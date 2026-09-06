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Al-Nassr v Al-Ahli - Saudi Super Cup FinalGetty Images Sport
محمد سعيد

"لن يُعاقب والدليل كريستيانو رونالدو" .. جواو فيليكس يفلت من مقصلة لجنة الانضباط رغم تصريحه المثير عن الدوري السعودي!

جواو فيليكس
النصر
الاتحاد
الاتحاد ضد النصر
دوري روشن السعودي
كريستيانو رونالدو

مخرج قانوني ينقذ نجم النصر من فخ العقوبات!

يبدو أن النجم البرتغالي جواو فيليكس، جناح النصر السعودي، لن يدفع ثمنًا لتصريحاته المثيرة للجدل التي أطلقها في أعقاب خسارة فريقه على يد الغريم الاتحاد، مساء أمس السبت.

الاتحاد فاز (2-1) على ضيفه النصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

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    جواو فيليكس يهدد بكشف حقيقة دوري روشن!

    في أعقاب خسارة النصر أمام الاتحاد في قمة مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027، غادر فيليكس الملعب غاضبًا ونشر الصحفي الرياضي رتيبان الدوسري مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، يظهر غضب الجناح البرتغالي، وذلك أثناء مروره أمام المنطقة المختلطة.

    وحاول الإعلاميون الحصول على تصريحات من فيليكس؛ إلا أن النجمالبرتغالي رفض ذلك، مع إلقاء بعض الكلمات المثيرة أثناء مغادرته، حيث شكك فيليكس، بوجود تعمُد لعرقلة فريقه وحرمانه من فرصة الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

    وقال فيليكس في كلماته السريعة، أثناء مروره أمام منطقة التصريحات الإعلامية: "إذا تحدثتُ سأكشف حقيقة هذا الدوري".

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  • مخرج قانوني ينقذ البرتغالي

    انتشر المقطع كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وارتفعت الأصوات المطالبة بضرورة معاقبة النجم البرتغالي، وخصوصًا من المنافسين الذين يرغبون في حرمان النصر من جناح مميز وهداف من العيار الثقيل، كان سببًا في عودة العالمي لمنصات التتويج خلال الموسم المنصرم.

    كذلك، هناك الكثير من الإعلاميين تداولوا اللقطة وطالبوا بمحاسبة اللاعب عن هذا التصريح الذي يفهم على أن المسابقة يشوبها تدخلات لصالح أندية بعينها وهو ما يضر بسمعة دوري روشن السعودي.

    إلا أن الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل كان له رأي آخر، حيث أكد في تغريدة نشرها عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن جواو فيليكس لن يُعاقب على هذا التصريح، بل إن لجنة الانضباط لن تنظر إلى الواقعة من الأساس، مستشهدًا بواقعة سابقة لنجم النصر الآخر كريستيانو رونالدو.

    وكتب المريسل في تغريدته: "للجميع أنا لا اعلم حقيقة ما قال جواو فيليكس فقد شاهدت عدد من الترجمات وكل يترجم كيفما يشاء، لكن خذ هذه المعلومة، لجنة الانضباط لا تتدخل إلا في التصاريح التي تكون على الناقل الرسمي لهذا الانضباط لا يحق لها بالتدخل في تصريح جواو فيليكس".

    وأضاف في تغريدة لاحقة: "مصادر مطلعة تؤيد تغريدتي و تؤكد تصريح حواو فيليكس لم يكن للناقل الرسمي ولهذا لن يتم استدعائه من قبل لجنة الانضباط كحالات كثيرة حدثت خاصة بعد معاقبة كريستيانو رونالدو ولم تتدخل لجنة الانضباط فيها كونها لم تتم في الناقل الرسمي .. لهذا ارتاحوا جواو فيليكس باقي و يتمدد".


  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أرقام جواو فيليكس مع نادي النصر

    النجم البرتغالي جواو فيليكس البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى عملاق الرياض النصر صيف 2025؛ قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، بشكلٍ رسمي.

    صفقة فيليكس كلفت خزينة النصر، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ35 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2027.

    ومنذ الانضمام إلى الفريق النصراوي؛ يقدّم النجم البرتغالي أفضل المستويات، مع قيادته العالمي للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وبصفةٍ عامة.. سجل جواو فيليكس 30 هدفًا، وصنع 22 تمريرة حاسمة إلى زملائه؛ وذلك خلال 53 مباراة رسمية مع فريق النصر الأول لكرة القدم، بمختلف المسابقات المحلية والخارجية.

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  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ترتيب النصر والاتحاد بعد نهاية الجولة الخامسة

    عملاق الرياض النصر فشل في اللحاق بغريمه التاريخي الهلال، في "صدارة" دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك بعد الخسارة من نادي الاتحاد، مساء يوم السبت.

    وتجمد النصر بالخسارة (1-2) ضد الاتحاد، في الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي؛ عند النقطة 12 في "الوصافة"، وبفارق 3 نقاط عن الهلال "المتصدر".

    أما الاتحاد من ناحيته؛ وصل إلى نقطته الـ11 من 3 انتصارات وتعادلين، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب الدوري.

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