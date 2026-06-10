"ربما لأنني مدرب غبي" .. ديشان يرد بتصريح ساخر على انتقادات الصحافة لتوظيف مبابي كمهاجم صريح بمنتخب فرنسا

وقال ديشان في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "لا بد أنني غبي، ومن المؤكد أنه كان هناك العديد من المدربين غير الأكفاء الذين أشركوا مبابي في مركز قلب الهجوم في الفرق التي لعب لها.. خلال العامين الماضيين في ريال مدريد وسنته الأخيرة في باريس سان جيرمان.. إنه يلعب كمهاجم صريح منذ ثلاث سنوات".

كما تحدث ديشان، عن غياب التقدير في بلاده مقارنة بالاحترام الذي يلقاه في الخارج، مشيرًا إلى أن النتائج هي المعيار الوحيد الذي يبقيه في منصبه، قائلاً: "في الخارج ربما يكون هناك اعتراف أكبر. أعلم جيدًا أن الشعور في الخارج يختلف عنه في فرنسا".

وأردف: "إذا كنت لا أزال هنا اليوم، فذلك لأن المنتخب الفرنسي فاز بالعديد من المباريات. وإلا، لكان الأمر قد انتهى في وقت سابق، سواء قررت أنا ذلك أو تم تقريره لي".

وعن أسلوب اللعب الذي يصفه البعض بالممل أو الدفاعي، لم يتردد ديشان في إبداء تجاهله لتلك الآراء، مؤكدًا أن هدفه الوحيد هو الانتصارات، موضحًا: "لا يهمني ما يقال. إذا كان المنتخب الفرنسي قد وُصف بأنه فريق دفاعي ومقيد، فإن ذلك لم يمنعنا من تحقيق النتائج. الشيء الأكثر أهمية هو اليوم وغداً، وغداً هو كأس العالم".