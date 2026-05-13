"انظروا إلى إيفان توني وكينيونيس" .. سامي الجابر ينصح النصر باستبدال كريستيانو رونالدو!

قال سامي الجابر خلال حلوله ضيفًا على برنامج "نادينا" عبر فضائية "MBC": "النصر يحتاج لمهاجم أفضل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، على الرغم من التاريخ الكبير الذي يمتلكه.
وأضاف: "لا يمكن إلغاء قيمة رونالدو الفنية، والتاريخ والإرث الكبير الذي يمتلكه، فهو لاعب كبير، لكن تخيل لو أن النصر يمتلك لاعبًا يصنع الفارق، رونالدو يعتمد على التحضير بشكل كبير، لكن هداف الدوري السعودي حاليًا هو الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي".
وتابع أسطورة الهلال: "توني هداف ويصنع أهدافًا ويدافع ويقاتل على كل كرة ويشكل محطة لزملائه مثل رياض محرز ويحررهم من المدافعين. هناك أيضًا لاعب لا يحصل على حقه وهو جوليان كينيونيس لاعب القادسية، سجل 29 هدفًا منها ركلة جزاء واحدة ويحقق الاستفادة لفريقه وأصبح علامة فارقة وأتوقع أن يتواجد بكأس العالم".
وختم الجابر: "نحن لا نقلل من رونالدو، له تاريخ كبير وحقق ألقابًا تاريخية مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد على المستوى الفردي والجماعي، لكن الفريق بحاجة إلى إضافة قوية على المستوى الهجومي من أجل المنافسة على البطولات الكبرى في المواسم المقبلة".