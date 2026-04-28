Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions Elite
الزعيم رفض "العمل عن بُعد" .. الهلال يقول لا في وجه ريتشارد هيوز ويبحث عن مدير رياضي جديد

شرط مدير ليفربول يفسد الصفقة نهائيًا

أصبحت إدارة نادي الهلال السعودي أمام اختبار حقيقي في ملف اختيار المدير الرياضي الجديد، بعدما تعثرت مفاوضاتها مع الإسكتلندي ريتشارد هيوز.

وعكس أندية السعودية الكبيرة، ظل منصب "المدير الرياضي" خاليًا في الهلال؛ حيث كان الرئيس التنفيذي لفريق الكرة فهد المفرج، يقوم بهذه المهمة.

    رغم أن الصفقة بدت في البداية واعدة، خصوصًا مع خبرة هيوز في بورنموث ثم ليفربول، إلا أن اختلاف الرؤى حول آلية العمل كان كافيًا لإيقاف المسار.

    ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة الهلال أرادت حضورًا يوميًا ومتابعة مباشرة داخل مقر النادي، بينما فضّل هيوز نموذجًا أكثر مرونة يعتمد على العمل عن بُعد وزيارات متقطعة للرياض.

    وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة الزعيم بدأت بالفعل في دراسة بدائل أخرى، تمهيدًا لاختيار المدير الرياضي الجديد، على أن يُحسم القرار قبل فتح فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

    الهلال يتمسك بالثوابت

    القرار بوقف المفاوضات لا يعني فشل المشروع، بل يكشف عن رغبة الهلال في بناء منظومة إدارية تتماشى مع طموحاته القارية والمحلية، خصوصًا مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية التي تحتاج إلى إدارة قوية وحاضرة.

    اللافت أن هيوز، الذي ساهم في مرحلة التحول داخل ليفربول وتُوِّج الفريق خلالها بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، كان خيارًا يعكس رغبة الهلال في استقطاب أسماء ذات وزن ثقيل، لكن في النهاية، يبدو أن النادي فضّل التمسك بثوابته الإدارية على حساب التنازل عن معاييره في سبيل اسم كبير.

  • شرط "غريب" من ريتشارد هيوز للتعاقد مع الهلال

    كان الإعلامي الرياضي سيف السيف قد كشف عن طلب ريتشارد هيوز، من أجل تولي منصب المدير الرياضي في عملاق الرياض الهلال، حيث كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء أمس الإثنين، أن هيوز اشترط الإقامة خارج المملكة العربية السعودية؛ إذا تمت الصفقة بشكلٍ رسمي، وتولى منصب المدير الرياضي في الهلال، بحيث لا يحضر إلى المملكة، إلا لأيام معدودة للغاية.

    وأضاف السيف: "بناءً على ذلك.. لن يكون هُناك سوى مساعد واحد فقط من طاقم هيوز؛ هو من سيقيم في السعودية - تحديدًا العاصمة الرياض -".

  • من هو ريتشارد هيوز؟

    الاسكتلندي ريتشارد هيوز كان لاعبًا سابقًا؛ قبل أن يدخل مجال الإدارة بشكلٍ رسمي، عام 2014.

    وعمل هيوز 10 سنوات كاملة، في منصب "المدير التفني" لنادي بورنموث الإنجليزي؛ حيث لعب دورًا كبيرًا في جلب مجموعة من المواهب البارزة إلى الفريق الأول، رغم الميزانية القليلة.

    وفي صيف 2024.. رحل هيوز عن بورنموث؛ لينضم إلى العملاق الإنجليزي ليفربول، في منصب "المدير الرياضي".

    ورغم العمل الكبير والصفقات الضخمة التي قام بها في ليفربول، على مدار العام الماضي؛ إلا أن المدير الرياضي الاسكتلندي تعرض لكثير من الانتقادات، خاصة لتصرفاته الإنسانية.

    ونتذكر أن روب يانسن، وكيل اللاعبين المخضرم، وصف ريتشارد هيوز بـ"الروبوت"، الذي لا يمتلك أي مشاعر؛ وذلك على خلفية أزمة تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح الأخيرة، مع فريق ليفربول الأول لكرة القدم.

    يانسن شدد على أن هيوز، لا يتعاطف مع أي لاعب - مهما كان اسمه -، وهو ما يُسبب بعض المشاكل مثل أزمة صلاح؛ الذي صرح بأنه لم يشعر بالتقدير من ليفربول، أثناء مفاوضات تجديد عقده الأخير - قبل أن تنتهي الخلافات فيما بعد -.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 20 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 28 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

