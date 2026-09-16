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محمد سعيد

"لماذا لم تتحدثوا عن لاعبي برشلونة؟" .. ريال مدريد يدافع عن تصرفات فينيسيوس ومبابي تجاه قضية سبتة ويلقي كرة النار في ملعب غريمه!

ريال مدريد
برشلونة
إلتشي
الدوري الإسباني
ليفانتي
كيليان مبابي
فينيسيوس جونيور
إبراهيما كوناتي

النادي الملكي يؤكد حرية لاعبيه في اتخاذ مواقفهم الشخصية

اشتعلت الأجواء في الدوري الإسباني بعد تصرف ثلاثي ريال مدريد فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي وإبراهيما كوناتي خلال مواجهة إلتشي الأخيرة في الجولة السادسة من الدوري الإسباني "لا ليجا"، حيث تعمد اللاعبون إخفاء رسالة تضامنية مع مدينة سبتة.

النادي الملكي لم يقف مكتوف الأيدي أمام الانتقادات، بل اختار الهجوم كوسيلة للدفاع عبر تسليط الضوء على تناقض المعايير في التعامل مع غريمه التقليدي برشلونة.

  • تحرك مدريدي لامتصاص الغضب

    وجد نادي ريال مدريد نفسه في قلب عاصفة من الانتقادات بعد أن رصدت الكاميرات الثلاثي فينيسيوس، مبابي وكوناتي وهم يقومون بطي القمصان التي ارتداها الفريق قبل انطلاق مباراة إلتشي، وذلك لإخفاء شعار "كلنا كاباياس" المخصص لدعم مدينة سبتة.

    وفي رد رسمي غير معتاد في حدته، اختار قسم التواصل في النادي الملكي عدم الاعتذار عن تصرف لاعبيه، بل قام بتوجيه أصابع الاتهام مباشرة إلى نادي برشلونة، في محاولة لإحراج الأطراف التي انتقدت لاعبي الميرينجي وتذكيرهم بمواقف سابقة للنادي الكاتالوني لم تحظ بنفس القدر من الهجوم الإعلامي.

    وجاء في الرسالة الرسمية التي نقلتها وسائل الإعلام عن النادي الملكي دفاع مستميت عن "تعدد الآراء" داخل غرف الملابس، حيث أكد النادي أن قبول المبادرة كمؤسسة لا يعني فرضها قسرًا على القناعات الشخصية للاعبين.

    وجاء في نص البيان المدريدي: "لا توجد سوى نسخة واحدة، وهي الحقيقة. دعونا نرى، ريال مدريد، مثل إل كورت إنجليس أو بيرفوميرياس أفينيدا أو أوك دياريو، هو مجموعة بشرية، من الأشخاص، ولكن ليس ذا رأي واحد. ولكل فرد آراؤه وحساسياته، وهكذا يجب أن يكون الأمر. طلب إلتشي بارتداء هذه القمصان تم قبوله من قبل النادي، وفي غرف ملابسه توجد آراء وحساسيات ورؤى مختلفة للواقع".


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  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    إقحام برشلونة في الصراع

    لم يتوقف ريال مدريد عند تبرير موقف لاعبيه، بل انتقل إلى الهجوم المضاد عبر إثارة واقعة سابقة تخص نادي برشلونة، حيث أشار النادي الملكي إلى أن غريمه التقليدي رفض المشاركة في نفس المبادرة بشكل كامل في وقت سابق.

    وكتب المسؤول عن رسالة النادي بلهجة حادة: "أريد أن أذكر بأن برشلونة رفض كمؤسسة القيام بذلك أمام ليفانتي. ولم يقل أحد أي شيء حينها"، في إشارة واضحة إلى ما يعتبره النادي الملكي "ازدواجية معايير" في التغطية الإعلامية وردود فعل الشارع الرياضي الإسباني تجاه القطبين الكبيرين.

    وتشير التقارير إلى أن برشلونة كان النادي الوحيد الذي لم يشارك في المبادرة في تلك المرحلة، وهو ما جعل ريال مدريد يستخدم هذه الورقة للرد على الضغوط الحالية.

    ويرى البيت الأبيض أن الهجوم على فينيسيوس ومبابي وكوناتي يفتقر للعدل، طالما أن النادي ككيان سمح للاعبين بحرية التعبير عن حساسياتهم السياسية والاجتماعية، بينما قام الغريم برفض المبدأ من أساسه دون أن يتعرض لنفس الحملة التي طالت نجوم ملعب سنتياجو برنابيو بعد المباراة الأخيرة في الدوري.

  • تفاصيل الأزمة

    الأزمة بدأت عندما ظهر فينيسيوس ومبابي وكوناتي وهم لا يظهرون رسالة الدعم لسبتة بشكل واضح، حيث قاموا برفع أطراف القميص أو طيه بطريقة تخفي عبارة "كلنا كاباياس".

    هذه العبارة تهدف إلى إظهار التضامن مع المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي في ظل أزمات الهجرة التي تعاني منها، وهي مبادرة مدعومة من رابطة الليجا واتحاد أصحاب الأعمال في فالنسيا.

    ورغم أن بقية لاعبي ريال مدريد ارتدوا القمصان بشكل طبيعي، إلا أن تركيز العدسات على النجوم الثلاثة الأبرز جعل من تصرفهم قضية رأي عام تجاوزت حدود المستطيل الأخضر.

    هذا التصرف فجر موجة غضب عارمة بين جماهير النادي الملكي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن اللاعبين وضعوا أنفسهم فوق النادي وقيمه، بل وصلت الانتقادات إلى حد مطالبة البعض بفرض عقوبات تأديبية.

    في المقابل، دافع آخرون عن حق اللاعبين في عدم الانخراط في قضايا قد يرونها سياسية أو تتعارض مع وجهات نظرهم الخاصة، خصوصًا أن القضية ترتبط بملفات حساسة تتعلق بالعلاقات بين إسبانيا والمغرب، وهو ما يفسر ربما حساسية بعض اللاعبين تجاه هذا الشعار تحديدًا.


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    ضغوط إعلامية متزايدة على الملكي

    الصحافة الإسبانية لم تكن رحيمة في انتقادها للثلاثي، حيث اعتبر العديد من المحللين أن ما حدث يمثل "قلة احترام" للمؤسسة التي يمثلونها، وفي الوقت الذي حاول فيه النادي الدفاع عنهم، كانت الأصوات تتعالى بضرورة الحفاظ على هيبة القميص وما يمثله من قيم اجتماعية وتضامنية.

    ريال مدريد، من خلال بيانه، حاول إغلاق الباب أمام أي نقاش داخلي حول معاقبة اللاعبين، مؤكدًا أن التنوع في الآراء هو سمة صحية داخل أي مجموعة بشرية، وأن النادي أدى دوره المؤسسي بقبول المبادرة، لكنه لا يملك السيطرة الكاملة على مشاعر لاعبيه الشخصية.