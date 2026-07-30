"حتى لو جاء إمبراطور الصين لن نتحدث معه" .. رئيس بايرن ميونخ يسخر من أطماع ريال مدريد في ضم مايكل أوليسيه!

أثار أولي هونيس موجة من الجدل بتصريحاته التي سخر فيها من التقارير الصحفية التي ربطت النجم الفرنسي الشاب مايكل أوليسيه بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، مؤكدًا أن اللاعب ليس للبيع بأي ثمن.

هونيس، الذي يشتهر بصراحته المعهودة، لم يكتفِ بنفي الأنباء بل ذهب إلى أبعد من ذلك بوصفه لتلك الشائعات بـ "المضحكة"، مشددًا على أن وضع أوليسيه التعاقدي يمنح بايرن اليد العليا في أي مفاوضات محتملة.

وقال هونيس في تصريحات نقلتها "بيلد" الألمانية حول اهتمام النادي الملكي بضم الجناح المتألق: "لقد ضحكت بشدة عندما سمعت هذه الأنباء، أوليسيه لا يزال لديه ثلاث سنوات كاملة في عقده الحالي، لذا بالنسبة لي هذا الموضوع ليس مطروحاً للنقاش على الإطلاق".

وأضاف بلهجة قوية تعكس تمسك النادي بلاعبه: "حتى لو جاء إلينا إمبراطور الصين شخصيًا لطلبه، فلن نتحدث معه بشأن رحيل اللاعب، إنه جزء أساسي من مشروعنا المستقبلي ولا يمكن المساس به".