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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
محمد سعيد

طلب مليار دولار لتعويض "الصدمة العاطفية" .. مفاوض إيراني نووي يقاضي إنفانتينو وفيفا بسبب خروج بلاده من كأس العالم!

إيران
كأس العالم
مصر ضد إيران
مصر
مهدي طارمي

أغرب قضية تعويض في كأس العالم والسبب قرار الـVAR!


تلقى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برئاسة جياني إنفانتينو صدمة قانونية غير معتادة، بعد رفع دعوى قضائية ضده في إحدى محاكم الولايات المتحدة تطالب بتعويض خيالي قدره مليار دولار.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية على خلفية خروج المنتخب الإيراني من نهائيات كأس العالم، إثر قرار تحكيمي أثار الجدل خلال مواجهة حاسمة أمام المنتخب المصري.

  • دعوى إيرانية ضد الفيفا

    تقدم لطف الله كافيه أفراسيابي، المستشار السابق لفريق المفاوضات النووية الإيراني والمقيم حاليًا في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، بشكوى ضد "فيفا" ورئيسه إنفانتينو، وذلك أمام محكمة اتحادية في بوسطن، مطالبًا باعتبارها دعوى جماعية تمثل نحو 91 مليون إيراني وإيراني-أمريكي.

    وتستند الشكوى إلى ما وصفه بـ"التمييز الصارخ" و"المعايير المزدوجة" التي تعرض لها المنتخب الإيراني، تحديدًا بعد إلغاء هدف الفوز في اللحظات الأخيرة أمام مصر بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو، مما أدى لانتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي وإقصاء إيران، حيث توقف رصيد أسود فارس عند 3 نقاط من 3 تعادلات وودعوا البطولة من المركز الثالث.

    وجاء في نص الشكوى أن قرار إلغاء هدف قلب الدفاع شجاع خليل زاده كان "خاطئًا ومصممًا عمدًا لحرمان إيران من النصر".

    وأشار أفراسيابي في تصريحات لشبكة "إندبندنت"، إلى أن هذا التصرف خلق تجربة صدمة نفسية لملايين المشجعين الذين شعروا بأنهم ضحية سرقة رياضية، واصفًا مطالبته بمليار دولار بأنها "سخية جدًا" بل وربما تكون قليلة بالنظر إلى حجم الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بالأمة الإيرانية على حد تعبيره.

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  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    انتقادات حادة من مهدي طارمي

    لم تتوقف الأزمات عند حدود الملعب، بل امتدت لتشمل تنظيم البطولة بأكمله، حيث وصف قائد المنتخب الإيراني مهدي طارمي ما حدث بـ "الكارثة".

    وصرح طارمي في وقت سابق بأن رئيس الفيفا إنفانتينو زار غرف الملابس ووعد بحل المشكلات لكن لم يتغير أي شيء، مشيرًا إلى غياب طواقم اللوجستيات والاستشفاء بسبب أزمات التأشيرات.

    وأضاف طارمي في تصريحاته: "إنها كأس عالم كارثية؛ أعني أن على فيفا حل كل مشكلة هنا ولكن للأسف لم يتمكنوا من ذلك منذ البداية. ليس لدينا موظفو اللوجستيات، ليس لديهم تأشيرة دخول. كيف يمكن أن نضطر دائماً للسفر من تيجوانا؟ إذا كانوا يريدون إخراجنا، فليكن، ولكن هذا ليس عدلاً. نحن نشكو دائماً من هذه الأشياء ولكن لا أحد يساعد".



  • أزمات سياسية ولوجستية خلف الكواليس

    الدعوى القضائية سلطت الضوء أيضًا على المعاناة التي واجهها المنتخب الإيراني قبل انطلاق البطولة، بما في ذلك رفض منح تأشيرات لـ 11 عضوًا من الوفد الإيراني الرسمي.

    واضطر الفريق لنقل معسكره التدريبي من أريزونا في الولايات المتحدة إلى مدينة تيجوانا المكسيكية بسبب قيود وزارة الخارجية الأمريكية، مما فرض أعباء بدنية هائلة على اللاعبين جراء التنقل المستمر عبر الحدود لخوض المباريات.

    وأكد مدرب المنتخب الإيراني، أمير قلعة نويي، هذه المعاناة بوصفه فريقه بأنه "أكثر فريق مظلوم في كأس العالم".

    وقال قلعة نويي: "لقد كان سلوك المضيف تجاهنا مروعًا حقًا، وآمل أن يدرك العالم ذلك. لم يسمحوا لنا بالقدوم قبل أسبوعين، ولا حتى قبل يومين من كل مباراة. كل هذا أضر بنا حقًا، وبالطبع لدينا حرب في الوطن أيضًا".

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    موقف الفيفا ومستقبل القضية

    يرى أفراسيابي، الذي سبق وأن اتهم بالعمل كعميل غير مسجل لإيران قبل أن يحصل على عفو رئاسي من جو بايدن، أن الفيفا فشل في الالتزام بمبدأ المعاملة العادلة والمساواة.

    وصرح لوسائل الإعلام، قائلاً: "عندما تعامل الفريق كإرهابيين محتملين، فإنك تفعل ذلك أيضًا مع الأشخاص الذين يدعمونهم. نيتي هي الرد على الفيفا بسبب سوء المعاملة المروع والعنصرية، فهم لن يفعلوا ذلك أبداً مع فريق أوروبي".

    من جانبه، أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بتلقي طلبات للتعليق على القضية، لكنه لم يصدر ردًا رسميًا حتى الآن.

    ويمتلك أفراسيابي 60 يومًا لإخطار الفيفا رسميًا بالدعوى في مكاتبهم بمدينة ميامي، وأكد أنه في حال الفوز بالقضية، فسيخصص جزءاً من التعويضات لبرامج الرياضة للشباب في إيران، في قضية قد تغير شكل التعامل القانوني مع القرارات الرياضية والتنظيمية في المستقبل.

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