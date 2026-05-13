Goal.com
مباشرالتذاكر
FBL-KSA-NASSR-AHLIAFP
محمد سعيد

"انظروا إلى إيفان توني وكينيونيس" .. سامي الجابر ينصح النصر باستبدال كريستيانو رونالدو!

كريستيانو رونالدو
النصر
الهلال
دوري روشن السعودي

"الدون" سجل 26 هدفًا في دوري روشن ويأتي ثالثًا في قائمة الهدافين

تحولت ليلة النجم كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، أمس الثلاثاء من الفرحة إلى الصدمة والحزن، بسبب السيناريو القاسي الذي شاهده من على دكة بدلاء فريقه خلال الثواني الأخيرة من مواجهة الهلال في دوري روشن السعودي.

ورغم الأداء المميز الذي يقدمه "الدون" مع النصر هذا الموسم، والذي وضع فريقه على مشارف الفوز بلقب دوري روشن للمرة الأولى منذ عام 2019، إلا أن ذلك لم يسلمه من الانتقادات والتي جاءت هذه المرة من مهاجم أسطوري بحجم سامي الجابر، نجم ورئيس نادي الهلال السابق.

  • فرحة "الدون" تتأجل من جديد

    الهلال كان قد تعادل مع النصر بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء على ملعب "الأول بارك"، إلا أن هذه النتيجة لم تخدم حظوظ الزعيم في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، لكنها أجلت احتفالية الغريم النصر باللقب للجولة الأخيرة من المسابقة.

    المدافع الفرنسي محمد سيماكان تقدم أولًا لأصحاب الأرض في الدقيقة 37، لكن بخطأ فادح من الحارس البرازيلي بينتو، أدرك الزعيم التعادل في الدقيقة 8+90 بهدف من النيران الصديقة.

    هذا التعادل رفع رصيد النصر للنقطة 83 في صدارة جدول الترتيب، فيما يحل الهلال ثانيًا بـ78 نقطة، مع الوضع في الاعتبار أن الزعيم خاض مباراة أقل.

    فيما تأجل تتويج النصر بلقب الدوري، إذ كان في حاجة للفوز، لحسم اللقب رسميًا قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

    • إعلان

  • سامي الجابر ينتقد رونالدو

    قال سامي الجابر خلال حلوله ضيفًا على برنامج "نادينا" عبر فضائية "MBC": "النصر يحتاج لمهاجم أفضل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، على الرغم من التاريخ الكبير الذي يمتلكه.

    وأضاف: "لا يمكن إلغاء قيمة رونالدو الفنية، والتاريخ والإرث الكبير الذي يمتلكه، فهو لاعب كبير، لكن تخيل لو أن النصر يمتلك لاعبًا يصنع الفارق، رونالدو يعتمد على التحضير بشكل كبير، لكن هداف الدوري السعودي حاليًا هو الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي".

    وتابع أسطورة الهلال: "توني هداف ويصنع أهدافًا ويدافع ويقاتل على كل كرة ويشكل محطة لزملائه مثل رياض محرز ويحررهم من المدافعين. هناك أيضًا لاعب لا يحصل على حقه وهو جوليان كينيونيس لاعب القادسية، سجل 29 هدفًا منها ركلة جزاء واحدة ويحقق الاستفادة لفريقه وأصبح علامة فارقة وأتوقع أن يتواجد بكأس العالم".

    وختم الجابر: "نحن لا نقلل من رونالدو، له تاريخ كبير وحقق ألقابًا تاريخية مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد على المستوى الفردي والجماعي، لكن الفريق بحاجة إلى إضافة قوية على المستوى الهجومي من أجل المنافسة على البطولات الكبرى في المواسم المقبلة".


  • رسالة كريستيانو رونالدو بعد ديربي النصر والهلال

    وفي أعقاب التعادل مع الهلال في الديربي، أكد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، أن حلم تتويج فريقه بلقب دوري روشن السعودي 2025-2026، بات قريبًا للغاية؛ وذلك رغم صدمة تعادل عملاق الرياض الهلال، في الثواني الأخيرة.

    رونالدو حاول تخفيف صدمة جماهير النصر ووعدهم باقتراب اللقب الغالي، حيث كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "الحلم بات قريبًا.. انتبهوا، لا يزال أمامنا خطوة واحدة".

    وقدّم رونالدو شكره إلى جماهير النصر، على الدعم الكبير والرائع؛ وذلك في ليلة الديربي الكبير أمام الهلال.

  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أرقام كريستيانو رونالدو مع النصر

    يعيش النجم البرتغالي موسمًا مميزًا مع النصر، حيث قاد الفريق إلى صدارة ترتيب دوري روشن السعودي وبات الفريق على بعد خطوة واحدة من التتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2019، وهو حلم تأجل كثيرًا للدون مع العالمي منذ انضمامه للفريق في يناير 2023.

    ولعب رونالدو مع النصر حتى الآن 140 مباراة سجل خلاله 121 هدفًا وصنع 24 هدفًا، إلا أن ذلك لم يساعده أو يساعد فريقه على تحقيق أي لقب كبير، وهو ما وضع الكثير من الضغوطات عليه سواء إعلاميًا أو من الجماهير النصراوية.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده الإجمالي مع الفريق النصراوي إلى 127 هدفًا، ليصبح "الهداف الأجنبي التاريخي" للنادي.

    وتحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
نيوم crest
نيوم
نيوم
دوري أبطال آسيا 2
النصر crest
النصر
النصر
جامبا أوساكا crest
جامبا أوساكا
جامبا أوساكا