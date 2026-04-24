Richard Martin و محمد سعيد

تزين بمقتنيات ميسي وكريستيانو رونالدو .. مستودع ذهبي يُخزن قمصان تاريخية ويفتح أبوابه في كأس العالم

قميص دي يونج الأغلى في معرض مونديال 2022

في ضواحي أمستردام، يقف مستودع MatchWornShirt كأرشيف حي لكرة القدم الحديثة، حيث تُخزَّن آلاف القمصان التي ارتداها نجوم اللعبة في المباريات الرسمية.

أول ما يلفت الانتباه عند دخول غرفة التخزين هو الرائحة المميزة، أشبه برائحة غرفة تغيير الملابس بعد مباراة، لكنها هنا تحمل عبق التاريخ الكروي.

بين الجدران، يمكن العثور على قطع نادرة مثل قميص كريستيانو رونالدو في ذروة تألقه مع ريال مدريد، أو قميص ليونيل ميسي خلال فترته مع باريس سان جيرمان. وهناك أيضاً قمصان حديثة، مثل القميص الذي ارتداه جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد في إحدى مباريات الدوري الإسباني الأخيرة، لا يزال مغطى ببقع العشب والطين، ليجسد حرفياً رائحة كرة القدم المعاصرة.

هذه القمصان، التي يعتبرها المؤسس المشارك تيجمن زوندرويك "أعمالاً فنية"، ستُعبَّأ قريبًا استعدادًا للانتقال إلى جدران في مختلف أنحاء العالم، حيث يقتنيها عشاق اللعبة كقطع نادرة تحمل قصصًا خلف كل مباراة.

ومع اقتراب كأس العالم 2026، يتوقع أن يشهد المستودع نشاطًا مكثفًا، إذ سيزداد الطلب على هذه المقتنيات التي تمثل مزيجًا من الشغف والنوستالجيا، وتعيد إحياء لحظات لا تُنسى من تاريخ كرة القدم.

زار Goal.com المستودع في اليوم التالي لفوز باريس سان جيرمان على ليفربول 2-0 في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وفي صباح ذلك اليوم بالذات، كان قميص عثمان ديمبيلي، الذي سجل به هدفين، يُعرض للبيع بالمزاد المباشر، حيث بدأ السعر من 2000 جنيه إسترليني (2695 دولارًا) وارتفع خلال اليوم.

    أكبر مجموعة من منتجات كأس العالم

    يستعد التطبيق لموجة نشاط لا هوادة فيها خلال كأس العالم 2026، حيث ستستضيف MWS أكبر مجموعة من القمصان التي ارتداها اللاعبون ووقّعوا عليها خلال البطولة.

    وتعد فرق مثل إنجلترا والبرتغال وألمانيا وهولندا واسكتلندا، بالإضافة إلى البلدين المضيفين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، من بين الشركاء الرسميين الـ13 الذين سيطرحون قمصانهم للبيع خلال البطولة.

    كما عرضت MWS قمصانًا خلال كأس العالم 2022 في قطر، حيث تم تقديم 6600 عرض من 53 دولة مختلفة، وكان القميص الذي ارتداه فرينكي دي يونج هو أغلى قميص تم بيعه على المنصة خلال البطولة، حيث بلغ سعره 11 ألف يورو (9500 جنيه إسترليني/12800 دولار).

    ومن المتوقع أن تكون بطولة كأس العالم القادمة، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أكثر ازدحامًا، وبمجرد انتهاء كل مباراة، سيتم إرسال القمصان إلى مستودع في دالاس حيث سيتم التحقق من صحتها ومعالجتها.

    وشهد GOAL عملية التحقق من الأصالة مباشرة في المستودع بأمستردام، حيث قارن خبير القمصان بالصور الملتقطة من المباراة نفسها، بحثًا عن أي علامات تدل على ما إذا كان القميص قد تم ارتداؤه أم لا.

    • إعلان
    "مدمرة الحمض النووي" تطمئن ريال مدريد

    كما يتم تمرير كل قميص عبر آلة مصممة خصيصًا لإزالة "DNA" القميص لحماية المعلومات السرية للاعبين دون المساس بأي جانب آخر، وبالتالي الحفاظ عليه في نفس الحالة التي كان عليها عند خلعه بعد المباراة.

    وقد ظهرت هذه الآلة، التي تُعرف باسم "مدمرة الحمض النووي"، بعد أن أثار ريال مدريد مخاوفه خلال المناقشات حول الشراكة مع MWS، خوفًا من إساءة استخدام الحمض النووي الموجود على القمصان.

    أزالت "مدمرة الحمض النووي" هذا العائق، مما يعني أن قمصان العملاق الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا 15 مرة، بما في ذلك تلك التي ارتداها كريستيانو رونالدو، أصبحت جزءًا من المجموعة الضخمة لشركة MWS.




    كل قميص يحكي قصة

    MatchWornShirt هي فكرة ابتكرها تيجمن وشقيقه بوب، وهما مشجعان لأياكس أمستردام منذ الصغر.

    عندما كان والدهما، وهو مدرس في مدرسة ثانوية وحامل تذكرة موسمية لأياكس منذ زمن طويل، على وشك الانتقال إلى مدرسة جديدة، أرادا أن يقدما له الهدية المثالية ليضعها في فصله الدراسي كمدخل للحوار.

    فكرا طويلًا وبشدة وقررا أن القميص الذي ارتداه أحد رموز أياكس في مباراة حضروها معًا سيكون الهدية المثالية، لكن بعد قليل من البحث، اكتشفا أنه من المستحيل الحصول على واحد وأنه لا يوجد أحد في أوروبا يقدم مثل هذه الخدمة.

    يشرح تيجمن: "كانت القمصان تُعامل كسلعة مستعملة من الدرجة الثانية، بدلاً من كونها قطعة فريدة من نوعها وذات قيمة عالية للغاية. لقد تم التقليل من قيمة الكثير من قمصان كرة القدم وتقديرها، في حين أنها أيقونية للغاية وهناك دائمًا قصة تروى عنها. والآن نرى التقدير الحقيقي لها".

    القميص المُفضل بتوقيع فان باستن

    عندما سُئل عن قميصه المفضل، أشار تيمن إلى قميص برتقالي موضوع على مكتب في مكتبه: وهو القميص الذي ارتداه ماركو فان باستن عندما سجل هدفه الأسطوري بضربة رأسية ضد ألمانيا الغربية ليحقق الفوز بهولندا ببطولة أمم أوروبا عام 1988.

    وقال تيمن: "لقد حقق لنا اللقب الوحيد في تاريخنا، وسجل أحد أكثر الأهداف شهرة في كرة القدم الدولية، وكان أحد أعظم اللاعبين في تاريخ المنتخب الهولندي. إنه بالنسبة لي أجمل قميص تم ارتداؤه على الإطلاق".

    لكن قد يكون له منافس قريبًا، فبعد 9 سنوات من تأسيس MatchWornShirt، لم يتمكن تيمن وبوب من الحصول على قميص أياكس لوالدهما حتى الآن.

    وفي الأسبوع المقبل، سيقابل تيمن اللاعب المفضل لدى الجماهير دافي كلاسن، الرجل الذي كان يريد قميصه منذ سنوات عديدة، والذي أدى إلى إنشاء الشركة.

    وتابع بحماس: "سيحضر لي الآن قميصه الذي ارتداه في مباراة فينورد هذا الموسم، حتى أتمكن أخيرًا من إهداء هذا القميص لوالدي، فاز أياكس وسجل هو الهدف الأول، لذا سيكون هذا لحظة إكمال الدائرة بالنسبة لنا".