رفض عرضًا من عملاق البوندسليجا .. ينز فيسينج يقول لا في وجه بيته القديم من أجل حلمه مع الاتحاد!

كشفت صحفية "بيلد" ألمانية، أن روفن شرويدر، المدير الرياضي لنادي بوروسيا مونشنجلادباخ، قد تواصل بشكل رسمي مع فيسينج لبحث إمكانية توليه القيادة الفنية للفريق الملقب بـ "المهور".

شرويدر، الذي يحمل تقديرًا كبيرًا للمدرب البالغ من العمر 38 عامًا، كان يأمل في إعادته إلى ملعب "بوروسيا بارك" لإنقاذ الموسم المتعثر للفريق، إلا أن الرد جاء مخيبًا للآمال الألمانية بعد أن رفض العرض لعدم مناسبة التوقيت.

وتأتي هذه المحاولة الفاشلة في ظل بحث النادي الألماني عن خليفة لأوجين بولانسكي، حيث تضيق الخيارات أمام شرويدر بعد اعتذار أكثر من مرشح.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد"، فإن فيسينج الذي يحمل رخصة التدريب "UEFA Pro" العالية، كان يعتبر الخيار المثالي نظرًا لمعرفته العميقة بأروقة النادي، حيث سبق له ارتداء قميص جلادباخ كلاعب، بل إن مسيرته شهدت المشاركة في ثلاث مباريات بالبوندسليجا خلال موسم 2010/2011.