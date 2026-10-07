عزف الرقصة الأخيرة وأبكى الجميع .. ليونيل ميسي يودّع قميص الأرجنتين بدموع الفخر وتاريخ لا يُمس

لم تكن الدموع حبيسة عيني ميسي والجماهير فحسب، بل غمرت المدرب ليونيل سكالوني الذي قال بعاطفة جياشة إن الأمر كان حلمًا تحقق، وإنه لم يفكّر يوماً بأن يكون مدرباً لأعظم لاعب في التاريخ، مؤكداً امتنان الجميع له للأبد لأن غيابه سيكون محزناً بعدما ترك إرثاً لا يُصدق وهالة لم يرَ مثلها في حياته.
ولم تقف حدود المشاعر عند بوينس آيرس، إذ كتب صديق دربه ونجم السامبا نيمار عبر حسابه موجهًا حديثه لميسي بأن العالم أجمع يشكره على كل ما قدمته لكرة القدم، ومثمناً الشرف الكبير في أن يكون منافسه والصديق الذي صنع التاريخ بجانبه.
يغادر ميسي الساحة الدولية وهو يستند إلى سجل رقمي خيالي يجعله المعيار الأعلى لكرة القدم عبر خوضه 208 مباراة الدولية بالقميص السماوي والأبيض، سجل خلالها 126 هدفًا كالهداف التاريخي لبلاده وقدم 70 تمريرة حاسمة.
ولم تكن الأرقام سوى صدى لترسانة الألقاب المذهلة التي تُوّج بها، بدءاً من كأس العالم للشباب 2005 والميدالية الذهبية الأولمبية في بكين 2008، وصولًا إلى كوبا أمريكا في مرتين عامي 2021 و2024، وكأس الفيناليسيما 2022، والتاج الأعظم المتمثل في كأس العالم 2022.