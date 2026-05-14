محمد سعيد

من خذلان ريال مدريد إلى ثقة البرازيل المطلقة .. أنشيلوتي يستحوذ على مفاتيح مستقبل "السامبا" حتى 2030

عقد طويل الأمد من أجل الحلم لا المونديال فقط

جاء قرار الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بتجديد عقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي حتى عام 2030 بمثابة مفاجأة كبيرة قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس العالم 2026، خصوصًا أن كثيرين كانوا يترقبون تقييم تجربة كارلو بعد البطولة أولًا قبل اتخاذ أي خطوة طويلة الأمد.

الإعلان الرسمي الذي خرج قبل ساعات للعلن، أكد أن الاتحاد البرازيلي لا ينظر إلى كأس العالم المقبلة باعتبارها نهاية المشروع، بل مجرد محطة انطلاق ضمن خطة أكبر لإعادة "السيلساو" إلى قمة كرة القدم العالمية بعد سنوات من التخبط الفني والإداري.

القرار جاء بعد أشهر من التقارير التي تحدثت عن رغبة الطرفين في الاستمرار، حيث سبق لأنشيلوتي نفسه أن ألمح في فبراير الماضي إلى أنه "سيجدد لأربع سنوات أخرى" بسبب شعوره بالراحة مع المنتخب البرازيلي والمشروع الجديد الذي يعمل عليه.

وفي السطور التالية، نحاول في Goal.com الإجابة عن التساؤلات التي دفعت الاتحاد البرازيلي إلى القرار بتجديد عقد كارلو أنشيلوتي حتى 2030.

    رسالة مباشرة من الاتحاد البرازيلي

    بعيدًا عن عنصر المفاجأة، فإن توقيت الإعلان يحمل رسالة مهمة جدًا داخل أروقة الكرة البرازيلية، وهي أن الاتحاد أراد إزالة أي ضغوط أو شكوك تخص مستقبل المدرب قبل المونديال، حتى يدخل "السحرة" البطولة باستقرار كامل بعيدًا عن الحديث المعتاد حول مصير المدير الفني بعد كل بطولة كبرى.

    البرازيل عاشت خلال السنوات الأخيرة حالة من عدم الاستقرار، بداية من نهاية حقبة تيتي ثم تعاقب أكثر من مدرب في فترة قصيرة، لذلك يبدو أن الاتحاد البرازيلي قرر هذه المرة كسر الحلقة المعتادة ومنح الثقة الكاملة لمدرب يملك تاريخًا وخبرة استثنائية في إدارة النجوم وغرف الملابس.

    كما أن الاتحاد البرازيلي يرى في أنشيلوتي شخصية قادرة على الجمع بين المدرسة الأوروبية الحديثة والروح البرازيلية التقليدية، وهي المعادلة التي فشلت محاولات كثيرة في تحقيقها خلال السنوات الماضية، لأن البرازيل تملك دائمًا مواهب استثنائية، لكنها افتقدت في أحيان كثيرة للاتزان التكتيكي والانضباط الذهني.

    وهنا تحديدًا يظهر دور مدرب بحجم أنشيلوتي، المعروف عالميًا بقدرته على احتواء النجوم وإدارة الشخصيات المختلفة دون خلق صدامات داخلية، لذلك يبدو أن الاتحاد البرازيلي لا يريد مجرد مدرب مؤقت، بل قائد مشروع كامل يمتد لسنوات.

    مشروع الاتحاد البرازيلي .. أكثر من مجرد مونديال

    التجديد لأنشيلوتي لا يتعلق فقط بنتائج قصيرة المدى، بل بفكرة "المشروع"، التي افتقدتها البرازيل منذ سنوات طويلة، حيث يدرك الاتحاد أن بناء منتخب قادر على السيطرة عالميًا لا يحدث في عام واحد أو بطولة واحدة، بل يحتاج إلى استقرار فني وفلسفة واضحة وهوية ثابتة.

    ولهذا السبب جاء قرار التجديد المبكر ليؤكد أن الهدف الحقيقي ليس فقط المنافسة على كأس العالم 2026، وإنما صناعة نسخة جديدة من "السيليساو" قادرة على استعادة الهيبة التاريخية التي تراجعت منذ لقب 2002.

    وبالفعل، منذ وصوله في 2025 حاول أنشيلوتي تغيير الكثير من التفاصيل داخل المنتخب، سواء في طريقة التعامل مع اللاعبين أو في خلق بيئة أكثر هدوءًا وانضباطًا بعيدًا عن الفوضى الإعلامية التي لطالما أحاطت بالبرازيل.

    وتحدث المدرب الإيطالي بنفسه عن رغبته في بناء فريق متواضع وهادئ يستطيع تحمل الضغوط، مؤكدًا أن تجربته مع البرازيل مختلفة تمامًا عن تدريب الأندية بسبب الشغف والضغط الجماهيري الهائل المرتبط بالمنتخب.

    قائد يمتلك مفاتيح المستقبل

    من أهم أسباب تمسك البرازيل بأنشيلوتي امتلاكه مفتاح الجيل الحالي، والمتمثل في العلاقة القوية التي تربطه بمجموعة من أهم نجوم المنتخب، وهم فينيسوس جونيور، رودريجو جويس، إندريك وإيدير ميليتاو، هذا الرباعي الذي كان تحت قيادته في ريال مدريد وأغلبهم ساهم معه في صناعة إنجازات لا ينساها أحد من جماهير الملكي.

    الرباعي أيضًا عاش أفضل فترات تطوره الكروي تحت قيادة المدرب الإيطالي داخل ريال مدريد، لذلك فإن وجوده على رأس الجهاز الفني للمنتخب يمنح البرازيل أفضلية كبيرة على المستوى النفسي والفني.

    أنشيلوتي يعرف كيف يتعامل مع شخصية فينيسيوس تحديدًا، اللاعب الذي تحول معه من موهبة غير مستقرة إلى أحد أفضل لاعبي العالم، كما أنه يدرك تمامًا طريقة توظيف رودريجو وإخراج أفضل ما لديه في المباريات الكبرى، حتى إندريك، الموهبة المنتظرة، يدخل المنتخب وهو يعرف بالفعل طريقة عمل المدرب الإيطالي ومتطلباته.

    هذه العلاقات تمنح البرازيل استقرارًا مهمًا داخل غرفة الملابس، لأن المدرب لا يبدأ من الصفر مع نجومه الأساسيين، بل يملك بالفعل ثقة متبادلة معهم، والأهم أن هذا الجيل الشاب يحتاج إلى مدرب يستطيع حمايته من الضغوط الإعلامية الضخمة في البرازيل، وهو ما يجيده أنشيلوتي دائمًا.

    المدرب الإيطالي معروف بقدرته على التعامل الإنساني مع اللاعبين أكثر من الاعتماد على الصدام أو السيطرة العنيفة، لذلك يراه كثيرون الرجل الأنسب لبناء عمود فقري جديد للمنتخب البرازيلي خلال السنوات المقبلة، خاصة مع اقتراب نهاية جيل قديم وظهور جيل جديد يحتاج إلى قائد يوجهه بهدوء وخبرة.

    ملف "نيمار المزعج" وحلم المونديال

    يبقى الملف الأكثر حساسية داخل المنتخب البرازيلي فهو بلا شك ملف القائد نيمار دا سيلفا، الذي لا يزال يحلم بتحقيق كأس العالم رغم سنوات الإصابات والتراجع البدني.

    فوجود أنشيلوتي قد يمثل الفرصة الأخيرة لنيمار من أجل إنهاء مسيرته الدولية بصورة تاريخية، حيث أوضح المدرب الإيطالي مؤخرًا أن استدعاء لاعب سانتوس لا يعتمد على العاطفة أو اسمه الكبير، بل على الجاهزية البدنية والمستوى الفني، وهي رسالة تؤكد أن أنشيلوتي يريد فرض الانضباط الكامل داخل المنتخب وعدم السماح بأي استثناءات مهما كان اسم اللاعب.

    وفي الوقت نفسه، فإن شخصية أنشيلوتي الهادئة والقوية قد تكون بالضبط ما يحتاجه نيمار في هذه المرحلة، لأن البرازيلي عاش طوال مسيرته بين ضغوط إعلامية هائلة وانتقادات مستمرة، وفي كثير من الأحيان افتقد لمدرب يستطيع السيطرة على أجواء المنتخب وإبعاد الفوضى عن نجمه الأول.

    وهنا تظهر قيمة أنشيلوتي، الذي يمنحه الاتحاد البرازيلي صلاحيات كاملة لإدارة غرفة الملابس بالطريقة التي يراها مناسب، فالمدرب الإيطالي لا يعتمد على الشعارات أو الصدامات الإعلامية، بل على بناء الاحترام داخل المجموعة، وهو ما قد يساعد نيمار على استعادة تركيزه وتقديم آخر نسخة عظيمة له بقميص البرازيل.

    وفي حال نجح أنشيلوتي في خلق بيئة مستقرة ومنضبطة، فقد يجد نيمار أخيرًا الفرصة الحقيقية لتحقيق حلمه الأكبر: قيادة البرازيل إلى لقب كأس العالم، القطعة الناقصة في دولاب بطولاته الدولية.

    الرهان الذي خسره ريال مدريد والآتزوري

    قرار البرازيل بتمديد عقد أنشيلوتي يحمل أيضًا رسالة غير مباشرة إلى جهات أخرى أخطأت في تقدير قيمة العجوز الإيطالي، وعلى رأسها إدارة ريال مدريد التي قررت إنهاء حقبة المدرب الإيطالي رغم نجاحاته التاريخية، لكن الفريق منذ رحيله يعيش حالة من الارتباك الفني والمعاناة على مستوى النتائج والاستقرار.

    أما المنتخب الإيطالي، فربما يبدو الطرف الأكثر خسارة، لأنه لم يحاول بجدية الاستفادة من واحد من أعظم المدربين في تاريخ الكرة الإيطالية، ليستمر فشل "الآتزوري" في استعادة مكانته العالمية بعد سنوات من الغياب عن كأس العالم.

    في المقابل، البرازيل اختارت الرهان على الخبرة والاستقرار، ومنحت الثقة لمدرب أثبت عبر عقود أنه يعرف كيف يبني الفرق البطلة وكيف يدير النجوم في أصعب اللحظات.

    وربما لهذا السبب تحديدًا يشعر أنشيلوتي اليوم بتقدير أكبر داخل البرازيل مقارنة بما وجده في أماكن أخرى، لأن الاتحاد البرازيلي لم ينظر فقط إلى بطولة واحدة، بل إلى مشروع كامل يمكن أن يعيد "راقصي السامبا" إلى القمة من جديد.

