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Ronaldo-ZlatanGetty/GOAL
Donny Afroni و محمد سعيد

"ظننت أنه لم يغادر أبدًا؟" .. زلاتان إبراهيموفيتش يسخر من كريستيانو رونالدو بعد صرخته المثيرة للجدل!

كريستيانو رونالدو
زلاتان إبراهيموفيتش
البرتغال
كأس العالم

سخر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، من قائد منتخب البرتغال وهدافه التاريخي كريستيانو رونالدو عقب رسالة الدون «لقد عدت» خلال كأس العالم 2026.

وتساءل السويدي الأسطوري عن سبب شعور مهاجم النصر السعودي بالحاجة إلى الإعلان عن عودته بعد تسجيله هدفين في الفوز الساحق الذي حققته البرتغال على أوزبكستان.

  • إبراهيموفيتش يشكك في تصريح رونالدو

    حرص رونالدو على أن تسمعه الكاميرات بوضوح تام بعد أن سجل هدفين في فوز البرتغال 5-0 على أوزبكستان في مباراة المجموعة الحادية عشر بكأس العالم 2026.

    وبعد أن خاض مباراة افتتاحية صعبة لم يتمكن خلالها التسجيل في التعادل 1-1 أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، صرخ اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا "لقد عدت" مباشرةً أمام العدسة بعد أن ساعد منتخب بلاده في حصد أول ثلاث نقاط له.

    ومع ذلك، لم يبد إبراهيموفيتش، الذي يعمل محللاً في استوديو "فوكس سبورتس"، إعجابه بهذه الحركات المسرحية، إذ قال المهاجم السابق لميلان وبرشلونة بنبرة ساخرة: "كانت مباراة مناسبة للتسجيل. كانت مباراة تسمح للبرتغال بتسجيل الكثير من الأهداف. وبالنسبة لرسالته، كنت أعتقد أنه لم يغادر أبداً. لا أعرف لماذا يقول: (لقد عدت)".

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    سلسلة التسجيل التاريخية مستمرة

    افتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة السادسة بضربة بقدمه اليمنى عقب عرضية من جواو كانسيلو، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 39 بعد تمريرة من برونو فيرنانديش.

    وبهذين الهدفين، أصبح رونالدو ثاني أكبر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ كأس العالم عن عمر 41 عامًا، متخلفًا فقط عن روجيه ميلا مهاجم الكاميرون السابق، الذي سجل هدفًا في عام 1994 وهو في سن 42 عامًا.

    وقد ضمنت هذه الأهداف أن يصبح رونالدو اللاعب الوحيد الذي سجل أهدافاً في ست نسخ مختلفة من البطولة، منذ ظهوره الأول في عام 2006.

    وفي حين شارك منافسه اللدود ليونيل ميسي أيضاً في ست بطولات، إلا أن الأرجنتيني فشل في التسجيل في نسخة عام 2010، مما جعل رونالدو صاحب الرقم القياسي الوحيد في هذه المكانة الاستثنائية.

    ومع ذلك، يتصدر ميسي حالياً قائمة هدافين المونديال على مر التاريخ برصيد 18 هدفاً مقارنة بـ 10 أهداف لرونالدو.

  • احتمال مواجهة ميسي

    مع اقتراب البرتغال من حسم تأهلها إلى دور الـ16، تحول الحديث حتمًا نحو احتمال مواجهة ميسي والأرجنتين في هذه المرحلة.

    وعندما سُئل رونالدو عن احتمال مواجهة منافسه اللدود منذ زمن طويل، أقرّ بأنها ستكون مناسبة خاصة، لكنه ظل مركزًا على المهمة التي أمامه.

    وقال رونالدو: "لا أعرف كيف أجيب على هذا السؤال. لكن، حسنًا، سيكون الأمر رائعًا. الأهم كان الفوز اليوم، وقد حققنا ذلك".

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    السعي وراء المجد في الفصل الأخير

    على الرغم من سخرية إبراهيموفيتش، لا يزال اللاعب السابق في ريال مدريد ومانشستر يونايتد يركز على الجهد الجماعي، في الوقت الذي تسعى فيه البرتغال إلى إضافة لقب كأس العالم إلى لقب بطولة أوروبا الذي فازت به عام 2016.

    وتسعى البرتغال الآن إلى تحقيق فوزها الثاني لضمان تصدرها للمجموعة الحادية عشر، مع طموحها في التغلب على كولومبيا في ميامي في مباراتها الأخيرة. وتأمل البرتغال أن يواصل نجمها الرئيسي أداءه التهديفي المتميز.

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