نادٍ إنجليزي ينفجر غضبًا بعد وضع شعاره على شخصية مرتبطة بالكراهية في غلاف كتيب ضد العنصرية!

أثار كتيب توعوي وُزّع في مدارس ابتدائية بمنطقة لندن الكبرى، يروي حياة بول كانوفيل أول لاعب أسود يرتدي قميص تشيلسي، موجة من الاحتجاجات بعد أن تضمن صورة لرجل يرتدي زي منظمة كو كلوكس كلان وقد وُضع شعار نادي ميلوال على سترته.

النادي الإنجليزي اعتبر الصورة "تصويرًا خاطئًا وضارًا"، وأعلن أنه يقيّم موقفه القانوني بشأن هذه القضية، مؤكدًا أنه لا يمكنه التعليق أكثر في الوقت الحالي.

من جانبه، اعتذر مجلس مدينة وستمنستر لميلوال عن إدراج شعار ميلوال، واصفًا الصورة بأنها "غير حساسة"، لكنه شدد على أن الهدف من الكتيب كان مكافحة العنصرية وتوعية الأطفال بتاريخ كانوفيل.

ميلوال يرى أن إدراج شعاره على شخصية مرتبطة بالكراهية والعنصرية يسيء إلى سمعته ويضر بصورته العامة، وهو ما دفعه للتفكير في اتخاذ إجراءات قانونية.



