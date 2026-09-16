"احذر عندما تتكلم عن شخص عظيم مثله" .. أنجي بوسيتكوجلو يدخل في صدام مع إعلامي سعودي دفاعًا عن كريستيانو رونالدو!

فتحت الخسارة المذلة التي تعرض لها النصر أمام العين برباعية نظيفة في دوري أبطال آسيا للنخبة، أبواب الهجوم العنيف على الأسترالي أنجي بوسيتكوجلو، المدير الفني للعالمي، ولم يتوقف الأمر عند غضب الجماهير بل امتد ليشمل الإعلاميين الذين وجهوا سهام نقدهم نحو القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة، تعرض مدرب النصر إلى موقف محرج عندما دخل في نقاش حاد مع أحد الإعلاميين الذي سأله صراحة عن مدى مسؤولية الدون عن هذه الخسارة التاريخية، ليدافع المدرب الأسترالي بشراسة غير مسبوقة عن لاعبه المخضرم أمام الجميع.

ووجه الإعلامي سؤاله قائلاً: "النصر لعب أغلب مبارياته بدون القائد كريستيانو رونالدو وكان يقدم كرة جميلة ونتائج جيدة، لكن مؤخرًا أصبح وجود رونالدو عبء على الفريق، حيث أن وجوده لا يقدم إضافة للفريق خصوصًا مع بداية المباراة، بماذا ترد؟".

هذا السؤال أثار حفيظة المدرب السابق لتوتنهام، الذي بدا وكأنه كان ينتظر الفرصة لتفريغ شحنة الغضب الناتجة عن الخسارة برباعية أمام العين في الجولة الافتتاحية للمسابقة القارية، حيث اعتبر التلميح بأن رونالدو يمثل عبئًا أمرًا غير مقبول على الإطلاق في حساباته الفنية أو الشخصية.



