"أخيرًا ظهر محمد الحقيقي" .. المشجع المغربي يلبي دعوة الفتاة البرازيلي بعد رحلة بحث مثيرة!

كانت اللقطة الأشهر خلال مباراة البرازيل والمغرب من نصيب المؤثرة البرازيلية ماريا مينزيس، حيث كانت تتابع مباراة منتخب بلادها أمام أسود الأطلس.

ولحسن حظها جلست ماريا بجوار مشجع مغربي، يدعى "محمد"، وخلال المباراة دارت بينهما مناوشات كثيرة، فبينما يسجل المغرب هدف التقدم عبر إسماعيل صيباري، يحتفل محمد وتبدو الفتاة البرازيلي حزينة، وعندما يتعادل فينيسيوس جونيور للسيليساو تنفجر احتفالاتها المثيرة وتستفز المشجع المغربي.

كل هذه اللقطات شاهدها الجمهور من خلال حسابات المؤثرة البرازيلية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت هذه المقاطع كالنار في الهشيم بسبب جرأتها بعض الشيء وكذلك بسبب المكايدة الكوميدية بين المشجعين.

وبعد انتهاء المباراة ووداع المشجعين، أطلقت الفتاة البرازيلية حملة بحث عن المشجع المغربي محمد، حيث قالت في فيديوهات نشرتها على "إنستجرام"، إنها تريد الوصول إلى هذا الرجل الذي كان لطيفًا معها، رغم كل محاولاتها لاستفزازه، مؤكدًة أنها أعجبت بهذا الشخص كثيرًا لكنها تندم أشد الندم على عدم حصولها على رقم هاتفه أو حساب شخصي له على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الالتقاء به مجددًا.



