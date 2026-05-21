القرار جاء من بايرن ميونخ .. ناجلسمان يكشف عن شرط مفاجئ وراء عودة مانويل نوير لمنتخب ألمانيا!

أشاد جوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني، بشخصية الحارس المخضرم مانويل نوير، مؤكداً أن ما يميزه يتجاوز الألقاب التي حققها إلى الهالة الخاصة والسمعة الطيبة التي يتمتع بها.
واضاف: "أنا لا أمتلك ما يمتلكه مانو؛ حتى أولي يمتلك منه أقل. فهو يحظى بعدد هائل من الألقاب، وبهالة خاصة، وسمعة طيبة للغاية".
وعند إجراء هذه المقارنة، حرص مدرب المنتخب أيضًا، خلال محادثاته مع باومان، "على ألا يشعر أولي بأنه مهمش".
نوير، الذي غاب بالفعل عن أربع مباريات هذا الموسم بسبب مشاكل عضلية، خرج مجدداً أمام كولن بسبب إصابة في ربلة الساق، ما جعل مشاركته في نهائي كأس ألمانيا ضد شتوتغارت محل شك.
رغم ذلك، يرى ناجلسمان أن وجوده يمنح الفريق دعماً معنوياً كبيراً، بينما يبقى باومان بديلاً من الطراز العالمي قادرًا على سد الفراغ عند الحاجة.
الأخير اعترف بأن المكالمة الحاسمة كانت ضربة قاسية بالنسبة له، لكنه أكد التزامه الكامل بعدم خذلان الفريق رغم الضغوط التي واجهها في الأسابيع الماضية، مضيفًا: "على مدار الأسابيع الأربعة الماضية، مع تزايد حدة هذه القضية، مر أولي بوقت عصيب ومع ذلك ظل ملتزمًا للغاية بعدم خذلان الفريق أبدًا".