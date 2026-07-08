في أعقاب مباراة مثيرة، لم يتردد حسام حسن في تقييمه لأداء الحكام، ملمحًا إلى أن قوى خارجية كانت تلعب دورًا لضمان بقاء أكبر نجم في البطولة ضمن المنافسة، حيث قال للصحفيين: "لقد قدمنا أداءً أفضل من حامل اللقب – أفضل في كل شيء – لكن النتيجة تأثرت بعوامل داخلية على أرض الملعب وعوامل خارجية خارجها".

وأضاف العميد: "ربما أرادوا إبقاء بطل العالم في المنافسة. ربما أرادوا أن يظل ميسي في السباق".

وواصل مدرب المنتخب المصري انتقاده اللاذع بالإشارة إلى غياب الروح الرياضية في أعلى مستويات اللعبة، موضحًا: "في كرة القدم، توجد أحيانًا عوامل خارجية تتجاوز الجوانب الفنية".

وأردف: "لقد حظي بطل العالم بالدعم على كل المستويات. يبدو أن هناك ضغوطًا من الجانب الأرجنتيني بشأن هذه النتيجة. كنا نعترض على اختيار الحكم بسبب الوضع مع فرنسا [فازت الأرجنتين على فرنسا في نهائي كأس العالم 2022]، لكن على الجميع أن يعاني في مرحلة ما، وقد عانينا نحن".



