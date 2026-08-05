بجملة واحدة .. الهلال ينسف طموحات عملاق إيطاليا في خطف ثيو هيرنانديز!

أكدت التقارير الصحفية الأخيرة، أن انتقال ثيو هيرنانديز إلى نادي يوفنتوس الإيطالي بات أمرًا مستبعدًا للغاية في الوقت الحالي، حيث ذكر الصحفي الموثوق فابريتسيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر قناته على "يوتيوب" أن النجم الفرنسي صاحب الـ28 عامًا من غير المرجح أن ينضم إلى السيدة العجوزخلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار إلى أن الهلال لم يعرض لاعبه الفرنسي للبيع من الأساس، ويعتبره من الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي في خطته للموسم الجديد، ورفع جملة واحدة في وجه هذه الأنباء "ثيو ليس للبيع".

ويأتي هذا الموقف الصارم من الإدارة الزرقاء ليعكس رغبتها في الحفاظ على استقرار الفريق وتدعيم طموحاته المحلية والقارية في الموسم المقبل، خصوصًا أن اللاعب الفرنسي أصبح جزءًا لا يتجزأ من منظومة المدرب الفنية.

وعلى الرغم من الأنباء التي أشارت إلى رغبة اللاعب الفرنسي في العودة إلى أوروبا بعد مشاركته مع منتخب بلاده، إلا أن العوائق المالية تبدو ضخمة جدًا أمام أي نادٍ يرغب في ضمه، ووفقًا لما أورده رومانو، فإن الصفقة حاليًا "لا تعتبر مجدية نظرًا لراتبه المرتفع جدًا وأهميته الكبيرة للمشروع الرياضي لنادي الهلال".



