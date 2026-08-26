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محمد سعيد

"كان من الصعب أن يستمر في الملعب" .. أنجي بوستيكوجلو يكشف سبب استبدال كريستيانو رونالدو المفاجئ أمام الاتفاق

النصر
دوري روشن السعودي
كريستيانو رونالدو
أنجي بوستيكوجلو

العالمي يغرد في الصدارة بسيناريو مجنون

شهدت مواجهة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي أحداثاً درامية قلما تتكرر، حيث نجح "العالمي" في قلب الطاولة وتحقيق فوز مثير بثلاثة أهداف مقابل هدفين رغم النقص العددي المبكر، ليحافظ العالمي على الصدارة بعد انتهاء منافسات الجولة الثانية.

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وجاءت تصريحات المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو لتسلط الضوء على القرار الأكثر إثارة للجدل خلال اللقاء، وهو استبدال القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو في توقيت حساس من المباراة.

  • تفسير تقني لقرار استبدال الأسطورة

    أثار خروج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع بداية الشوط الثاني لمباراة الاتفاق والنصر، الكثير من التساؤلات بين الجماهير والمتابعين، خصوصًا وأن الفريق كان متأخراً في النتيجة بهدفين ويحتاج لقوته الهجومية الضاربة.

    وأوضح الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، مدرب النصر، أن القرار كان مدروسًا ونابعًا من رؤية فنية بحتة تهدف لمصلحة الفريق في ظل الظروف المعقدة التي فرضها اللقاء، مشددًا على أن التغييرات كانت تهدف لضخ دماء جديدة قادرة على تطبيق النهج التكتيكي المطلوب للعودة في النتيجة.

    وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المواجهة، كشف بوستيكوجلو عن الأسباب العميقة وراء هذا القرار قائلاً: "مهمتي هي محاولة مساعدة اللاعبين في كل مباراة بناءً على ما أراه. وبالنسبة لكريستيانو، فنحن نعرف أنه لم يخض الكثير من المباريات مؤخرًا، ومع لعبنا بعشرة لاعبين، كان من الصعب أن يستمر في الملعب بعد 45 دقيقة".

    وأضاف المدرب أن إخراج رونالدو، أو أي لاعب آخر، يأتي دائما من أجل الإضافة الفنية، مؤكدًا أن البدلاء أظهروا الروح والقتال المطلوبين وحققوا الهدف المنشود في النهاية بنجاح مبهر.

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  • سيناريو درامي ومعاناة نصراوية

    لم تكن المباراة مفروشة بالورود للنصر، بل بدأت بصدمة كبرى عندما تلقى الفريق ضربة موجعة في وقت مبكر، فمنذ الدقيقة 12، اضطر "العالمي" لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين فقط بعد تعرض الحارس البرازيلي بينتو ماتيوس للطرد ببطاقة حمراء مباشرة نتيجة تدخله على الفرنسي موسى ديمبيلي.

    هذا النقص العددي أجبر الجهاز الفني على سحب لاعب الوسط آنجيلو جابرييل لإشراك الحارس البديل عبد الرحمن العتيبي، مما وضع ضغوطًا بدنية وفنية هائلة على بقية أفراد الفريق طوال دقائق المباراة المتبقية في ظل طقس صعب.

    استغل الاتفاق هذا النقص ونجح في التقدم بهدفين نظيفين حملا توقيع أوندري دودا وألفارو ميدران، مما جعل العودة تبدو شبه مستحيلة للكثيرين.

    إلا أن بوستيكوجلو أعرب عن فخره الكبير بما قدمه لاعبوه في ظل هذه الظروف القاسية، وصرح قائلاً: "فخورٌ جدًّا بفريقي في ظل هذه الظروف، والصعوبات، والطقس، ومع ذلك لعبنا بروحٍ، وتفوَّقنا بعد التأخر بهدفين. ما حدث ليس شيئًا عاديًا، وجاء بجهد وإصرار اللاعبين"، حيث اعتبر المدرب أن ما تحقق هو معجزة كروية تعكس الشخصية القوية التي يتمتع بها لاعبو النصر في المواقف الكبرى.

  • ريمونتادا تاريخية بقيادة ساديو ماني

    في الشوط الثاني، وبدون رونالدو، انتفض النصر وقدم ملحمة كروية ستبقى خالدة في أذهان جماهيره. فقد تمكن الفريق من تسجيل هدفين في غضون ثلاث دقائق فقط عن طريق ساديو ماني وعبد الإله العمري، قبل أن يعود النجم السنغالي ماني ليسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

    هذه العودة المذهلة أعادت للأذهان ذكرى "ريمونتادا" مماثلة حققها النصر أمام الخصم ذاته في عام 2019، مما أكد علو كعب النصر في اللحظات الحاسمة من الدوري.

    ووجه بوستيكوجلو رسالة مباشرة لوسائل الإعلام عقب المباراة، مطالباً إياهم بتركيز الضوء على المجهود البدني الخرافي الذي بذله اللاعبون العشرة فوق أرضية الميدان. وقال المدرب الأسترالي بلهجة واثقة: "أعتقد أن هناك قصة أكبر اليوم، وهي أن لاعبي النصر العشرة قدموا أداءً مذهلًا، وهذا هو كل ما ينبغي أن تكتبوا عنه اليوم".

    وشدد على أن ما حدث في الشوط الثاني هو "قصة كبيرة أبطالها لاعبو النصر"، الذين قلبوا الطاولة رغم كل المعوقات التي واجهتهم منذ انطلاق صافرة البداية.

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    النصر يواصل التغريد في الصدارة

    بهذا الانتصار الثمين، نجح النصر في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم ومواصلة تحقيق العلامة الكاملة، حيث رفع رصيده إلى 9 نقاط من ثلاث جولات، ليتربع على قمة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

    هذا الفوز لم يمنح الفريق ثلاث نقاط فحسب، بل أعطى دفعة معنوية هائلة للاعبين والجهاز الفني، مؤكداً أن الفريق يمتلك العمق الكافي في التشكيلة والقدرة على تجاوز غياب أو استبدال أهم نجومه في أصعب الأوقات. تنتظر النصر في الجولة الرابعة مواجهة قوية أمام فريق التعاون يوم الجمعة المقبل، وهي المباراة التي سيطمح فيها بوستيكوجلو لمواصلة سلسلة الانتصارات وتعزيز الصدارة.

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