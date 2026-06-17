"حرمونا من شعبنا" .. كاليدو كوليبالي يهاجم القيود الأمريكية بعد حظر جماهير السنغال من حضور كأس العالم

أعرب كاليدو كوليبالي عن استيائه الشديد من حرمان الجماهير السنغالية من مساندة منتخب بلادهم في الملاعب الأمريكية، مؤكدًا أن اللعبة يجب أن تظل متاحة للجميع بعيدًا عن التعقيدات السياسية.

وجاءت هذه الأزمة بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيودًا جزئية على السفر شملت مواطني السنغال وساحل العاج وإيران وهايتي، وهو القرار الذي صدر في ديسمبر الماضي رغم استضافة الولايات المتحدة للبطولة.

وعلى الرغم من وجود استثناءات للرياضيين وعائلاتهم المقربة، إلا أن القواعد الصارمة منعت آلاف المشجعين العاديين من الحصول على تأشيرات الدخول.

وقال كوليبالي في تصريحات نشرها موقع The Athletic: "أنا لا أريد التحدث عن السياسة أو شيء من هذا القبيل. أريد فقط التحدث عن كرة القدم، والاستمتاع بكرة القدم، وأعتقد أن كرة القدم للجميع".

وأضاف مدافع نابولي السابق: "أردت فقط أن أقول هذا وآمل أن يصبح الوضع على ما يرام، لكن بالنسبة لي الأهم هو أننا يجب أن نلعب من أجل شعبنا".