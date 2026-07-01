"لم يسبق لي أن قدمت تنازلات مع لاعب كما فعلت معه" .. مارسيلو بيلسا يكشف كواليس صدامه مع فالفيردي في رسالة وداع أوروجواي

دافع بيلسا عن قراراته الفنية مبررًا بعض النتائج بالظروف الصحية والبدنية للاعبين، مشيدًا بشكل خاص بالحارس فيرناندو موسليرا رغم أخطائه.
وقال بيلسا: "في اليوم السابق للمباراة، عانى موسليرا من حمى وصلت درجة حرارته إلى 38.1، وكنت على علم بذلك. في يوم المباراة لم يكن يعاني من الحمى وكان جاهزًا. ما يبرز عظمة موسليرا هو أنه لم يطلب أي لاعب استبداله بسب الحالة المعنوية، لكنه قال لي إنه متأثر جدًا بالخطأ الذي ارتكبه ويفضل التوقف عن اللعب لأن المجموعة في حالة تسمح بالقتال وهو ليس في أفضل حالاته. هذا نبل وكرم غير مألوف".
وتابع بيلسا حديثه عن الصعوبات التي واجهت المنتخب، قائلًا: "لم أتوقف عن التفكير في كل قرار اتخذته. واجهنا ست مشكلات رئيسية؛ لاعبون انضموا وهم مصابون، وآخرون كانوا في مرحلة التعافي، بالإضافة إلى وصول متأخر للاعبي كوبا ليبرتادوريس. ومع كل ذلك، استطاعت هذه المجموعة تعويض غيابات اللاعبين المهمين. يتم تعريف الشخص بأنه (بائع أوهام) عندما يشرح الفشل بالحجج، لكنني أقدم حقائق".