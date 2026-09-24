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محمد سعيد

بعد سؤال "صقر ولا بومة؟" .. مناف أبو شقير يطالب إعلامي إماراتي بالاعتذار من الجماهير السعودية للمرة الثالثة!

السعودية
الكويت
كأس الخليج

تيفو مباراة الكويت يثير جدلا كبيرا

تمسك مناف أبو شقير، أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب السعودية، بضرورة اعتذار الإعلامي الإماراتي أحمد سعيد لجماهير كرة القدم السعودية عن حديثه المثير للجدل حول "تيفو" جماهير الأخضر خلال مباراة الكويت في كأس الخليج "خليجي 27".

وتحت أنظار عشرات الآلاف من الجماهير السعودية، بدأ الأخضر مشواره في البطولة الخليجية بانتصار مهم على الكويت بنتيجة (1-0)، في المباراة التي أقيمت على أرضه وبين جماهيره ضمن الجولة الأولى من منافسات خليجي 27.

وقدم الجمهور السعودي "تيفو" استثنائي في المدرجات على شكل "صقر أخضر" والذي تم الإعداد له قبل انطلاق المباراة بساعات طويلة ورفعته الجماهير في مشهد رائع.

  • ماذا حدث؟

    خلال حلقة الأمس من برنامج "المجلس"على قناة الكأس القطرية، تحدث أحمد سعيد عن تيفو جماهير السعودية في مواجهة الكويت، متسائلا: "هل التيفو صقر ولا بومة؟ وأتحدى أحد من الحاضرين أن يكون عارف ما المقصود من التيفو".

    ورغم أن سعيد انهال بالإشادة على حضور الجماهير السعودية وشكل "التيفو" إلا أن هذا التعليق الساخر وضعه في موقف محرج، حيث رأى المتابعون أن القصد منه السخرية والتقليل من شعار المنتخب السعودي "الصقور".

    وقال سعيد في حديثه: "الجمهور السعودي جمهور قوي وحاضر، وهو مصدر الطاقة في المباراة للاعبين، والشيء اللي عجبني انضباط الجمهور لأنه كان رقم واحد وفعلوا تيفو مخيف".


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  • مناف يوأد الفتنة في مهدها

    مع نهاية برنامج "المجلس" طلب مناف أبو شقير الكلمة مطالبًا من الإعلامي الإماراتي بالاعتذار عن تصريحه للجماهير السعودية، حتى لا يتداول الموضوع بشكل موسع على أنها إهانة للأخضر ومشجعيه.

    وقال أبو شقير: "أتمنى أن يعتذر أبو سعيد للجماهير السعودية حتى لا يساء إليه، أعلم أنه لم يقصد أي إهانة بل إنه يشيد بالتيفو، ولا أريد أن يتعرض لأي رد فعل غاضب من الجماهير".

    وعلى الفور استجاب الإعلامي الإماراتي لدعوة مناف أبو شقير، حيث اعتذر للجماهير السعودية، قائلًا: "لم أقصد بحديثي أي إهانة للجماهير وللكرة السعودية، كنت أشيد بهذا الحضور الضخم والمرعب، وإذا الناس فهمت غلط أعتذر منهم مرة ثانية وثالثة".


  • Saudi ArabiaSocial gfx/ Goal Arabia

    ما التالي لمنتخب السعودية؟

    بهذه النتيجة (1-0)، يتصدر المنتخب السعودي جدول ترتيب المجموعة الأولى بثلاث نقاط، يليه منتخبا عمان والعراق بنقطة وحيدة لكل منهما، فيما يتذيل المنتخب الكويتي الترتيب دون أي نقطة.

    ومن المقرر أن يلتقي الأخضر بمنتخب عمان في 26 من سبتمبر ثم العراق في 29 من الشهر ذاته، ضمن الجولتين الثانية والثالثة بدور المجموعات من خليجي 27.

    فيما يواجه الأزرق الكويتي العراق ثم عمان يومي 26 و29 من الشهر الجاري.

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  • قرعة بطولة كأس الخليج العربي

    المملكة العربية السعودية تستضيف النسخة السابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي، في الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر؛ وذلك بمشاركة 8 منتخبات، بشكلٍ رسمي.

    ويتواجد في كل مجموعة 4 منتخبات؛ بحيث يتأهل اثنان منهم إلى نصف النهائي، على النحو التالي:

    * المجموعة الأولى: السعودية، العراق، عمان والكويت.

    * المجموعة الثانية: قطر، الإمارات، البحرين واليمن.

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