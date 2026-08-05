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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمد سعيد

بجملة واحدة .. الهلال ينسف طموحات عملاق إيطاليا في خطف ثيو هيرنانديز!

ثيو هيرنانديز
الهلال
انتقالات
مالكوم
دوري روشن السعودي
يوفنتوس
الدوري الإيطالي

كل الأبواب مغلقة أمام الفرنسي

كشفت تقارير صحفية، أن نادي الهلال السعودي اتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبل ظهيره الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز، مغلقًا الباب أمام محاولات الأندية الأوروبية الراغبة في ضمه.

ورغم التقارير التي ربطت اللاعب بالعودة إلى الدوري الإيطالي من بوابة يوفنتوس، إلا أن "الزعيم" لا يبدو مستعدًا للتفريط في أحد ركائزه الأساسية بسهولة.

  • تحرك يوفنتوس وموقف الهلال الصارم

    أكدت التقارير الصحفية الأخيرة، أن انتقال ثيو هيرنانديز إلى نادي يوفنتوس الإيطالي بات أمرًا مستبعدًا للغاية في الوقت الحالي، حيث ذكر الصحفي الموثوق فابريتسيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر قناته على "يوتيوب" أن النجم الفرنسي صاحب الـ28 عامًا من غير المرجح أن ينضم إلى السيدة العجوزخلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

    وأشار إلى أن الهلال لم يعرض لاعبه الفرنسي للبيع من الأساس، ويعتبره من الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي في خطته للموسم الجديد، ورفع جملة واحدة في وجه هذه الأنباء "ثيو ليس للبيع".

    ويأتي هذا الموقف الصارم من الإدارة الزرقاء ليعكس رغبتها في الحفاظ على استقرار الفريق وتدعيم طموحاته المحلية والقارية في الموسم المقبل، خصوصًا أن اللاعب الفرنسي أصبح جزءًا لا يتجزأ من منظومة المدرب الفنية.

    وعلى الرغم من الأنباء التي أشارت إلى رغبة اللاعب الفرنسي في العودة إلى أوروبا بعد مشاركته مع منتخب بلاده، إلا أن العوائق المالية تبدو ضخمة جدًا أمام أي نادٍ يرغب في ضمه، ووفقًا لما أورده رومانو، فإن الصفقة حاليًا "لا تعتبر مجدية نظرًا لراتبه المرتفع جدًا وأهميته الكبيرة للمشروع الرياضي لنادي الهلال".


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    طموحات يوفنتوس واصطدامها بالواقع المالي

    في المقابل، كانت بعض التقارير الإيطالية، قد أشارت إلى وجود تحركات خلف الكواليس لإعادة ثيو إلى الكالتشيو، حيث ذكرت صحيفة "توتوسبورت" أن وكيل اللاعب مانويل جارسيا كيلون قام بعرض اللاعب على عدة أندية، وأوضحت التقارير أن مدير يوفنتوس الرياضي ريكي ماسارا قد يساعد في تسهيل الانتقال نظرًا لعلاقته السابقة باللاعب.

    ومع ذلك، فإن النادي الإيطالي لا يمكنه تحمل الأرقام الفلكية التي يتقاضاها النجم الفرنسي في الدوري السعودي، والتي تقدر بنحو 20 مليون يورو سنويًا، وهو مبلغ يفوق قدرات السيدة العجوز في الوقت الراهن.

    علاوة على ذلك، يرتبط ثيو بعقد ممتد مع الهلال حتى صيف 2028، مما يعطي الإدارة السعودية اليد العليا في أي مفاوضات، إذ أن ثيو شارك في 44 مباراة مع الهلال مسجلاً 9 أهداف في موسمه الأول، وهذه الأرقام تجعل إدارة الزعيم ترى أن التفريط فيه يتطلب عرضًا خرافيًا لا يقل عما تم دفعه في صفقات كبرى مثل كريسينسيو سامرفيل.

  • مالكوم خارج الحسابات

    على النقيض تمامًا، أصبح النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، من أبرز الأسماء المرشحة للرحيل عن الهلال خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وسط ترحيب من إدارة الزعيم.

    مالكوم البالغ من العمر 29 سنة، تراجع مستواه بشكلٍ كبير مع الفريق الهلالي، خلال الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ والذي اكتفى فيه الزعيم بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، فقط.

    وفي هذا السياق، أعلن الصحفي الرياضي جيانلويجي لونجاري، تلقي عملاق الرياض الهلال عرضًا من نادي الدرعية الذي سيلعب في دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027، لأول مرة في تاريخه؛ وذلك للتعاقد مع النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    لونجاري، أشار إلى أن عرض نادي الدرعية المقدم إلى عملاق الرياض الهلال؛ هو "استعارة" مالكوم في الميركاتو الصيفي الحالي، ولمدة موسم رياضي واحد، مؤكدًا أن اللاعب البرازيلي لم يوافق على الانتقال إلى الدرعية - حتى الآن -؛ ليعطل رحيله من عملاق الرياض الهلال، بشكلٍ رسمي.

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  • Malcom of Al Hilal reactsGetty Images

    مسيرة مالكوم مع نادي الهلال

    النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى عملاق الرياض الهلال صيف 2023؛ قادمًا من صفوف نادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي، بشكلٍ رسمي.

    صفقة مالكوم كلفت خزينة الهلال، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ60 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2027.

    ومع الزعيم الهلالي.. سجل مالكوم 46 هدفًا وصنع 41 آخرين؛ وذلك خلال 138 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

    وتوّج مالكوم بـ5 ألقاب رسمية مع الهلال، منذ صيف 2023 وحتى الآن؛ وهي: "دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين (مرتين) والسوبر السعودي (مرتين)".


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