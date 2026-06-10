لم يفعلوا معنا مثل ساديو ماني .. الجماهير السعودية "غاضبة" من تصرف لاعبيها بعد ودية السنغال!

سادت حالة من الارتياح داخل أروقة المنتخب السعودي وبين جماهيره، بعد التعادل السلبي الأخير مع منتخب السنغال في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الثلاثاء بمدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأميركية، ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في مونديال 2026.

المنتخب السعودي خرج أمام أسود التيرانجا بشباك نظيفة، في مباراة كان نجمها الأول الحارس محمد العويس والذي نال أعلى تقييم بين زملاءه ونال إشادة واسعة، ليقترب بشكل كبير من حراسة عرين الصقور في المونديال.

ورغم هذه الأجواء الإيجابية، كانت هناك لقطة مثيرة للجدل من جانب نجوم المنتخب السعودي، تسببت في تعكير صفو هذه الأجواء الإيجابية قليلًا، إلا أن إدارة الصقور كانت حريصة على الرد والتوضيح.