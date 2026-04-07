يُقال إن نادي بايرن ميونيخ كان يريد منع ذلك! ريال مدريد يعتمد على مكافأة خاصة في مباراته على أرضه ضد بايرن ميونيخ

حصل «الملكيون» على إذن من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لإغلاق سقف ملعب سانتياغو برنابيو خلال المباراة التي ستقام مساء الثلاثاء (الساعة 9 مساءً في تغطية مباشرة). ويأمل ريال مدريد أن يساهم ذلك في إضفاء أجواء أكثر حماسية، حيث ستكون هتافات الجماهير المحلية أعلى مما هي عليه بالفعل بفضل تغطية السقف التي ستعزز صدى الصوت في أرجاء الملعب. ومن المفترض أن تصبح الأجواء التي يخلقها 84 ألف متفرج في الملعب الأسطوري أكثر إثارة للرعب بالنسبة للضيوف القادمين من ميونيخ.

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام الإسبانية، يُزعم أن بايرن ميونيخ قد طلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) منع إغلاق السقف واللعب بسقف مفتوح بدلاً من ذلك. لكن نادي بايرن ميونيخ نفى أمام قناة Sport1 وجود أي طلب من هذا القبيل. وعلى أي حال، لم يكن لهذا الطلب أي فرصة للنجاح، حيث أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) عادةً ما يترك قرار اللعب بسقف مفتوح أو مغلق للأندية المضيفة.

بالإضافة إلى ذلك، هطلت الأمطار بغزارة في مدريد قبل بدء المباراة بوقت قصير، مما يجعل إغلاق السقف أمراً منطقياً حتى من وجهة نظر محايدة.