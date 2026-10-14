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محمد سعيد

"لا تنسوا ما حدث بالاتحاد والهلال" .. تحذير مباشر للنصر بعد نهاية قرعة كأس السوبر السعودي

النصر
السوبر السعودي
الأهلي
الخلود

هل حظي العالمي بأسهل مواجهة في البطولة؟

تلقى الجهاز الفني لنادي النصر السعودي بقيادة آنجي بوستيكوجلو، تحذيرًا من الإعلامي عساف الخليفي، من الانخداع بنتيجة قرعة كأس السوبر السعودي 2026-2027.

القرعة أسفرت عن وقوع النصر أمام الخلود في الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي، على أن يلتقي الفائز في المباراة النهائي مع المتأهل من المواجهة الأخرى بين الأهلي "حامل لقب السوبر" والقادسية.

  • المفاجآت واردة في السوبر

    عساف الخليفي حل ضيفًا على القنوات الرياضية السعودية في أعقاب الإعلان عن نتيجة قرعة البطولة التي تستضيفها الكويت، وعندما ألمح مقدم البرنامج إلى أن النصر حظي بأسهل مواجهة متوقعة في كأس السوبر، رفض ذلك الطرح.

    وقال الخليفي: "دائمًا في بطولات النفس القصير تحدث الكثير من المفاجآت، الخلود في الموسم الماضي فاجأ الكل وأقصى الاتحاد من الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين، وحتى عندما خسر من الهلال في النهائي كان بصعوبة بالغة".


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    أفضلية للنصر ولكن

    وأضاف الإعلامي السعودي في حديثه عن الخلود: "ورغم أن الخلود انخفض مستواه هذا الموسم عن السابق، أعتقد أنه سيزيد من تركيزه في بطولة السوبر السعودي لأن وصوله إلى النهائي سيمثل فرصة تاريخية لتحقيق أول بطولة رسمية في تاريخ النادي، لذلك أنظر إلى المباراة بنسبة 50/50 بين الفريقين مهما كانت الفوارق الفنية بينهما".

    وتابع الإعلامي السعودي: "صحيح الأفضلية تميل إلى النصر لما يملكه من نجوم وجاهزية كبيرة ومستواه المميز منذ الموسم الماضي، ولكن هذا لا يعني أن الخلود سيدخل المباراة مستسلمًا، والمفاجآت واردة وحدثت كثيرًا أمام العالمي في مختلف بطولات خروج المغلوب".

  • نتائج قرعة كأس السوبر السعودي

    أسفرت قرعة بطولة كأس السوبر السعودي 2026-2027، عن مواجهتين من العيار الثقيل في الدور نصف النهائي من البطولة التي تقام خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر المقبل في الكويت.

    وجاءت نتائج القرعة كالتالي، يلتقي الأهلي "حامل اللقب" مع القادسية رابع ترتيب دوري روشن في نسخته الأخيرة في مباراة مثيرة بالدور نصف النهائي.

    وفي المباراة الثانية من الدور نصف النهائي، يلتقي النصر ضد الخلود، بحيث يتأهل الفائز لمواجهة المتأهل من موقعة الأهلي واللقادسية.

    وأقيمت مراسم القرعة ظهر اليوم الأربعاء بالكويت، بحضور ممثلي الاتحادين السعودي والكويتي لكرة القدم والأندية الأربعة المشاركة، حيث حددت القرعة طرفي مواجهتي نصف النهائي المقررتين يومي 19 و20 ديسمبر، على أن تقام المباراة النهائية في الـ23 من الشهر ذاته.

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  • Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الأهلي حامل اللقب وغياب الهلال

    يعتبر النادي الأهلي هو حامل لقب كأس السوبر السعودي، بعدما توج باللقب في نسخته الماضية عام 2025 والتي أقيمت في هونج كونج، وذلك بعد فوزه المثير على نظيره النصر بركلات الترجيح (5-3)، إثر تعادل الفريقين في الوقت الأصلي بنتيجة هدفين لمثلهما (2-2).

    وكان الأهلي قد وصل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على القادسية في نصف النهائي بنتيجة (5-1)، بينما صعد النصر إلى النهائي بفوز مثير على الاتحاد بنتيجة (2-1).

    يذكر أن الأهلي لم يكن مشاركًا في البطولة، إلا أنه تمت دعوته للمشاركة بعد اعتذار الهلال (البطل التاريخي للسوبر بـ5 ألقاب) عن عدم المشاركة في البطولة بسبب ضغط المباريات ومشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

    وبناء على ذلك أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا بعقاب الهلال بحرمانه من المشاركة في نسخة 2026، وتغريم الزعيم 500 ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.