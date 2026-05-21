خاص | "ألقى قنابل يدوية على الجميع" .. مايكل أوين يؤيد هجوم محمد صلاح ضد آرني سلوت ولكن!

وعند سؤاله عما إذا كان يمكن اعتبار انفعال صلاح الأخير أمراً مبرراً أم غير مفيد، قال مايكل أوين، المهاجم السابق لليفربول في تصريحات خاصة لموقعGOAL: "كلا الأمرين. هل هو مبرر؟ نعم. هل أتفق مع ما قاله؟ نعم. لكن هل كنت لأقول ذلك بنفسي؟ لا".

وأضاف: "هذا هو بيت القصيد. لا أعتقد أنه كان من الحكمة أن يقول ذلك، على الرغم من أنه ربما يكون على حق. لكن اسمع، بالطبع يريد مشجعو ليفربول رؤية لاعبين أفضل. بالطبع يريدون رؤية نتائج أفضل. ونعم، بالطبع لا يريدون أن يكونوا فريقًا يفوز في مباراة ويخسر في أخرى. لم يكن هناك شيء خاطئ في ما قاله، لكن المشكلة هي أنه قاله. هذا هو الأمر".

وتابع أوين: "أعتقد أن المشكلة مع محمد صلاح هي أنه نادرًا ما يتحدث. لكن عندما يتحدث، فإنه يطلق قنابل يدوية. لو كان يتحدث طوال الوقت، فلربما لم يكن ذلك صدمة كبيرة. لكن أيا كان ما سيقوله، فهو خبر ضخم، ضخم للغاية. ومن الواضح أنه إذا كان دائمًا ما ينتقد، لنقل تجاه النادي أو تجاه المدير الفني أو أي شيء آخر، فإن الأمر يتحول إلى قنبلة نووية من نواحٍ عديدة.

وواصل: "لذا، نعم، أتفق مع كل ما قاله، لكنني لا أتفق مع قوله ذلك، لأن ما الفائدة التي تعود على أي شخص؟ إنها ببساطة لا فائدة".