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محمد سعيد

"هذا أهم إنجازاتي في دوري روشن" .. إيمينالو يغادر منصبه برسالة شكر ووعد للجماهير السعودية!

دوري روشن السعودي
الهلال
النصر

نهاية رحلة النيجيري في المملكة بعد ثلاث سنوات من البناء

ودع النيجيري مايكل إيمينالو، منصبه كمدير تنفيذي لكرة القدم في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مغادرًا أيضًا رئاسة مركز استقطاب اللاعبين المتميزين.

وتأتي هذه الخطوة مع نهاية عقده الذي بدأ في عام 2023، حيث لعب المدير التقني السابق لنادي تشلسي دورًا محوريًا في رسم ملامح الاستراتيجية الجديدة للدوري، والتي استهدفت وضع المسابقة ضمن قائمة أفضل 10 دوريات في العالم.

وخلال فترة تواجده، قاد إيمينالو عمليات الانتداب لعدد كبير من النجوم العالميين، مع التركيز المكثف على خفض معدل أعمار اللاعبين في الدوري واستقطاب المواهب الشابة لضمان "النمو المستدام" للمشروع الرياضي السعودي.

  • رسالة الوداع وتطلعات المستقبل في أوروبا

    الصحفي ديفيد أورنستين، أكد في تغريدة نشرها عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن إيمينالو يترك دوري روشن السعودي وهو في وضع قوي يؤهله لمواصلة النجاح المستقبلي.

    وفي بيان نشرته صحيفه "ذي أثليتيك"، أعرب إيمينالو عن فخره بما حققه، قائلاً: "عندما انضممت إلى رحلة تحول الدوري السعودي في عام 2023، ما أذهلني أكثر هو جرأة طموحه".

    وأوضح: "لقد شرعنا في القيام بشيء اعتقد القليلون أنه ممكن، في جدول زمني اعتقد عدد أقل من الناس أنه واقعي. خلال الفترة التي تلت ذلك، قدمنا وأشرفنا على المعايير والأطر اللازمة لمتابعة هذا الطموح الجريء بجدية".


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  • حياة لا تنسى في السعودية

    وعن إنجازه الأهم، أضاف النيجيري: "هذا الأساس هو بالنسبة لي الإنجاز الذي يهم أكثر. بالطبع لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لتطوير الدوري وتنمية كرة القدم في جميع أنحاء العربية السعودية؛ فليس هناك مشروعٌ بهذا الحجم يكتمل تمامًا. لكنني أعتقد أنني أترك الدوري السعودي على أسسٍ متينة، وفي وضعٍ ممتاز لتحقيق المزيد من النجاح".

    وأردف إيمينالو: "على الصعيد الشخصي، لقد كان من دواعي سروري البالغ الانغماس في الثقافة السعودية، والتعلم منها، وعيش تجربة هذه المغامرة الشيقة. أتقدم بالشكر الجزيل لكل من دعمني وتعاون معي طوال هذه الرحلة، ولا سيما طاقم دوري المحترفين السعودي وأعضاء قسم تطوير كرة القدم، الذين كان تميزهم ومثابرتهم وتفانيهم القوة الدافعة وراء كل ما حققناه".

    وأفادت التقارير، أن النجم النيجيري السابق يرغب حاليًا في العودة ليكون قريبًا من عائلته، وسط اهتمام ملموس من عدة أندية أوروبية بخدماته الإدارية.

  • Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport

    مواجهات جدلية ومحطات مع الأندية السعودية

    لم تخلُ مسيرة إيمينالو من التحديات، حيث شهدت فترته بعض الأزمات الإدارية والإعلامية العلنية. كان أبرزها الخلاف الذي نشب مع إدارة نادي الهلال في أكتوبر 2024، حين أدلى بتصريحات فُسرت بأنها تمنٍ بتعثر "الزعيم" لزيادة مستوى التنافسية في المسابقة.

    هذا الموقف أثار حفيظة النادي الأزرق الذي أصدر بيانًا ينتقد فيه غياب الحياد المفترض في مسؤول بوزنه، ورغم ذلك، حظي إيمينالو بتقدير واسع من قبل رؤساء الأندية والمديرين الرياضيين، حيث قال في وداعه: "أنا ممتن لرؤساء والمديرين الرياضيين في أندية الدوري السعودي الذين حظيت بامتياز العمل معهم. دعمهم لي ولطاقم عملي جعل عملنا أفضل وأكثر تأثيرًا. أرحل وأنا راضٍ عن حالة الدوري والتحسن الهائل في النظام البيئي لكرة القدم الذي بنيناه معًا".

  • Wolverhampton Wanderers v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    توقيت حساس وتغييرات كبرى في المشهد الرياضي

    يأتي رحيل إيمينالو ضمن موجة من التغييرات الكبيرة في الهيكل الرياضي السعودي، حيث جاء الإعلان عقب استقالة ياسر المسحل من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد نتائج "الأخضر" في كأس العالم 2026.

    وهذا التزامن يعكس مرحلة انتقالية جديدة تسعى من خلالها الجهات الرياضية في المملكة لتجديد الدماء الإدارية لمواكبة تطلعات المرحلة المقبلة، بينما قدمت رابطة الدوري السعودي شكرها العميق لإيمينالو في بيان رسمي، متمنية له التوفيق في خطواته القادمة.

    ويبقى الأثر الذي تركه المدير النيجيري متمثلاً في القواعد الإدارية والمالية التي أرساها، مثل نظام اللعب المالي النظيف وبرامج استقطاب النخبة، والتي سيعمل خليفته المرتقب على البناء عليها لضمان استمرارية تطور الدوري السعودي عالمياً.

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نعم، كافة تسجيلات مباريات موسم 2025-2026 وملخصاتها ستتاح في المنصة، إضافة لمكتبة منوّعة من البرامج الرياضية وغير الرياضية من إنتاج ثمانية.

مشاهدة دوري روشن السعودي 2025-2026 والبطولات السعودية ستكون حصريّة على تطبيق من ثمانية.

نعم، سيتمكن المستخدم من الدخول بعدد لا نهائي من الأجهزة بنفس الحساب، لكن المتابعة الحية للمباريات ستكون متاحة على جهاز واحد فقط في نفس الوقت.

كافة المباريات ستُنقل عبر البث الفضائي على قنوات ثمانية التي انطلقت بالفعل، وبدون الحاجة لجهاز استقبال إضافي (رسيفر).

نعم، وترددها هو:
النايل سات

التردد: 11236 ميجاهرتز.

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ : 3/4.

معدل الترميز 27500.

العرب سات

التردد: 11919 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز : 27500.

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن بدء منافسات الموسم الرياضي 2025-2026 بتاريخ 28 أغسطس 2025. وسيشهد افتتاح الموسم بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025.