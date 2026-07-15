من واقعية "الجنرال" إلى سحر "المايسترو" .. زيدان يستعد لتفكيك إرث ديشان وإعادة كتابة دستور منتخب فرنسا

في ليلة باريسية غائمة ودع المنتخب الفرنسي كأس العالم 2026 أمام نظيره الإسباني، فخيّم الصمت على الجماهير الفرنسية سواء بملعب "أرلينجتون" أو داخل حانات عاصمة النور، ولم يكن ذلك مجرد هدوء يعقب صافرة نهاية عادية، بل كان إعلانًا غير مكتوب عن نهاية حقبة "الجنرال" ديدييه ديشان؛ الرجل الذي ضبط إيقاع الكرة الفرنسية لسنوات بقبضة تكتيكية حديدية وعقلية واقعية صارمة.

وبينما كانت الجماهير تودع ذكريات المجد وتتحسس مرارة الوداع الأخير، كانت هناك خطى هادئة ومألوفة تقترب من العشب الأخضر من خلف الكواليس، فمن بين ظلال العزلة الاختيارية الطويلة، لاح وجه الأسطورة؛ زين الدين زيدان يعود مجددًا إلى وطنه الكروي، ليس ليداعب الكرة بسحره المعتاد كلاعب، بل كقائد فني يحمل على عاتقه إرثًا ثقيلًا وتحديات بحجم وطن بأسره.

إنها لحظة ولادة جديدة للديوك، حيث تلتقي الهيبة بالرغبة في إعادة صياغة التاريخ بنكهة فرنسية خالصة، ويناقش "Goal.com" في السطور التالية ملامح حقبة جديدة تلوح في الأفق: كيف يعيد زيدان صياغة هوية الديوك بعد إرث ديشان الثقيل؟



