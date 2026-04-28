Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport
21 ألف دولار في يد كل لاعب .. هدية فاخرة من رياض محرز لنجوم الأهلي بعد الإنجاز الآسيوي!

خطف النجم الجزائري رياض محرز، الأنظار بمبادرة استثنائية مع زملاءه في فريق الأهلي السعودي، لكن هذه المرة خارج المستطيل الأخضر.

ويعيش محرز حالة معنوية رائعة بعدما ساهم في قيادة كتيبة المدرب الألماني ماتياس يايسله، من حصد اللقب الآسيوي الغالي، وهو اللقب الثالث بعد دوري النخبة وكأس السوبر السعودي، في النسخة الماضية، فيما لا يزال أمام الأهلي تحدي جديد من أجل المنافسة على دوري روشن، مع الوصول للأمتار الأخيرة.

وحرص محرز، على القيام بلقطة تختصر معنى القيادة الحقيقية داخل غرفة الملابس، عندما قام بتوزيع هدايا ثمينة للغاية على لاعبي الراقي، عقب تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية.

    بعد إنجاز قاري غير مسبوق بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لموسمين متتاليين، قرر محرز الاحتفال بطريقته الخاصة.

    وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من غرفة تبديل الملابس، حيث فاجأ محرز زملاءه بهدايا فاخرة من ساعات رولكس، في خطوة جمعت بين الذوق الرفيع والرسالة العميقة.



    • إعلان
    لم تكن مجرد ساعات باهظة الثمن، بل قطع صُممت لتروي قصة، فكل ساعة حملت اسم صاحبها، إلى جانب نقش دقيق لكأس البطولة، وكأنها توثيق شخصي للحظة تاريخية عاشها الفريق معًا.

    وبحسب تقارير صحفية، وصلت قيمة الساعة الواحدة إلى نحو 20 ألف يورو، ما يعكس حجم التقدير الذي أراد محرز إظهاره لرفاق رحلته.

    الأهم من القيمة المادية كان المعنى؛ إذ أشرف محرز بنفسه على التفاصيل، من التصميم إلى النقوش، ليؤكد أن المبادرة نابعة من امتنان حقيقي، لا مجرد لفتة بروتوكولية.

    وبين إشادة الجماهير وتفاعل واسع على منصات التواصل، تحولت هذه اللفتة إلى أكثر من مجرد هدية، أصبحت رمزًا لجيل يعرف كيف يفوز، وكيف يقدّر الفوز أيضًا.

    عقب تحقيق النجمة الآسيوية الثانية، يعود الأهلي إلى منافسات دوري روشن السعودي، حيث يخوض منافسة شرسة على اللقب، في ظل صدارة النصر، وتواجد الهلال والقادسية في السباق.

    ويحل الأهلي ضيفًا على النصر، غدًا الأربعاء على ملعب الأول بارك، في قمة الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي 2025-2026.

    ويأتي الأهلي في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 66 نقطة، ليبتعد عن النصر المتصدر، بفارق عشر نقاط، مع تبقي مباراة مؤجلة للراقي، فيما يحل الهلال في الوصافة بـ68 نقطة.

    ساد جدل حول مدى إمكانية إعادة إحياء كأس السوبر الآسيوي، وفرص وجود مواجهة سعودية بين الأهلي والنصر، حال فوز النصر بلقب دوري أبطال آسيا 2.

    وفي هذا السياق، تأكد عدم وجود أي نية من قِبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لإعادة السوبر القاري، وإنها فكرة غير مطروحة ولا يوجد أي تخطيط لها في التحديثات الجديدة.

    جدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي، وضع نظامًا جديدًا للبطولات الآسيوية، بدءًا من نسخة 2026-2027، حيث سيتم زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى 32 فريقًا بدلًا من 24.

    وطبقًا لذلك، وبحسب تربع السعودية واليابان على عرش التصنيف الآسيوي، فقد تقرر زيادة عدد مقاعد المملكة، في الموسم المُقبل، ليتم تأجيل 3 مقاعد مباشرة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، ومقعدين في الملحق، فضلًا عن مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2.

