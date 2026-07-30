"سأترك هذا الأمر للملعب ولكن!" .. حكم نهائي كأس العالم يروي كواليس حديثه مع ميسي

لم يتأخر فينتشيتش في اتخاذ القرار الأصعب في مسيرة أي رياضي، حيث أعلن اعتزاله رسميًا بعد أسبوع واحد فقط من إطلاق صافرة النهاية في المونديال، حيث أكد الاتحاد السلوفيني لكرة القدم اعتزاله بعد مسيرة حافلة قادته لإدارة أكبر النهائيات القارية والعالمية.
وحول هذا القرار والضغط الذي واجهه في النهائي، صرح قائلًا: "تلقى مباراة كأس العالم هذه ضغطًا هائلًا على طاقم التحكيم، نظرًا لأهمية المواجهة بين قوتين كرويتين عالميتين، تُختزل مسيرة التحكيم بأكملها في مباراة واحدة، المسؤولية هائلة، على الرغم من أنني أعتقد أن إستراتيجيتنا كانت صحيحة".
ويرى فينتشيتش أن الرحيل من القمة هو الخيار الأنسب، فبعد إدارة نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس العالم، لم يعد هناك ما يطمح لتحقيقه، ورغم الانتقادات التي وجهت له في المباراة النهائية، خصوصًا فيما يتعلق ببعض التدخلات الخشنة، إلا أنه نال إشادات من جهات دولية موثوقة.