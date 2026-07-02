"ليست مباراة راجبي وانظروا إلى مارادونا" .. حسام حسن يراوغ بشأن موقف محمد صلاح من مواجهة أستراليا ويقلل من نقطة قوة الكانجرو!

وفي رد حاسم على التساؤلات حول القوة البدنية الهائلة للاعبي منتخب أستراليا، قلل حسام حسن من أهمية هذا الجانب في كرة القدم الحديثة، حيث صرح بلهجة واثقة: "أجسام لاعبي المنتخبات الإفريقية تشبه منتخب أستراليا، وكرة القدم ليست بالأجسام، ونجحنا في التعامل مع الكرات الثابتة والعالية أمام نيوزيلندا وإيران.. مارادونا لم يكن طويلاً، وكذلك ميسي، ومبابي، ومحمد صلاح".
وتابع العميد هجومه على فكرة الاعتماد على الضخامة الجسدية فقط، قائلاً: "لدينا في منتخب مصر القوة والأطوال والارتقاء، لا نلعب رجبي، أو كرة القدم الأمريكية، كل فريق له إيجابيات وسلبيات، ونستطيع التعامل مع كل الظروف، وكل الاحترام والتقدير لمنتخب أستراليا، وكل مباراة بمثابة بطولة".
وتأتي هذه التصريحات في وقت يثق فيه المدرب في قدرة لاعبيه على فرض أسلوبهم التقني وتجاوز عقبة "الكانجرو"، حيث يقدم مسيرة مميزة في المونديال، إذ تواجد في "المجموعة السابعة"، ببطولة كأس العالم 2026؛ إلى جانب كل من بلجيكا، إيران ونيوزيلندا.
وتعادل المنتخب المصري (1-1) مع بلجيكا، في أولى مبارياته بالمونديال؛ قبل أن يفوز على نيوزيلندا بـ"ثلاثة أهداف لواحد"، في الجولة الثانية، وفي الجولة الثالثة تعادل (1-1) مع إيران؛ ليتأهل إلى دور الـ32 من البطولة، كـ"وصيف" للمجموعة.