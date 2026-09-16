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محمد سعيد

رفض عرضًا من عملاق البوندسليجا .. ينز فيسينج يقول لا في وجه بيته القديم من أجل حلمه مع الاتحاد!

الاتحاد
بوروسيا مونشنجلادباخ
دوري روشن السعودي
دوري أبطال آسيا النخبة
الدوري الألماني
يانز ويسينغ

العودة إلى منصات البطولات هدف الألماني

تلقى نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني صدمة قوية في مساعيه للتعاقد مع مدرب جديد، بعدما قوبل عرضه بالرفض من قبل ينز فيسينج، المدرب الحالي لنادي الاتحاد السعودي.

ووفقًا لتقارير صحفية ألمانية، فإن فيسينج، الذي يملك تاريخًا كلاعب في صفوف النادي الألماني، فضل الاستمرار في تجربته الحالية بجدة على العودة إلى الدوري الألماني في هذا التوقيت الحساس من الموسم.

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  • صدمة لخطط شرويدر في جلادباخ

    كشفت صحفية "بيلد" ألمانية، أن روفن شرويدر، المدير الرياضي لنادي بوروسيا مونشنجلادباخ، قد تواصل بشكل رسمي مع فيسينج لبحث إمكانية توليه القيادة الفنية للفريق الملقب بـ "المهور".

    شرويدر، الذي يحمل تقديرًا كبيرًا للمدرب البالغ من العمر 38 عامًا، كان يأمل في إعادته إلى ملعب "بوروسيا بارك" لإنقاذ الموسم المتعثر للفريق، إلا أن الرد جاء مخيبًا للآمال الألمانية بعد أن رفض العرض لعدم مناسبة التوقيت.

    وتأتي هذه المحاولة الفاشلة في ظل بحث النادي الألماني عن خليفة لأوجين بولانسكي، حيث تضيق الخيارات أمام شرويدر بعد اعتذار أكثر من مرشح.

    ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد"، فإن فيسينج الذي يحمل رخصة التدريب "UEFA Pro" العالية، كان يعتبر الخيار المثالي نظرًا لمعرفته العميقة بأروقة النادي، حيث سبق له ارتداء قميص جلادباخ كلاعب، بل إن مسيرته شهدت المشاركة في ثلاث مباريات بالبوندسليجا خلال موسم 2010/2011.

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  • الوفاء لمشروع الاتحاد والعميد

    في المقابل، يبدو أن طموحات فيسينج مع نادي الاتحاد السعودي، تفوق إغراءات العودة إلى الديار في الوقت الراهن، حيث تولى الألماني المسؤولية في معسكر "العميد" منذ يوليو الماضي فقط، وهو ما جعل فكرة الرحيل المبكر أمرًا غير وارد في حساباته الشخصية أو المهنية.

    ووفقًا للصحيفة الألمانية، فإن فيسينج كان واضحًا جدًا في تبرير قراره، حيث أوضح أنه يريد إعادة الاتحاد إلى منصات التتويج ولا يرغب في إنهاء مشروعه مبكرًا.

    هذا الموقف لاقى ترحيبًا واسعًا من جماهير الاتحاد، خصوصًا أن المدرب نجح في تقديم مستويات مقنعة منذ وصوله، حيث تشير الإحصائيات إلى بداية قوية جدًا له في الملاعب السعودية، وهو ما جعل رحيله في هذه المرحلة يمثل ضربة قاصمة لاستقرار الفريق الطامح لاستعادة لقب الدوري السعودي للمحترفين.

  • أرقام فيسينج المذهلة في السعودية

    لم يأت تمسك جلادباخ بفيسينج من فراغ، بل نتيجة لنتائجه المبهرة مع الاتحاد، حيث ذكرت التقارير أنه حقق ثمانية انتصارات وتعادلين في أول عشر مباريات رسمية له مع الفريق.

    التوقيت كان العامل الحاسم في هذه الصفقة الفاشلة، حيث شعر فيسينج بأن الرحيل بعد شهرين فقط من توليه المنصب سيعتبر عدم احترام للالتزامات التي قطعها لإدارة النادي السعودي.

    ويُنتظر أن يواصل المدرب الألماني عمله مع الاتحاد وسط مطالبات جماهيرية متزايدة بتحصين عقده، خاصة وأن بصمته الفنية أصبحت واضحة على أداء الفريق، مما يجعل مشروع "العميد" تحت قيادته يبدو واعدًا للغاية خلال المنافسات المحلية والقارية المقبلة في الموسم الحالي.

    ومنذ توليه مسؤولية الفريق السعودي، قاد الفريق خلال 10 مباريات رسمية حقق خلالها الفوز في 7 مباريات وتعادل 3 مرات، بينما لم يتلق الفريق أي خسارة.

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  • Hamburger SV v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    قائمة الخيارات البديلة في جلادباخ

    مع خروج فيسينج من الحسابات، تزداد الضغوط على شرويدر لإيجاد بديل في أسرع وقت ممكن، خاصة مع اقتراب فترات التوقف الدولي التي تعتبر الموعد المثالي لإجراء التغييرات الفنية.

    وتضم القائمة الحالية لجلادباخ أسماءً عديدة مثل كريستيان تيتز، داني جالم، وكريستيان ايشنر، بالإضافة إلى أسماء أكثر خبرة مثل شتيفن باومجارت الذي ارتبط اسمه مؤخرًا بتدريب الفريق، في حين تبدو فرصة التعاقد مع بريان بريسكه قد تلاشت تمامًا وفقًا للمؤشرات الأخيرة.

    وتسابق الإدارة في جلادباخ الزمن للإعلان عن المدير الفني الجديد، حيث يطمح النادي لاستعادة توازنه في جدول الترتيب والهروب من مناطق الهبوط التي تهدد تاريخ النادي العريق.

الدوري الألماني
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بوروسيا مونشنجلادباخ
مونشنجلادباخ
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ماينتس
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