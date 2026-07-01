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محمد سعيد

فضّل أضواء البريميرليج على المال .. صدمة جديدة للاتحاد في رحلة البحث عن خليفة كونسيساو!

الاتحاد
بيير ساج
انتقالات
زين الدين بلعيد
دوري روشن السعودي

صفقة جزائرية تطبخ على نار المونديال

مع بدء تحركات الأندية السعودية في فترة الصيف نحو تدعيم صفوفها من أجل المنافسة المرتقبة في الموسم الجديد، لا يبدو أن إدارة نادي الاتحاد تسير في الطريق الصحيح، حيث لا تزال تعاني من تخبط واضح في هذا الملف.

الاتحاد أنهى الموسم المنصرم بدون بطولات، حيث خسر لقب دوري روشن السعودي لصالح النصر، بينما ودع كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي في الأمتار الأخيرة، بخلاف الإخفاق الآسيوي على مستوى دوري أبطال النخبة الذي ودعه من الدور ربع النهائي على يد ماتشيدا زيروبيا.

لذلك، تضع الجماهير الاتحادية آمالًا كبيرة على العودة إلى منصات البطولات في الموسم الجديد 2026-2027، من خلال التعاقد مع مدرب مخضرم لخلافة المدرب السابق سيرجي كونسيساو وصفقات من العيار الثقيل قادرة على حمل راية عميد الأندية السعودية.

  • مفاوضات مع خليفة كونسيساو

    كشف موقع "فوت ميركاتو"، أن الاتحاد حاول التعاقد مع المدرب الفرنسي بيير ساج لقيادة العميد في الموسم الجديد، وقدم له عرضًا ماليًا ضخمًا، لكن المدرب رفض رغم الإغراءات.

    وأشار الموقع، إلى أن ساج فضّل الانتقال إلى كريستال بالاس بعقد يمتد 3 سنوات، مقتنعًا بالمشروع الرياضي وخوض تحدي الدوري الإنجليزي الممتاز، في خطوة تؤكد أن بعض المدربين الصاعدين باتوا يمنحون الأولوية للمسار الفني على المكاسب المالية.

    اللافت أن الاتحاد لم يتحرك نحو اسم جماهيري فقط، بل استهدف أحد أبرز المدربين الصاعدين في فرنسا، بعدما لفت الأنظار بنتائجه المميزة مع لانس الفرنسي، وهو ما يعكس رغبة النادي في بناء مشروع فني جديد، حتى وإن لم تكتمل الصفقة.

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  • انتقادات واضحة لإدارة الزعيم

    الإعلامي السعودي محمد البكري، تناول أنباء سعي محاولات إدارة الاتحاد للتعاقد مع مدرب جديد بانتقادات لاذعة، حيث أعاد نشر التغريدة وكتب في حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): " مين بقي من مدربي العالم ما فاوضته إدارة الاتحاد ومن كل المدارس التدريبية".

    وأضاف: "في الأخير يختارون أسوأ مدرب . مو عشانه سيئ؟ عشان عقده رخيص".


  • محاولات العميد لحسم صفقة جزائرية

    على الجانب الآخر، تستمر محاولات إدارة الاتحاد لتدعيم صفوف الفريق وخصوصًا على الجانب الدفاعي الذي عانى من تراجع حاد في الموسم الماضي، حيث ذكرت شبكة "Compétition"، أن العميد يعتبر من أكثر الأندية المهتمة بالتعاقد مع أحد مدافعي منتخب الجزائر.

    وأشارت إلى أن إدارة الاتحاد تجهز عرضًا بقيمة مليون و200 ألف يورو للتعاقد مع المدافع الجزائري المميز زين الدين بلعيد، لاعب نادي شبيبة القبائل ومنتخب محاربي الصحراء.

    وكانت إدارة الشبيبة قد حددت هذا المبلغ من قبل، لإطلاق سراح المدافع صاحب الـ27 عامًا، والذي يرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2028، لذلك لن تفرط الشبيبة في خدماته إلا بمقابل مادي مرضٍ، خصوصًا أن اللاعب يحظى بسمعة جيدة بعدما وصلت مشاركاته الدولية إلى 20 مباراة مع منتخب بلاده، كان آخرها خلال مباراة النمسا الأخيرة في كأس العالم حيث شارك كبديل في الشوط الثاني وقدم أداءً مميزًا.

    وأوضحت الشبكة الفرنسية، أن الاتصالات بين الاتحاد وممثلي اللاعب بدأت منذ نحو 20 يومًا، إلا أنها توقفت في ظل مشاركة اللاعب بكأس العالم، على أن يتم الاتفاق الرسمي بين الطرفين بعد انتهاء مشاركة المدافع الجزائري في المونديال.

  • Netherlands v Algeria - International FriendlyGetty Images Sport

    ما التالي لمنتخب الجزائر وبلعيد؟

    يستعد زين الدين بلعيد مع منتخب الجزائر حاليًا من أجل تسجيل مشاركة تاريخية في كأس العالم 2026، حيث تأهل الخضر إلى دور الـ32 ويتحضرون الآن لمواجهة صعبة أمام منتخب سويسرا، فجر الجمعة في مدينة فانكوفر الكندية.

    وحال نجح المنتخب الجزائري في عبور عقبة سويسرا، سيكون عليه مواجهة الفائز من كولومبيا وغانا في دور الـ16.

    يذكر أن المنتخب الجزائري كان قد تأهل إلى دور الـ32، ضمن قائمة أفضل ثوالث المجموعات، حيث حصد 4 نقاط من الفوز على الأردن "2-1" والتعادل مع النمسا "3-3"، وذلك بعد خسارة قاسية في افتتاح مشواره بالبطولة على يد "حامل اللقب" الأرجنتين بثلاثية نظيفة، سجلها الأسطورة ليونيل ميسي.