يعتمد ريال مدريد على ميزة خاصة في مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي المثيرة في دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ.
يُقال إن نادي بايرن ميونيخ كان يريد منع ذلك! ريال مدريد يعتمد على مكافأة خاصة في مباراته على أرضه ضد بايرن ميونيخ
حصل «الملكيون» على إذن من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لإغلاق سقف ملعب سانتياغو برنابيو خلال المباراة التي ستقام مساء الثلاثاء (الساعة 9 مساءً في تغطية مباشرة). ويأمل ريال مدريد أن يساهم ذلك في إضفاء أجواء أكثر حماسية، حيث ستكون هتافات الجماهير المحلية أعلى مما هي عليه بالفعل بفضل تغطية السقف التي ستعزز صدى الصوت في أرجاء الملعب. ومن المفترض أن تصبح الأجواء التي يخلقها 84 ألف متفرج في الملعب الأسطوري أكثر إثارة للرعب بالنسبة للضيوف القادمين من ميونيخ.
ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام الإسبانية، يُزعم أن بايرن ميونيخ قد طلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) منع إغلاق السقف واللعب بسقف مفتوح بدلاً من ذلك. لكن نادي بايرن ميونيخ نفى أمام قناة Sport1 وجود أي طلب من هذا القبيل. وعلى أي حال، لم يكن لهذا الطلب أي فرصة للنجاح، حيث أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) عادةً ما يترك قرار اللعب بسقف مفتوح أو مغلق للأندية المضيفة.
بالإضافة إلى ذلك، هطلت الأمطار بغزارة في مدريد قبل بدء المباراة بوقت قصير، مما يجعل إغلاق السقف أمراً منطقياً حتى من وجهة نظر محايدة.
أوقع ريال مدريد بايرن ميونيخ في وادي الدموع عام 2024 تحت سقف مغلق
وبالمناسبة، كان ريال مدريد قد قرر أيضًا إغلاق سقف الملعب خلال آخر زيارة لفريق ميونيخ إلى العاصمة الإسبانية في أوائل مايو 2024. وقد نشر «البلانكوس» صورة لتلك المباراة مساء الاثنين على منصة X.
في ذلك الوقت، جلب السقف المغلق الحظ لريال مدريد. في مباراة الإياب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/24، احتفل المدريديون بطريقة درامية بالوصول إلى نهائي المسابقة. بعد التعادل 2-2 في مباراة الذهاب، بدا في البداية أن بايرن ميونيخ سيتأهل، عندما تقدم ألفونسو ديفيز بفريق بايرن ميونيخ في الدقيقة 68. واستمر هذا التقدم حتى قبل نهاية المباراة بقليل، قبل أن ينجح جوسيلو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 88.
وبدلاً من اللجوء إلى الوقت الإضافي، تبدد حلم بايرن ميونيخ بالوصول إلى النهائي قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة، حيث سجل جوسيلو هدفاً في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع. سجل المهاجم، الذي انتقل في الصيف التالي إلى نادي الغرافة في قطر، هدف الفوز 2-1 لصالح المضيفين، وبذلك قاد ريال مدريد إلى النهائي. هناك، كما هو معروف، تفوق الإسبان على بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 وفازوا بكأس دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة.
بايرن ميونيخ المرشح الأوفر حظاً في مواجهة ريال مدريد
تسعى تشكيلة المدرب ألفارو أربيلوا هذا العام جاهدةً للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة عشرة. ويكتسب هذا الإنجاز أهميةً أكبر، حيث قد تكون بطولة دوري أبطال أوروبا هي الفرصة الأخيرة المتبقية لريال مدريد للفوز بلقب هذا الموسم.
في كأس الملك، خرج الفريق بشكل مفاجئ في منتصف يناير من دور الـ16 على يد فريق ألباسيتي الذي يلعب في الدرجة الثانية، وفي الدوري الإسباني، يتأخر ريال مدريد بسبع نقاط عن المتصدر برشلونة قبل ثماني جولات من نهاية الموسم، وذلك بعد الخسارة المفاجئة 1-2 أمام فريق مايوركا المرشح للهبوط يوم السبت الماضي.
على الرغم من أن ريال مدريد يُنظر إليه على أنه يتمتع بفرص جيدة في مباراة ربع النهائي المثيرة، لا سيما بسبب تاريخه الحافل بالنجاحات في أهم مسابقة أوروبية للأندية، إلا أن بايرن ميونيخ يُعتبر المرشح الأوفر حظاً بفضل مستواه المتميز. "الأهم بالنسبة لي هو أن نركز بشكل كامل على أصعب مباراة يمكن أن تخوضها في أوروبا. في ذهني، أريد ببساطة أن نفوز، وأن لا تخاف الفريق هنا، وأن يظهر ما نستطيع فعله"، قال مدرب بايرن ميونيخ فينسنت كومباني في المؤتمر الصحفي يوم الاثنين.
يهدف بايرن ميونيخ في مدريد إلى تأمين موقع جيد قبل مباراة الإياب التي ستقام يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل في ميونيخ. وفي نصف النهائي، ينتظر الفائز في هذه المواجهة إما حامل اللقب باريس سان جيرمان أو ليفربول، وبالتالي عملاق آخر من عمالقة كرة القدم الأوروبية.
تشكيلتا بايرن ميونيخ وريال مدريد
تشكيلة ريال مدريد:
حارس المرمى
أندري لونين
الدفاع
ترينت ألكسندر-أرنولد، أنطونيو روديجر، دين هويجن، ألفارو كاريراس
الوسط
فيد فالفيردي، أوريليان تشواميني، تياجو بيتارش، أردا غولر
الهجوم
كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور
تشكيلة بايرن ميونيخ:
حارس المرمى
مانويل نوير
الدفاع
كونراد لايمر، دايوت أوبامكانو، جوناثان تاه، يوسيب ستانيسيتش
الوسط
جوشوا كيميش، ألكسندر بافلوفيتش - مايكل أوليسي، سيرج غنابري، لويس دياز
الهجوم
هاري كين
بايرن ميونيخ ضد ريال مدريد: آخر 5 مواجهات
التاريخ
المسابقة
المباراة
18 أبريل 2017
دوري أبطال أوروبا، ربع النهائي (مباراة الإياب)
ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ 4:2 بعد الوقت الإضافي
25 أبريل 2018
دوري أبطال أوروبا، نصف النهائي (ذهاب)
بايرن ميونيخ ضد ريال مدريد 1:2
1 مايو 2018
دوري أبطال أوروبا، نصف النهائي (مباراة الإياب)
ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ 2:2
30 أبريل 2024
دوري أبطال أوروبا، نصف النهائي (مباراة الذهاب)
بايرن ميونيخ ضد ريال مدريد 2:2
8 مايو 2024
دوري أبطال أوروبا، نصف النهائي (مباراة الإياب)
ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ 2:1