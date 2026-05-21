حمزة عبد الكريم ضد لاس بالماس | رد على المشككين وأنقذ رقبة "العميد" .. "الفرعون الصغير" يضع سادس بصماته ويحدث "ضجة مستحقة" في برشلونة

مع استمراره في هز الشباك وتقديم مستويات مبهرة، بات من المتوقع والمنتظر رؤية حمزة عبد الكريم في أسرع وقت ممكن مع الفريق الأول لنادي برشلونة.
وكشف تقرير "موندو ديبورتيفو"، من مصادر داخل النادي الكتالوني عن تفاصيل جديدة ومثيرة تتعلق بمستقبل المهاجم المصري الشاب؛ حيث أحدث استدعاؤه لتمثيل منتخب مصر في كأس العالم 2026 ضجة وإعجابًا كبيرين داخل أروقة الإدارة الرياضية لبرشلونة، وهو ما رفع من أسهمه وقيمته السوقية بشكل ملحوظ.
وصل حمزة إلى برشلونة في فبراير الماضي بناءً على عقد إعارة من الأهلي المصري مع وجود بند خيار الشراء نهائيًا مقابل 3 ملايين يورو، بالإضافة إلى حوافز ومتغيرات قد تصل إلى 5 ملايين يورو.
ورغم أن النادي لم يعلن رسميًا حتى الآن عن تفعيل البند بشكل قاطع نظرًا لسياسات سقف الرواتب وقوانين اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني، إلا أن مصادر مقربة من النادي تؤكد أن المدير الرياضي لقطاع الشباب، خوسيه رامون أليكسانكو، يبدي تفاؤلًا كبيرًا بمستقبل اللاعب.
ويرى مسؤولو "لاماسيا" أن اللاعب يمتلك مقومات بدنية وفنية ممتازة وتنتظره مسيرة احترافية واعدة للغاية في أوروبا، وهو ما يجعل قرار تفعيل بند الشراء نهائيًا مسألة وقت فقط قبل نهائيات المونديال.