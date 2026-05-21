القرار جاء من بايرن ميونخ .. ناجلسمان يكشف عن شرط مفاجئ وراء عودة مانويل نوير لمنتخب ألمانيا!

كشف مدرب المنتخب الألماني، أن قرار إعادة نوير إلى صفوف المنتخب جاء بمبادرة شخصية منه، وليس بطلب من الحارس المخضرم الذي أعلن اعتزاله بعد يورو 2024.

وأوضح ناجلسمان أنه تواصل مع نوير وسأله عن رغبته في العودة، مشيراً إلى أن الفكرة طُرحت منذ بداية العام عقب إصابة الحارس الأول مارك-أندريه تير شتيجن بعد فترة قصيرة من عودته للمشاركة مع جيرونا.

وأضاف: "لهذا السبب قررنا الاتصال به وسؤاله عما إذا كان يرغب في اللعب مع المنتخب الوطني مرة أخرى".

وأردف : "لم ألاحظ اليوم المحدد، لذا لا يمكنني التأكيد، لكننا أبلغنا أولي في مارس أنني التقيت بمانويل بعد إصابة مارك تير شتيجن وأطلعتُه على الوضع، لأن مانو لاعب يستحق ذلك للغاية".