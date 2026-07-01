فضّل أضواء البريميرليج على المال .. صدمة جديدة للاتحاد في رحلة البحث عن خليفة كونسيساو!

مع بدء تحركات الأندية السعودية في فترة الصيف نحو تدعيم صفوفها من أجل المنافسة المرتقبة في الموسم الجديد، لا يبدو أن إدارة نادي الاتحاد تسير في الطريق الصحيح، حيث لا تزال تعاني من تخبط واضح في هذا الملف.

الاتحاد أنهى الموسم المنصرم بدون بطولات، حيث خسر لقب دوري روشن السعودي لصالح النصر، بينما ودع كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي في الأمتار الأخيرة، بخلاف الإخفاق الآسيوي على مستوى دوري أبطال النخبة الذي ودعه من الدور ربع النهائي على يد ماتشيدا زيروبيا.

لذلك، تضع الجماهير الاتحادية آمالًا كبيرة على العودة إلى منصات البطولات في الموسم الجديد 2026-2027، من خلال التعاقد مع مدرب مخضرم لخلافة المدرب السابق سيرجي كونسيساو وصفقات من العيار الثقيل قادرة على حمل راية عميد الأندية السعودية.