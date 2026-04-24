Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa و محمد سعيد

أسطورة ريال مدريد يرحب بمحمد صلاح في سانتياجو برنابيو .. ويكشف كواليس مفاوضاته مع النصر السعودي!

محمد صلاح
ليفربول
ريال مدريد
انتقالات
فرناندو هييرو
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز

الوجهة المقبلة للملك المصري حديث الجميع

أشعلت تصريحات فرناندو هييرو أسطورة ريال مدريد، الجدل حول مستقبل اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول بعدما أكد أن "كل شيء ممكن" فيما يتعلق بانضمامه إلى النادي الملكي.

هييرو، الذي يُعد من أبرز رموز "البلانكوس"، أوضح أن صلاح سيكون إضافة مثالية للفريق، مشيرًا إلى أن أي نادٍ كبير سيكون محظوظًا بضم لاعب بهذه القيمة والخبرة.

صلاح، الذي يقترب من نهاية عقده مع ليفربول، يستعد لمغادرة النادي الإنجليزي كلاعب حر هذا الصيف، بعد مسيرة أسطورية امتدت لسنوات، حقق خلالها أرقامًا بارزة وألقابًا مهمة، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع اقتراب هذه المرحلة من نهايتها، تتزايد التكهنات حول وجهته المقبلة، حيث يرى كثيرون أن ريال مدريد قد يكون محطة جديدة للنجم المصري، في ظل بحث النادي عن تعزيز خطه الهجومي بلاعبين من الطراز العالمي.

  • صلاح يقترب من نهاية حقبته مع ليفربول

    يستعد محمد صلاح لإنهاء مسيرته الحافلة بالألقاب مع ليفربول بعد أن توصّل إلى اتفاق مع ناديه، يقضي بإنهاء عقده قبل عام من موعده الأصلي هذا الصيف.

    ورغم بلوغه الـ33 من العمر، ظل صلاح هذا الموسم أحد الركائز الأساسية في الريدز، حيث شارك في 38 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 12 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة، ليؤكد أنه ما زال قادرًا على صناعة الفارق في أعلى المستويات.

    ومع اقتراب نهاية عقده، يثير مستقبل صلاح اهتمامًا واسعًا في الأوساط الكروية العالمية، إذ تتسابق الأندية الكبرى على محاولة ضمه كلاعب حر، وهو ما يمنحها فرصة الحصول على نجم عالمي دون تكاليف انتقال.

    ومع ذلك، شدد اللاعب الدولي المصري على أن وجهته المقبلة لم تُحسم بعد، مؤكداً أن القرار النهائي سيُتخذ في الوقت المناسب.

  Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    صلاح "ظاهرة كروية حقيقية"

    يعتقد هييرو، الذي حصد 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا بقميص ريال مدريد، أن صلاح يتمتع بالمواصفات العالمية المطلوبة للنجاح في الدوري الإسباني، مؤكدًا أن قدرة المهاجم المصري على التكيف وخبرته ستجعلانه هدفًا قيمًا لأي فريق من الفرق الكبرى، بما في ذلك ريال مدريد أو برشلونة.

    وفي حديثه عن احتمال وصول نجم ليفربول إلى سانتياجو برنابيو، قال هييرو لقناة ON Sport: "صلاح إلى ريال مدريد؟ بالطبع، سأحب ذلك. صلاح لاعب رائع بكل معنى الكلمة. لا أحد يستطيع إنكار تأثيره الكبير في ليفربول والإنجازات التي حققها، خصوصًا الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. سأحب رؤيته في ريال مدريد - كل شيء ممكن في كرة القدم".

    وأضاف: "صلاح من نوعية اللاعبين الذين يرغب أي نادٍ في العالم في التعاقد معهم. إنه استثنائي وله تأثير مباشر على أرض الملعب. إنه ليس مجرد لاعب رائع؛ إنه ظاهرة كروية حقيقية يصنع الفارق أينما لعب".

    وتابع مدافع ريال مدريد السابق: "تخيلوه في الدوري الإسباني، سواء مع ريال مدريد أو برشلونة - سيكون ذلك دفعة قوية للبطولة. لديه الجودة والخبرة والقدرة على التكيف مع أي فريق أو أسلوب لعب".

    وأكمل: "في النهاية، محمد صلاح هو لاعب من الطراز الأول بكل معنى الكلمة. أي نادٍ في العالم سيكون فخورًا بوجوده .. فلماذا لا نراه يوماً ما في ريال مدريد؟ كل شيء ممكن في كرة القدم".

  • السعودية في الصورة دائمًا

    خلال فترة توليه منصب المدير الرياضي لنادي النصر للموسم 2024-2025، تابع هييرو وضع صلاح، لكنه وجد أن اللاعب كان ملتزمًا بواجباته في الدوري الإنجليزي الممتاز في ذلك الوقت.

    ورغم الشائعات المتكررة التي ربطت الجناح بانتقال محمد صلاح إلى الشرق الأوسط، أوضح هييرو أن المفاوضات الرسمية لم تصل أبدًا إلى مرحلة متقدمة.

    وفي معرض حديثه عن المحاولات السابقة لجذب النجم إلى الدوري السعودي للمحترفين وأولويات اللاعب، قال هييرو: "كانت هناك بالفعل تقارير عديدة في الماضي حول احتمال انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي للمحترفين، لكن في النهاية، القرار دائمًا ما يكون بيد اللاعب. في ذلك الوقت [الموسم الماضي]، كان تركيزه الأساسي منصبًا على ليفربول، وهو أمر طبيعي تمامًا للاعب بمستواه".

    واستطرد: "من جانبنا، مثل أي إدارة رياضية، عندما يطرح اسم مثل محمد صلاح، فإنه يجذب اهتمامًا كبيرًا بطبيعة الحال لأنه لاعب استثنائي من شأنه أن يضيف قيمة لأي فريق في العالم. لذا نعم، من حيث المبدأ، من المستحيل رفض فكرة التعاقد مع لاعب بهذه الجودة - في الواقع، سيكون ذلك شرفاً لأي نادٍ".

    وختم أسطورة ريال مدريد: "مع ذلك، يجب التأكيد على أن معظم ما تم نشره ظل في نطاق الشائعات ولم يصل إلى مراحل متقدمة، خاصة بالنظر إلى التزام اللاعب تجاه ناديه في ذلك الوقت".

  • Everton v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    إرث الملك باقٍ في أنفيلد

    سيغادر صلاح الدوري الإنجليزي الممتاز باعتباره أحد أكثر اللاعبين تهديفاً في تاريخه، بعد أن حصد جميع الألقاب الكبرى، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

    ومن المرجح أن يؤدي قراره بأن يصبح لاعبًا حرًا هذا الصيف إلى اندلاع حرب مزايدة ضخمة بين أندية النخبة الأوروبية والأندية ذات القوة المالية الكبيرة في الدوري السعودي للمحترفين. ومع استمرار بروز قدرته على تقديم أداء على أعلى مستوى، فإن خياره التالي سيحدد الفصل الأخير من مسيرته الرائعة.

الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
كريستال بالاس crest
كريستال بالاس
بالاس
الدوري الإسباني
إسبانيول crest
إسبانيول
إسبانيول
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد