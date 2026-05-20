Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمد سعيد

موقف مفاجئ من عبد الله فلاتة في صراع الهلال والنصر .. ووليد الفراج يرد بفرش البالونات الزرقاء!

جولة التتويج تكشف عن نوايا ضيوف الفراج

دخل الإعلامي وليد الفراج في نقاش مثير للجدل مع الناقد الرياضي عبد الله فلاتة، عند الحديث عن أمنيات ضيوف برنامج "أكشن مع وليد"، بشأن مصير لقب دوري روشن السعودي قبل ساعات من مباريات الجولة الأخيرة والحاسمة للبطولة.

النصر يحتاج للفوز على ضيفه ضمك، مساء غدٍ الخميس في ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة 34 "الأخيرة" من مسابقة الدوري؛ لضمان التتويج باللقب بشكلٍ رسمي، بعد غياب 7 سنوات، بينما يترقب الهلال تعثر "العالمي" بأي نتيجة للانقضاض على اللقب بشرط فوزه على مضيفه الفيحاء في المباراة التي تجمعهما في نفس التوقيت وضمن نفس الجولة.

آخر مرة حقق بها العالمي لقب الدوري السعودي للمحترفين كانت في الموسم الاستثنائي 2018-19 بقيادة الثنائي المغربي عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط، ومنذ ذلك الحين لم يتوج النصر بشكل عام سوى بلقبين؛ كأس السوبر السعودي 2020-21، والبطولة العربية للأندية 2023.

وقد خسر العالمي قبل يومين فرصة التتويج بأولى بطولات الموسم الجاري، وقتما تلقى الهزيمة أمام جامبا أوساكا (1-0)، في نهائي دوري أبطال آسيا 2، مما يجعل فوزه بلقب الدوري بمثابة إنقاذ للموسم.

    رفض عبد الله فلاتة، الإفصاح عن نواياه بشأن مصير لقب دوري روشن قبل الجولة الأخيرة من السباق، حيث قال خلال حلوله ضيفًا على برنامج "أكشن مع وليد" عبر فضائية "MBC أكشن": "الكل سيلعب من أجل مصلحته في الجولة الأخيرة، صحيح أن الفيحاء ليس لديه أهداف مباشرة من مباراة الهلال، لكنه سيلعب من أجل الفوز حاله كحال ضمك الذي يسعى لنتيجة إيجابية من أجل ضمان البقاء بين الكبار في الدوري السعودي".

    وأضاف: "الفيحاء فريق محترم ولديه مدرب قوي وسبق وخطف بطولة كأس الملك من الهلال وسيلعب للفوز رغم الفوارق الفنية لصالح الزعيم".



    الفراج يستعد بـ"دكان البالونات"

    رد فلاتة على الناقد الرياضي هاني الداود بشأن أمنياته في الجولة الأخيرة، حيث قال: "أنا لم أعلن أنني أؤيد النصر ضد الهلال، حتى لو كان هناك شيء في نفسي لن أعلنها لأنني لا أحب أن أستفز الآخرين".

    وقاطعه وليد الفراج، مشيرًا إلى أن فلاتة ليس بحاجة لـ"شهود" من أجل إثبات رغبته في خسارة الهلال، ليرد: "إذا كانت الأمور بالنوايا فأنت (وليد الفراج)، ستكون نواياك مع الهلال".

    وعلق الفراج قائلًا: "أنا قلبي عمارة وفاتح دكان للبالونات، سنفرش بالونات زرقاء ليلة الخميس، إن فاز النصر حطينا أصفر فوقه وإن فاز الهلال حطينا أبيض فوقه"، في إشارة إلى ألوان وشعارات القطبين المتصارعين على لقب دوري روشن.


    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    كما فشل العالمي في تجاوز عقبة ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك بعدما تعرض للخسارة أمام عملاق جدة الاتحاد، يوم 28 أكتوبر الماضي.

    أيضًا.. فقد الفريق النصراوي لقب دوري أبطال آسيا "2"؛ وذلك بعد الخسارة (0-1) ضد نادي جامبا أوساكا الياباني، على أرضية ميدان "الأول بارك" في العاصمة الرياض

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 83 نقطة من 33 مباراة؛ وبفارق نقطتين فقط عن الهلال، صاحب "الوصافة".


    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 23 انتصارًا مع 9 تعادلات، في 32 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي؛ مع التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نادي الخلود في النهائي.

    أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في الصيف الماضي، حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".