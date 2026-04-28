"رحيلهما أصبح أمرًا ضروريًا" .. إعلامي سعودي يطالب الأهلي بالتخلص من رياض محرز وفرانك كيسييه!

محرز خاض 114 دقيقة في مباراة ماتشيدا بنهائي دوري أبطال آسيا، ولعب دورًا مؤثرًا في الفوز بخلال أداء واجبات دفاعية مع النقص العددي الذي عانى منه الراقي بعد طرد زكريا هوساوي منذ الدقيقة 68، لينال الجناح الجزائري إشادة واسعة من الجماهير التي قطع لها وعدًا غاليًا.
وكان الإعلامي الرياضي وليد سعيد، المقرب من البيت الأهلاوي، قد نشر مقطع فيديو للنجم الجزائري رياض محرز، في ليلة الاحتفال باللقب الآسيوي، يعبر كثيرًا عن رغبة النجم الجزائري في التواجد داخل البيت الأهلاوي لفترة أخرى، ويرد على الأنباء التي ترجح رحيله برحيل الموسم الجاري.
وكان أول رد فعل لمحرز بعد الفوز بلقب دوري أبطال آسيا، بأن الأهلي بات لديه لقبان في النخبة الآسيوية، مضيفًا: "إن شاء الله تصير ثلاثة".
يُذكر أن محرز انضم إلى الأهلي في صيف 2023 قادمًا من مانشستر سيتي، ويرتبط بعقد يمتد حتى يونيو المقبل.
وشارك رياض محرز في 40 مباراة "رسمية" مع الأهلي في جميع المسابقات، خلال الموسم الرياضي "2025-2026"، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 13 تمريرة حاسمة، فيما حقق اللاعب 85 مساهمة تهديفية منذ انضمامه إلى قلعة الراقي، في صيف 2023 (سجل 37 وصنع 48).