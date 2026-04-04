يُقال إن قرار الانتقال قد اتُخذ! سيرهو جيراسي يثير مفاجأة في صفوف بوروسيا دورتموند

مع رحيل جيراسي الوشيك، يواجه فريق «الأسود والأصفر» والمدير الرياضي الجديد أولي بوك تحديًا كبيرًا جديدًا، على الرغم من التعاقد مع المهاجم فابيو سيلفا في الصيف الماضي. إلا أن اللاعب البرتغالي لم يثبت حتى الآن أنه هداف يمكن الاعتماد عليه (هدف واحد و5 تمريرات حاسمة).

ووفقًا لشبكة سكاي، يُعتبر النجم الألماني الصاعد نيكولو تريسولدي أحد المرشحين لخلافة جيراسي. ويخوض اللاعب الإيطالي الأصل حاليًا أفضل موسم في مسيرته التي لا تزال في بدايتها. فقد انتقل في الصيف الماضي من هانوفر 96 إلى كلوب بروج، ووقع هناك عقدًا حتى عام 2029، حيث حقق نجاحًا كبيرًا. في 48 مباراة رسمية، سجل حتى الآن 14 هدفاً وصنع خمس تمريرات حاسمة، كما خاض أول تجربة له في دوري أبطال أوروبا وأثبت مهارته هناك أيضاً (3 أهداف في 10 مباريات).

ووفقًا لشبكة Sky، يمكن التعاقد مع لاعب المنتخب الألماني تحت 21 عامًا مقابل مبلغ يتراوح بين 25 و30 مليون يورو. وهو مبلغ يمكن أن يتحمله بوروسيا دورتموند بسهولة بعد رحيل جيراسي.

كما أن التعاقد مع فيسنيك أسلاني من نادي هوفنهايم يبدو أمراً بديهياً. ووفقاً لصحيفة بيلد، فإن عقده (الذي يمتد حتى عام 2029) يتضمن بنداً للخروج بقيمة 30 مليون يورو. الميزة بالنسبة لـ BVB: حقق أسلاني انطلاقة كبيرة قبل عامين مع نادي SV Elversberg - والشخص الذي جلبه إلى هناك ومنحه فرصة آنذاك هو اليوم المدير الرياضي ومسؤول تخطيط التشكيلة في BVB: أولي بوك.

المشكلة: يبدو أن "نادي أحلام" أسلاني، برشلونة، يضع اللاعب المولود في برلين، الذي خسر مؤخرًا مع كوسوفو بشكل درامي أمام تركيا في تصفيات كأس العالم، على قائمته. "برشلونة مهتم جدياً في الوقت الحالي. كان هناك اتصال مع الكتالونيين"، قال مستشار أسلاني أيمن دهماني مؤخرًا لـ Erem News.

واصل أسلاني في هوفنهايم أداءه المتميز الذي أظهره في موسمه مع إلفرسبيرغ، وسجل 9 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة في 28 مباراة رسمية.