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Marcelo Bielsa Addresses The MediaGetty Images Sport
محمد سعيد

"لم يسبق لي أن قدمت تنازلات مع لاعب كما فعلت معه" .. مارسيلو بيلسا يكشف كواليس صدامه مع فالفيردي في رسالة وداع أوروجواي

مارسيلو بييلسا
أوروجواي
كأس العالم
فيديريكو فالفيردي

نهاية مؤلمة لرحلة "اللوكو" مع السيليستي

أعلن الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، نهاية رحلته مع منتخب أوروجواي عقب انتهاء مشاركة "السيليستي" في منافسات كأس العالم 2026، وذلك بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثامنة برصيد نقطتين، حيث تعادل مع السعودية والرأس الأخضر وخسر أمام إسبانيا.

وأشار "اللوكو" في المؤتمر الصحفي الأخير له، إلى أن وداعه لمنتخب أوروجواي كان لحظة قاسية للغاية، مشيرًا إلى حجم الآمال التي كانت مُعلقة على هذه التجربة.

  • وداع مؤلم للمدرب الأرجنتيني

    بدا التأثر واضحًا على المدرب المخضرم خلال مؤتمره الصحفي الأخير، حيث قال: "هذه النهاية، هذا الوداع، مؤلم للغاية. بسبب الأوهام التي بنيتها ومدى السوء الذي انتهى به الأمر".

    وأضاف بيلسا في تقييمه للمرحلة الماضية: "إذا كان عليّ تقييم أداء فريق تحت قيادتي، فأنا أشعر أننا خيبنا آمال الجماهير. إنه إحباط كبير جدًا، كان من غير المتوقع تمامًا أن ينتهي بنا المطاف في هذا المركز. إنه سقوط يصعب تحمله".

    وتابع: "لا يمكنني تبرير المركز الذي حصلنا عليه. إدارة الموارد التي كانت لدي لم تكن كافية. لقد فعلنا أقصى ما يمكن: أنا وزملائي واللاعبون. لدي قناعة بأنه حتى لو اتخذت طرقًا مختلفة، لما تغيرت النتائج التي حصلنا عليها".

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  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    كواليس العلاقة مع فالفيردي

    تطرق بيلسا إلى علاقته بنجم ريال مدريد، فيديريكو فالفيردي، نافيًا وجود أي خلافات شخصية كما تردد في بعض الأوساط الإعلامية، حيث صرح بيلسا بوضوح: "لم أواجه قط مشكلة مع فالفيردي. لم يسبق لي أن قدمت تنازلات مع لاعب كرة كما فعلت معه، لأنني أعتقد أنه يستحقها. عندما أخبرته أنني قد أحتاجه كقلب دفاع، أو كجناح أو لاعب وسط، تلقيت منه استجابة مثالية واستعدادًا تامًا. إذا كان هناك صراع، فأنا أجهله. كنت أحلم بتدريب أراوخو، فالفيردي وبينتانكور".

    وعن الضغوط التي مارسها اللاعبون لتغيير أسلوب التدريب، كشف "اللوكو" عن كواليس الاجتماعات، قائلًا: "اللاعبون طلبوا مني عدم التدرب في مجموعتين منفصلتين. هم يعرفون لماذا أفضل ذلك، لكن عندما طرحوا حاجتهم للتدريب معاً، كان من العبث أن أصر على شيء لا يشاركونني فيه. كما كان هناك طلب بتقليص المحاضرات الفنية، وقد وافقت على ذلك أيضًا. التزمت بالاستجابة لمطالبهم، لكن وصل وقت لم يكن فيه ذلك كافيًا".

  • أزمة موسليرا ومبررات الإخفاق في كأس العالم

    دافع بيلسا عن قراراته الفنية مبررًا بعض النتائج بالظروف الصحية والبدنية للاعبين، مشيدًا بشكل خاص بالحارس فيرناندو موسليرا رغم أخطائه.

    وقال بيلسا: "في اليوم السابق للمباراة، عانى موسليرا من حمى وصلت درجة حرارته إلى 38.1، وكنت على علم بذلك. في يوم المباراة لم يكن يعاني من الحمى وكان جاهزًا. ما يبرز عظمة موسليرا هو أنه لم يطلب أي لاعب استبداله بسب الحالة المعنوية، لكنه قال لي إنه متأثر جدًا بالخطأ الذي ارتكبه ويفضل التوقف عن اللعب لأن المجموعة في حالة تسمح بالقتال وهو ليس في أفضل حالاته. هذا نبل وكرم غير مألوف".

    وتابع بيلسا حديثه عن الصعوبات التي واجهت المنتخب، قائلًا: "لم أتوقف عن التفكير في كل قرار اتخذته. واجهنا ست مشكلات رئيسية؛ لاعبون انضموا وهم مصابون، وآخرون كانوا في مرحلة التعافي، بالإضافة إلى وصول متأخر للاعبي كوبا ليبرتادوريس. ومع كل ذلك، استطاعت هذه المجموعة تعويض غيابات اللاعبين المهمين. يتم تعريف الشخص بأنه (بائع أوهام) عندما يشرح الفشل بالحجج، لكنني أقدم حقائق".

  • Marcelo Bielsa Addresses The MediaGetty Images Sport

    رسالة الوداع

    في ختام حديثه، دافع بيلسا عن التزام اللاعبين تجاه قميص المنتخب الوطني، مؤكداً أن الوداع لا يقلل من قيمة العمل الذي أُنجز، وقال: "كنا متحدين بما يكفي لنركض أكثر من السعودية بنسبة 20%، وأكثر من الرأس الأخضر بنسبة 30%، وأكثر من إسبانيا بنسبة 25%. عادة تجري الفرق أقل في الأشواط الثانية، لكن أوروجواي ركضت أكثر. الحزن العام للجماهير هو ما عليّ أن أتحمله الآن".

    وأنهى بيلسا كلامه بالحديث عن إرثه، قائلاً: "لقد بذلنا المستحيل. شعرت بالدعم في البحث عن الهدف، أو بالأحرى، أنا دعمت اللاعبين ولكن حدث ما حدث. كرة القدم فيها أخطاء، وبدونها لا توجد كرة قدم. الأخطاء تجعلك تقع في حب اللعبة، وهذه المرة كان علينا أن نعاني منها. لقد حافظت على أصول الاتحاد الأوروجوياني وكأنه منزلي، وأعتقد أن المدرب القادم سيجد بنية تحتية ممتازة تسهل مهمته".