ألفارو أربيلوا يعرض نفسه على عملاق البوندسليجا .. وطلبه يُقابل بالرفض!

أشارت تقارير سابقة، إلى أن المدرب الحالي لباير ليفركوزن كاسبر هولماند (54 عامًا) على وشك الإقالة على الرغم من أن عقده يمتد حتى عام 2027، بعد أن فشل النادي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، واجه المديران الرياضيان فرناندو كارو (61 عامًا) وسيمون رولفيس (44 عامًا) عقبة في البحث عن خليفته، حيث كان خيارهما الأول هو زميله الإسباني أندوني إيراولا (43 عامًا)، الذي يغادر نادي بورنموث بعد ثلاث سنوات ناجحة.

ومع ذلك، فإن إقالة ليفربول لأرني سلوت في نهاية الأسبوع جعلت إيراولا فجأة الهدف الأول للريدز، ويقال إن اتفاقًا قد تم التوصل إليه، ومن المتوقع الإعلان عنه رسميًا قريبًا.

كما أدى هذا السعي إلى اختيار فيليبي لويس، المدافع السابق في أتلتيكو مدريد واللاعب السابق في ليفركوزن، الذي كان مرتبطًا بالنادي، الانضمام إلى موناكو بدلاً من ذلك.

ويقال إن أوليفر جلاسنر (51 عامًا، الذي سيغادر كريستال بالاس) يفضل التفاوض مع ميلان على العودة إلى الدوري الألماني، بينما سينتقل ميشيل (50 عامًا) من جيرونا إلى أياكس أمستردام.



