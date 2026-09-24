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محمد سعيد

"سيشاركون من أجل المال فقط" .. نشأت أكرم يشعل الغضب في مصر والأردن بتصريحاته عن دعوة الفراعنة والنشامى كأس الخليج

مصر
نشأت أكرم
الأردن
السعودية
العراق
كأس الخليج

هجوم شرس على النجم العراقي ومطالبته باعتذار

أشعل نشأت أكرم، نجم المنتخب العراقي السابق، موجة واسعة من الجدل في مصر والأردن، بعد تصريحات أدلى بها خلال ظهوره في برنامج "المجلس"، تحدث خلالها عن إمكانية دعوة منتخبات من خارج منطقة الخليج للمشاركة في كأس الخليج، متطرقًا إلى منتخبي الفراعنة والنشامى بشكل خاص.

وأثارت تصريحات أكرم ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اعتبر متابعون أن حديثه يقلل من قيمة المنتخبين المصري والأردني، ويربط مشاركتهما المحتملة في البطولة بالحصول على المكافآت المالية، دون النظر إلى القيمة الفنية أو التاريخية التي يمكن أن تضيفها مثل هذه المشاركات.

  • ماذا قال نشأت أكرم؟

    خلال حلوله ضيفًا على برنامج "المجلس" في قناة الكأس القطرية، تحدث نشأت أكرم عن إمكانية توسيع دائرة المشاركين في كأس الخليج لتشمل منتخبات عربية من خارج المنطقة.

    وأضاف "المنتخبات التي قد تتم دعوتها من خارج منطقة الخليج العربي ستنظر إلى البطولة من زاوية مالية بالدرجة الأولى"، معتبرًا أن الحصول على المكافآت سيكون الدافع الأساسي للمشاركة، وليس تحقيق استفادة فنية أو تقديم إضافة للمنافسات.


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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    غضب جماهير مصر والأردن

    تسببت تصريحات نشأت أكرم في موجة من التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في مصر والأردن، حيث اعتبر متابعون أن اختزال مشاركة منتخبي البلدين في الجانب المالي يتجاهل تاريخهما ومكانتهما في كرة القدم العربية.

    وطالب بعض المتابعين أكرم بتقديم اعتذار رسمي، مؤكدين أن مشاركة "الفراعنة" و"النشامى" في أي بطولة عربية لا ترتبط بالجوائز المالية فقط، وإنما تحمل أبعادًا رياضية وتنافسية، في ظل التاريخ الذي يمتلكه المنتخبان على المستويين العربي والقاري.

    وجاءت الانتقادات في إطار تفاعل جماهيري مع تصريحات اللاعب السابق، بينما لم يصدر عن الاتحادين المصري أو الأردني تعليق رسمي بشأن ما قاله أكرم.

  • FBL-WC-2026-MATCH70-JOR-ARGAFP

    تاريخ ذهبي لمصر والأردن

    يملك المنتخبان المصري والأردني سجلًا حافلًا على الساحة العربية والقارية، ما يجعل أي حديث عن قيمتهما الفنية مرتبطًا بما قدماه عبر تاريخهما، وليس فقط بالمشاركة في بطولة بعينها.

    ويعد المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس أمم إفريقيا، بعدما حصد اللقب 7 مرات، بينها ثلاث نسخ متتالية أعوام 2006 و2008 و2010، كما سبق له الوصول إلى كأس العالم في 1934 و1990 و2018، وخلال مشاركته الأخيرة في نسخة 2026 نجح في الوصول إلى دور الـ16 وقدم أداءً نال احترام العالم أمام الأرجنتين "حامل اللقب آنذاك".

    أما المنتخب الأردني، فقد حقق في السنوات الأخيرة أفضل إنجاز في تاريخه ببلوغه نهائي كأس أمم آسيا 2023، قبل أن يخسر أمام قطر، كما بلغ الدور نصف النهائي في كأس العرب 2021، واحتل المركز الثالث في كأس آسيا 2023، ولديه تاريخ عريق في كرة القدم الآسيوية، كما سطر التاريخ ببلوغه كأس العالم الأخيرة.

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  • "خليجي 27" في جدة

    تزامن الجدل مع إقامة النسخة الـ27 من بطولة كأس الخليج العربي في مدينة جدة السعودية، خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري وحتى 6 أكتوبر المقبل 2026، بمشاركة ثمانية منتخبات.

    وتضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية والعراق وعُمان والكويت، بينما تجمع المجموعة الثانية قطر والبحرين والإمارات واليمن.

    وانطلقت منافسات البطولة يوم 23 سبتمبر الجاري بمباراتين، حيث تعادل المنتخب العراقي مع عُمان بنتيجة 1-1، بينما استهل المنتخب السعودي مشواره بالفوز على الكويت بهدف دون رد.

    واستكملت منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية اليوم الخميس، بمواجهتي الإمارات أمام اليمن التي انتهت بفوز الأبيض برباعية نظيفة، وقطر ضد البحرين.