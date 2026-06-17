"حرمونا من شعبنا" .. كاليدو كوليبالي يهاجم القيود الأمريكية بعد حظر جماهير السنغال من حضور كأس العالم

في ظل تصاعد الشكاوى من المنتخبات المتضررة، وجد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نفسه في موقف محرج، حيث أكدت المنظمة سابقًا أنها لا تملك السلطة لتغيير القوانين الوطنية للدول المضيفة فيما يتعلق بالهجرة والتأشيرات.
هذا الموقف أثار انتقادات واسعة، خصوصًا وأن البطولة تُنظم في ثلاث دول (الولايات المتحدة، كندا، المكسيك)، مما يجعل تنقل الجماهير بين الحدود أمرًا معقدًا لبعض الجنسيات.
الأزمة لم تقتصر على السنغال فقط، بل امتدت لتشمل دولًا أخرى تعاني من قيود مماثلة، مما جعل النسخة الحالية من المونديال توصف بأنها "بطولة التأشيرات".
ولذلك يرى كوليبالي أن كرة القدم كقوة ناعمة يجب أن تتجاوز هذه الحواجز، مشددًا على أن اللاعبين يشعرون بضعف المساندة عندما يُحرم الجمهور الوفي من حقه الطبيعي في التواجد خلف فريقه في أكبر تظاهرة رياضية على الكوكب.
ويأمل كوليبالي أن تصل رسالته إلى المسؤولين، حيث ختم حديثه بنبرة تحمل التحدي: "سأظل أقول إن كرة القدم للجميع، وسنواصل اللعب والقتال من أجل أولئك الذين لم يتمكنوا من الحضور، لأننا نشعر بوجودهم معنا في كل لحظة على أرض الملعب".