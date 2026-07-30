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محمد سعيد

"حتى لو جاء إمبراطور الصين لن نتحدث معه" .. رئيس بايرن ميونخ يسخر من أطماع ريال مدريد في ضم مايكل أوليسيه!

ريال مدريد
مايكل أوليسي
انتقالات
بايرن ميونخ
هاري كين
لويس دياز

أسطورة البايرن يفتح النار على إنفانتينو

لم يفوت أولي هونيس، الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ، الفرصة بدون أن يوضح حقائق مهمة لجماهير العملاق البافاري عن صفقات الميركاتو الصيفي الجاري وتصور فريقه للموسم الجديد.

وبالطبع كان أول سؤال عن موقف الفريق من الأنباء المنتشرة حول إمكانية الموافقة على رحيل مايكل أوليسيه إلى ريال مدريد هذا الصيف، ليرد هونيس برسالة حاسمة.

  • رد قاطع من هونيس

    أثار أولي هونيس موجة من الجدل بتصريحاته التي سخر فيها من التقارير الصحفية التي ربطت النجم الفرنسي الشاب مايكل أوليسيه بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، مؤكدًا أن اللاعب ليس للبيع بأي ثمن.

    هونيس، الذي يشتهر بصراحته المعهودة، لم يكتفِ بنفي الأنباء بل ذهب إلى أبعد من ذلك بوصفه لتلك الشائعات بـ "المضحكة"، مشددًا على أن وضع أوليسيه التعاقدي يمنح بايرن اليد العليا في أي مفاوضات محتملة.

    وقال هونيس في تصريحات نقلتها "بيلد" الألمانية حول اهتمام النادي الملكي بضم الجناح المتألق: "لقد ضحكت بشدة عندما سمعت هذه الأنباء، أوليسيه لا يزال لديه ثلاث سنوات كاملة في عقده الحالي، لذا بالنسبة لي هذا الموضوع ليس مطروحاً للنقاش على الإطلاق".

    وأضاف بلهجة قوية تعكس تمسك النادي بلاعبه: "حتى لو جاء إلينا إمبراطور الصين شخصيًا لطلبه، فلن نتحدث معه بشأن رحيل اللاعب، إنه جزء أساسي من مشروعنا المستقبلي ولا يمكن المساس به".

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  • استحالة رحيل أوليسيه

    على الجانب الآخر، تدرك مكاتب سانتياجو برنابيو أن الصفقة باتت في حكم المستحيل، حيث كشفت التقارير الإسبانية أن الإدارة المدريدية وصفت العملية داخليًا بأنها شبه مستحيلة في الوقت الحالي.

    بايرن ميونخ، من خلال مسؤوليه وعلى رأسهم المدير الرياضي ماكس إيبرل، أكدوا مرارًا أن النجم الفرنسي ليس للبيع، وحتى العروض التي قد تتجاوز حاجز الـ200 مليون يورو لن تجعلهم يغيرون رأيهم، نظرًا لأن عقد اللاعب المستمر حتى عام 2029 لا يحتوي على أي شرط جزائي يسمح برحيله دون موافقة الإدارة، بل هناك خطط لتمديد التعقد ورفع الراتب.

    وعلى الرغم من الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول اعتراف أوليسيه لزملائه برغبته في الانتقال إلى العاصمة الإسبانية، إلا أن بايرن تلقى رسائل طمأنة رسمية من وكيل أعمال اللاعب، حيث أبلغ الوكيل المسؤولين البافاريين بكلمات واضحة: "لا تقلقوا، سنبقى".

  • Harry Kane & Michael Olisegetty

    لا نية لرحيل دياز أو كين

    لم تتوقف تصريحات هونيس عند أوليسيه فحسب، بل شملت أيضًا لويس دياز وهاري كين، حيث أكد أن بايرن ميونخ يمتلك حاليًا الخط الهجومي الأقوى في القارة العجوز، ولا توجد أي رغبة في تفكيك هذا النسيج الناجح، قائلًا: "نحن نمتلك أفضل ثلاثي هجومي في العالم بوجود مايكل أوليسيه ولويس دياز وهاري كين، ولن نفكر أبداً في بيع أي واحد منهم".

    وبخصوص مستقبل القناص الإنجليزي هاري كين الذي ربطته بعض التقارير بالعودة للبريميرليج، قال: "لم أتحدث مباشرة مع هاري حول ذلك، لكنني أسمع أنه سعيد للغاية في ميونخ، ونحن أيضاً سعداء به جداً، ولا يوجد سبب على الإطلاق لرحيله العام المقبل، إنه نموذج يحتذى به في كل شيء، ليس فقط كمسجل أهداف أو لاعب في الملعب، بل أيضًا كإنسان وشخصية قيادية".

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  • هجوم عنيف على إنفانتينو

    بعيدًا عن سوق الانتقالات، شن هونيس هجومًا لاذعًا على جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بسبب خططه الرامية لتوسيع بطولات المنتخبات وزيادة عدد المباريات الدولية. ويرى هونيس أن الكرة الأوروبية تملك القوة الكافية للوقوف بوجه هذه المخططات التي تهدد سلامة اللاعبين وتؤثر على جودة المسابقات المحلية والقارية في أوروبا، داعياً الاتحادات الأوروبية للاتحاد والوقوف في وجه طموحات إنفانتينو التوسعية.

    وعبر هونيس عن وجهة نظره بحدة، قائلًا: "شخصيًا، لا أعتقد أن الأوروبيين يدركون مدى القوة التي يتمتعون بها في الواقع، فالواقع يقول إن أي مسابقة لا يشارك فيها الأوروبيون هي مسابقة بلا قيمة ولا تساوى شيئًا".

    وتابع في رسالة شديدة اللهجة لـ"فيفا": "إذا كان الأوروبيون متحدين حقًا وعملوا باستمرار نحو هذا الهدف، فإن السيد إنفانتينو لن يفلت بخطته هذه، فإذا أراد تنظيم مباراة بين فيجي والرأس الأخضر في كأس العالم، فليحصل عليها وليشاهدها وحده".

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