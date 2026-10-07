عزف الرقصة الأخيرة وأبكى الجميع .. ليونيل ميسي يودّع قميص الأرجنتين بدموع الفخر وتاريخ لا يُمس

ثمانية وثمانون ألف متفرج في ملعب "ماس مونومنتال" احتشدوا لا ليراقبوا تسعين دقيقة من اللعب، بل ليشهودوا الفصل الأخير من حكاية ابن "روساريو"، الطفل المعجزة الذي ارتدى قميص "الألبيسيليستي" على مدار أكثر من عقدين من الزمان.

وعندما عزف المحارب القديم في حرب المالكينات، فابيو سانتانا، النشيد الوطني الأرجنتيني، سيطرت على الميدان مشاعر لا توصف، وظهر ميسي، الذي طالما عُرف بهدوئه وثباته الانفعالي، على وشك الانهيار أمام بحر الأصوات الذي ينشد باسمه.

كان النجم المحمل بالخبرات والبطولات والأرقام القياسية صاحب الـ39 عامًا يدرك أن كل خطوة على هذا العشب الليلة هي توقيع أخير على وثيقة عشق أسطورية، لكن وكما جرت العادة عبر تاريخه الممتد، لم يقبل ميسي أن يكون مجرد ضيف شرف في ليلته، بل أدار الأوركسترا بكامل اقتداره.

لا نقول إنه وضع بصمة على الفوز بثلاثية، بل سجلت الأرجنتين 3 أهداف جميعها كان لميسي الفضل في تدوينها، حيث صنع الهدفين الأول والثاني لزميليه نيكولاس أوتاميندي ونيكو باز، قبل أن يختتم مسيرته الدولية بتسجيل الهدف الثالث من علامة الجزاء.