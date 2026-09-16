بيب جوارديولا وآرني سلوت في الصورة .. إدارة الهلال تستغل التوقف الدولي لحسم قرارها بشأن مستقبل سيموني إنزاجي!

في المقابل، لا تقتصر دائرة المدربين المميزين عالميًا على الأسماء المتاحة دون عقود، إذ يرتبط عدد من الخيارات البارزة بعقود طويلة مع أنديتهم، ومن بينهم الإسباني أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا الإنجليزي، الذي يمتد عقده مع النادي حتى عام 2029، وهو ما يجعل الوصول إلى بعض الأسماء التي قد تتوافق مع المشروع الفني للهلال مرتبطًا أيضًا بوضعها التعاقدي مع أنديتها.
جدير بالذكر أن الهلال يعيش فترة من الترقب بعد الهزيمة الأخيرة، حيث بدأت الأصوات الجماهيرية تتعالى للمطالبة بقرارات حاسمة تضمن بقاء الفريق في القمة.
ويشرف ريتشارد هيوز على تقييم شامل يشمل كل تفاصيل العمل اليومي في الجهاز الفني، ليس فقط النتائج في المباريات الرسمية، بل حتى جودة التدريبات والتواصل مع اللاعبين وتطوير الأداء الفردي.
كل هذه المعطيات ستكون حاضرة في التقرير النهائي الذي سيحدد ما إذا كان إنزاجي سيكمل رحلته أم سيتم توجيه الشكر له لفتح صفحة جديدة مع مدرب عالمي يقود السفينة الزرقاء نحو منصات التتويج من جديد.