الزعيم رفض "العمل عن بُعد" .. الهلال يقول لا في وجه ريتشارد هيوز ويبحث عن مدير رياضي جديد

رغم أن الصفقة بدت في البداية واعدة، خصوصًا مع خبرة هيوز في بورنموث ثم ليفربول، إلا أن اختلاف الرؤى حول آلية العمل كان كافيًا لإيقاف المسار.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة الهلال أرادت حضورًا يوميًا ومتابعة مباشرة داخل مقر النادي، بينما فضّل هيوز نموذجًا أكثر مرونة يعتمد على العمل عن بُعد وزيارات متقطعة للرياض.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة الزعيم بدأت بالفعل في دراسة بدائل أخرى، تمهيدًا لاختيار المدير الرياضي الجديد، على أن يُحسم القرار قبل فتح فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.