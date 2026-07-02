لعنة الـ86 أكبر دليل .. قليلٌ من الإنصاف لـ"جاتوزو" وصفعة تعيد الوعي للقارة السمراء!

فتحت زيادة عدد منتخبات كأس العالم 2026 إلى 48 منتخبًا الباب على مصراعيه أمام نقاشات محتدمة حول عدالة توزيع المقاعد بين القارات، ومع حصول القارة الإفريقية على 9 مقاعد مباشرة ونصف مقعد في الملحق العالمي، اعتبر الكثيرون أن هذا السيناريو يمثل إنصافًا تاريخيًا طال انتظاره لقارة مواهبها ملأت السمع والبصر.

في البداية كاتب السطور التالية ليس عنصريًا على الإطلاق بل إنه ينتمي لذات القارة، لكن الملعب، الذي يظل دائمًا الفيصل الحقيقي والوحيد، كان يخفي خلف ستاره فجوة هائلة وعميقة لم تفلح المواهب الفردية في ردمها، لتتحول طموحات القارة في غضون أيام قليلة من نشوة الانتصار المبدئي وسخرية البدايات، إلى صدمات متتالية كشفت عورات غياب الإستراتيجية ونقص الخبرة الذهنية.

يضع "جول" أمامك الواقع والحقيقة الكاملة لوضع المنتخبات الإفريقية في مونديال 2026، ويترك لك حرية الاختيار في الإجابة عن السؤال "هل تستحق القارة السمراء هذه المقاعد التسعة؟".