بعد أزمته مع ابنة رئيس البلاد.. مدرب كولومبيا يدافع عن خاميس رودريجيز قبل كأس العالم!

وضع نيستور لورينزو، المدير الفني للمنتخب الكولومبي، حدًا للجدل الواسع الذي أحاط بصانع ألعابه خاميس رودريجيز قبل أيام من انطلاق منافسات كأس العالم 2026. ووفقًا لما نقلته شبكة "UOL" البرازيلية، فقد اختار المدرب الأرجنتيني الخروج للدفاع عن نجم نادي مينيسوتا يونايتد الأمريكي، مشيرًا إلى أن الانتقادات القاسية التي تعرض لها اللاعب لا تستند إلى وقائع حقيقية.

ووصف لورينزو الهجوم بأنه مبني على مقاطع فيديو معدلة وتفسيرات سيئة للقطات التي أظهرت لاعب خط الوسط وكأنه يتجاهل طلب أنتونيلا بيترو، ابنة الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، لالتقاط صورة تذكارية خلال حفل توديع المنتخب الوطني، مما أثار عاصفة من الانتقادات السياسية التي استهدفت استقرار الفريق.