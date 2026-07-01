بعد قرار الزعيم "المفاجئ" .. جواو كانسيلو يتمرد على الهلال من أجل الرحيل نهائيًا إلى برشلونة!

على الجانب الآخر، يحاول نادي الهلال السعودي لعب أوراقه بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق مكاسب مالية من رحيل لاعب استثمر فيه أكثر من 20 مليون يورو قبل عامين.
فالنادي السعودي يدرك أن قيمة كانسيلو السوقية قد ارتفعت في الأشهر الأخيرة، ولذلك فإنه يرفض تمامًا فكرة تركه يرحل مجانًا لمجرد توفير راتبه الضخم، إذ أن إدارة الهلال حددت مبلغًا يفوق 10 ملايين يورو حاليًا كشرط للتخلي عن خدماته.
وفي محاولة للضغط على اللاعب، قام الهلال بتسريب قائمة الفريق المستدعاة للفترة التحضيرية والتي تضمنت اسم كانسيلو، مع مطالبته بالالتحاق بالتدريبات فور انتهاء إجازة المونديال التي تستمر لمدة شهر.
وهذه التحركات تزيد من حالة التوتر بين الطرفين، حيث يرى اللاعب أن النادي يحاول عرقلة حلمه بالعودة إلى الليجا، بينما يرى الهلال أنه يحمي حقوقه المالية وتجارته في سوق اللاعبين.
والمعطيات الحالية تشير إلى أن المفاوضات الفعلية ستبدأ فور انتهاء رحلة البرتغال في كأس العالم، حيث سيعقد اجتماع حاسم بين جميع الأطراف، وإذا لم تتوصل الأندية لاتفاق، فإن كانسيلو يخطط للتدخل شخصيًا والضغط بقوة لفرض رغبته.