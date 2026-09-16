"لماذا لم تتحدثوا عن لاعبي برشلونة؟" .. ريال مدريد يدافع عن تصرفات فينيسيوس ومبابي تجاه قضية سبتة ويلقي كرة النار في ملعب غريمه!

الأزمة بدأت عندما ظهر فينيسيوس ومبابي وكوناتي وهم لا يظهرون رسالة الدعم لسبتة بشكل واضح، حيث قاموا برفع أطراف القميص أو طيه بطريقة تخفي عبارة "كلنا كاباياس".
هذه العبارة تهدف إلى إظهار التضامن مع المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي في ظل أزمات الهجرة التي تعاني منها، وهي مبادرة مدعومة من رابطة الليجا واتحاد أصحاب الأعمال في فالنسيا.
ورغم أن بقية لاعبي ريال مدريد ارتدوا القمصان بشكل طبيعي، إلا أن تركيز العدسات على النجوم الثلاثة الأبرز جعل من تصرفهم قضية رأي عام تجاوزت حدود المستطيل الأخضر.
هذا التصرف فجر موجة غضب عارمة بين جماهير النادي الملكي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن اللاعبين وضعوا أنفسهم فوق النادي وقيمه، بل وصلت الانتقادات إلى حد مطالبة البعض بفرض عقوبات تأديبية.
في المقابل، دافع آخرون عن حق اللاعبين في عدم الانخراط في قضايا قد يرونها سياسية أو تتعارض مع وجهات نظرهم الخاصة، خصوصًا أن القضية ترتبط بملفات حساسة تتعلق بالعلاقات بين إسبانيا والمغرب، وهو ما يفسر ربما حساسية بعض اللاعبين تجاه هذا الشعار تحديدًا.