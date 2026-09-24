بعد سؤال "صقر ولا بومة؟" .. مناف أبو شقير يطالب إعلامي إماراتي بالاعتذار من الجماهير السعودية للمرة الثالثة!

تمسك مناف أبو شقير، أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب السعودية، بضرورة اعتذار الإعلامي الإماراتي أحمد سعيد لجماهير كرة القدم السعودية عن حديثه المثير للجدل حول "تيفو" جماهير الأخضر خلال مباراة الكويت في كأس الخليج "خليجي 27".

وتحت أنظار عشرات الآلاف من الجماهير السعودية، بدأ الأخضر مشواره في البطولة الخليجية بانتصار مهم على الكويت بنتيجة (1-0)، في المباراة التي أقيمت على أرضه وبين جماهيره ضمن الجولة الأولى من منافسات خليجي 27.

وقدم الجمهور السعودي "تيفو" استثنائي في المدرجات على شكل "صقر أخضر" والذي تم الإعداد له قبل انطلاق المباراة بساعات طويلة ورفعته الجماهير في مشهد رائع.