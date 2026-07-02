طلب مليار دولار لتعويض "الصدمة العاطفية" .. مفاوض إيراني نووي يقاضي إنفانتينو وفيفا بسبب خروج بلاده من كأس العالم!

تقدم لطف الله كافيه أفراسيابي، المستشار السابق لفريق المفاوضات النووية الإيراني والمقيم حاليًا في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، بشكوى ضد "فيفا" ورئيسه إنفانتينو، وذلك أمام محكمة اتحادية في بوسطن، مطالبًا باعتبارها دعوى جماعية تمثل نحو 91 مليون إيراني وإيراني-أمريكي.

وتستند الشكوى إلى ما وصفه بـ"التمييز الصارخ" و"المعايير المزدوجة" التي تعرض لها المنتخب الإيراني، تحديدًا بعد إلغاء هدف الفوز في اللحظات الأخيرة أمام مصر بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو، مما أدى لانتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي وإقصاء إيران، حيث توقف رصيد أسود فارس عند 3 نقاط من 3 تعادلات وودعوا البطولة من المركز الثالث.

وجاء في نص الشكوى أن قرار إلغاء هدف قلب الدفاع شجاع خليل زاده كان "خاطئًا ومصممًا عمدًا لحرمان إيران من النصر".

وأشار أفراسيابي في تصريحات لشبكة "إندبندنت"، إلى أن هذا التصرف خلق تجربة صدمة نفسية لملايين المشجعين الذين شعروا بأنهم ضحية سرقة رياضية، واصفًا مطالبته بمليار دولار بأنها "سخية جدًا" بل وربما تكون قليلة بالنظر إلى حجم الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بالأمة الإيرانية على حد تعبيره.