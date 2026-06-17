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messi-haaland(C)Getty Images
محمد سعيد

نسي نفسه أمام بريق "ليو" .. إرلينج هالاند يتغنى بـ"الملك المجنون" ميسي بعد الهاتريك التاريخي في مرمى الجزائر!

ليونيل ميسي
إرلينج هالاند
الأرجنتين
الجزائر
كأس العالم

تألق ميسي يغطي على ثنائية هالاند ومبابي

تغنى النجم النرويجي إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي بالمستويات المذهلة التي يقدمها الأسطورة ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2026، بعد ليلة تاريخية للبرغوث في ظهوره الأول بالحدث العالمي.

وجاء رد فعل مهاجم مانشستر سيتي بعدما نجح ميسي في خطف الأضواء عالميًا بهاتريك مثير منح منتخب بلاده أول انتصار في حملته للدفاع عن لقبه، رغم تألق هالاند نفسه في نفس اليوم وتسجيله ثنائية دولية في مرمى العراق.

  • ميسي يكتب التاريخ أمام الجزائر وهالاند ينبهر

    نجح ليونيل ميسي في تقديم واحدة من أعظم مبارياته خلال المونديال رغم بلوغه سن الـ38، حيث قاد منتخب الأرجنتين لفوز عريض على الجزائر بثلاثية نظيفة سجلها بنفسه.

    هذا الأداء الخرافي لم يمر مرور الكرام على منافسيه، حيث سارع إرلينج هالاند للتعبير عن إعجابه عبر حسابه الشخصي بمنصة "سناب شات" الشهيرة، قائلًا: "ميسي مجنون"، مرفقًا الرسالة برمز التاج، اعترافًا منه باستمرار سطوة "البولجا" على عرش الكرة العالمية.

    ولم يكن ميسي الوحيد الذي توهج في ذلك اليوم، فقد شهدت الملاعب تألقًا كبيرًا بتسجيل كيليان مبابي ثنائية لفرنسا، بينما سجل هالاند نفسه هدفين في شباك العراق، لكن الثلاثية التي أحرزها قائد التانجو جعلته يتصدر المشهد تمامًا.

    وبهذه الأهداف، تمكن ميسي من معادلة رقم الألماني ميروسلاف كلوزه بـ16 هدفًا كأفضل هداف في تاريخ كؤوس العالم، وهو ما دفع أساطير آخرين مثل توماس مولر لوصفه بـ "Goat" عبر إنستجرام.


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  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    دموع ميسي في ليلة التألق

    بعيدًا عن الأرقام والإنجازات الفنية، لفت ميسي الأنظار بدموعه التي انهمرت عقب تسجيله الهدف الأول، وهو ما فسره الأسطورة الأرجنتينية في تصريحاته بعد اللقاء.

    ميسي كشف عن ضغوطات كبيرة واجهها بعيدًا عن المستطيل الأخضر، مما جعل هذه اللحظة عاطفية للغاية بالنسبة له ولجماهيره التي تدرك أن هذه البطولة قد تكون الوداع الأخير له.

    وقال ميسي في تصريحاته لوسائل الإعلام: "بعد هدفي، بكيت بسبب موضوع لا علاقة له بالرياضة... لقد مررت بأيام معقدة".

    وأضاف حول حالته البدنية وطموحات الأرجنتين: "هذا هو كأس العالم السادس لي، وما زلت أشعر أنني في حالة جيدة. لحسن الحظ، أنا أبلي بلاءً حسناً، واليوم تمكنا من الفوز بمباراة صعبة. من المهم أن تبدأ البطولة بالفوز في المباراة الأولى، لأن ذلك ليس سهلاً أبداً في كأس العالم. أنا سعيد جداً لأنني عشت كل ما مررت به في مسيرتي. ما أعيشه الآن هو بمثابة هدية إضافية".

  • هالاند يحطم الأرقام النرويجية

    على الجانب الآخر، كان إرلينج هالاند يعيش فرحة مزدوجة، فبجانب إعجابه بميسي، نجح في قيادة النرويج لفوز مهم على العراق بنتيجة 4-1، في مستهل مشوار المنتخبين بمنافسات المجموعة التاسعة لكأس العالم.

    وعلى الرغم من أن الأداء النرويجي لم يكن مثاليًا في أغلب فترات المباراة، إلا أن هالاند أظهر كفاءة مرعبة أمام المرمى مسجلًا هدفين، مما جعله يعادل الرقم التاريخي لشيتيل ريكدال كأكثر لاعب تسجيلاً للنرويج في المونديال برصيد هدفين فقط.

    هذا التألق المفاجئ لهالاند في ظهوره المونديالي الأول فتح بابًا من المقارنات الساخرة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث أشار المتابعون إلى أن هالاند في مباراة واحدة تجاوز عدد أهداف رونالدو في مونديال قطر 2022 بالكامل.

    ومع ذلك، يبقى التنافس مشتعلاً بين ميسي ورونالدو على لقب "أكبر اللاعبين تسجيلاً"، حيث يطمح الدون البرتغالي عند انطلاق مباريات بلاده لتجاوز ميسي والاقتراب من رقم الكاميروني روجيه ميلا الصامد.

  • Erling HaalandGetty Images

    موقف المجموعات وصراع التأهل المبكر

    بفضل الهاتريك الذي سجله ميسي، وضعت الأرجنتين قدمًا في الأدوار الإقصائية، حيث تتصدر المجموعة العاشرة ومن المرجح أن تواجه وصيف المجموعة الثالثة في الدور المقبل.

    التوقعات تشير إلى مواجهة محتملة ضد المغرب، الذي قدم مستويات طيبة أمام البرازيل، بينما تعقدت حسابات بعض المنتخبات الأخرى مثل الجزائر التي ستحتاج لانتفاضة قوية في مباراتيها القادمتين لتعويض الخسارة القاسية.

    عالميًا، تستمر الإثارة مع تحطيم الأرقام القياسية للحضور الجماهيري، حيث أعلن "فيفا" أن أكثر من مليون مشجع حضروا المباريات الأولى للبطولة.

    وفي حين يواصل ميسي وهالاند ومبابي الصراع على لقب الحذاء الذهبي، تترقب الجماهير ظهور منتخبات أخرى مثل إنجلترا التي تستعد لمواجهة كرواتيا، في نسخة تبدو منذ بدايتها أنها ستكون الأكثر صخباً وإثارة في تاريخ اللعبة.

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