتهاء مشوار المنتخب في البطولة، فإن الفخر بما قدمه لاعبونا سيظل قائمًا، بعد أن أظهروا التزامًا وروحًا قتالية نالت احترام الجميع، وقدموا صورة مشرفة لكرة القدم المصرية".

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    غضب من "تحيز" تقنية الفيديو المساعد (VAR)

    أصر حسن على أن فريقه حُرم من ركلة جزاء واضحة بسبب خطأ على محمد صلاح لم يتم التدخل بشأنه، قائلًا: "لم نرَ أي احترام أو لعبًا نزيهًا. تم إلغاء ركلة جزاء، ولم يتم حتى مراجعتها بواسطة تقنية الفيديو المساعد (VAR)، كما تم إلغاء هدفنا الثاني بشكل لافت للنظر، لأي سبب كان".

    وفيما يتعلق بالهدف الفائز، أشار حسن إلى سحب واضح للقميص اختار الحكام تجاهله، مما أدى إلى انهيار ثقته في نزاهة اللعبة، موضحًا "لقد رأينا جميعًا سحب القميص [من قبل ماك أليستر] ولم يتم حتى مراجعة الأمر عبر تقنية الفيديو المساعد (VAR). الحياة غير عادلة، الحياة العادية غير عادلة، فلماذا لا توجد عدالة في الرياضة؟ لست مقتنعاً بهذه النتيجة وبالطريقة التي سارت بها الأمور في هذه المباراة. أريد أن أعبر عن ذلك بكلمات جميلة وأقول (حظ سيئ)، لكننا عوملنا بشكل غير عادل، وكان ذلك ظلمًا".

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    ردود فعل الفراعنة بعد الخسارة

    وتردد صدى هذا الشعور الذي ساد مقاعد البدلاء بين اللاعبين على أرض الملعب، الذين شعروا بأن زخم المباراة قد انحرف بسبب عوامل خارجة عن إرادتهم. وأعرب المهاجم مصطفى زيكو، الذي سجل الهدف الثاني لمصر، عن عدم تصديقه لكيفية انقلبت المباراة بعد أن تقدموا بنتيجة 2-0، قائلًا: "كانت المباراة في أيدينا، لكنها أفلتت منا في اللحظة الأخيرة. حدثت أمور غريبة على أرض الملعب. لقد تعرضنا لظلم [من الحكم] اليوم، ورأى الجميع ذلك. بعد النتيجة 2-0، سار كل شيء ضدنا وعمل ضدنا".

    أما الحارس مصطفى شبير، الذي أظهر براعة فائقة في وقت سابق من المباراة عندما تصدى لركلة جزاء من ميسي، فقد اعترف بارتكاب أخطاء في الدقائق الأخيرة لكنه ظل فخوراً بالجهد الذي بذله الفريق.

    في المقابل، كان الحارس الاحتياطي محمد علاء أكثر صراحةً: "كان التحكيم واضحاً أمام الجميع. لن أتحدث عن ذلك، فالتحكيم كان واضحاً. ألغيت هدفاً لنا، وحصلنا على ركلة جزاء. تحولت ركلة الجزاء تلك ضدنا إلى هدف في هجمة مرتدة".

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