قادم من أحد منتخبات إفريقيا .. وباء خطير يثير مخاوف "فيفا" قبل كأس العالم 2026

كشفت تقارير صحفية، أن الوضع الصحي وصل إلى أقصى درجات الخطورة المؤسسية فيما يتعلق بانتشار فيروس إيبولا، خصوصًا بعد تدخل الأمم المتحدة المباشر في هذا الملف الشائك.

ومن خلال بيان رسمي، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا المجاورة يمثل "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا"، وهو ما أربك حسابات اللجنة المنظمة للمونديال.

وتأتي هذه الخطوة الجريئة استجابة للارتفاع المقلق في عدد الإصابات والوفيات، والانتشار العابر للحدود، وسط حالة من عدم اليقين بشأن النطاق الحقيقي لانتقال العدوى.

وتشير التقارير الطبية في أفريقيا إلى وقوع عشرات الوفيات ومئات الحالات المشتبه بها، مع تحذيرات مستمرة من أن الأرقام الفعلية قد تكون أكبر بكثير مما هو معلن حاليًا.