ساعد المدرب فينسنت كومباني مؤخرًا في نادي بايرن ميونيخ لاعبين موهوبين يبلغان من العمر 16 عامًا، هما فيليب بافيتش وإربلين أوسماني، على خوض أول مباراة لهما في صفوف الفريق الأول. وفي الوقت نفسه، يبرز في صفوف نادي يونيون برلين لاعب يبلغ من العمر 15 عامًا فقط، كان نادي ميونيخ قد سعى جاهدًا للتعاقد معه في الصيف دون جدوى، وفقًا لتقارير متطابقة نشرتها صحيفتا «بيلد» و«تز»: لينوس غوتر.
يُقارن بجمال موسيالا! يبدو أن اللاعب البالغ من العمر 15 عامًا قد رفض عرض بايرن ميونيخ، وينضم الآن إلى صفوف الفريق الأول في أحد أندية الدوري الألماني المنافسة
ينحدر الجناح الأيسر من أكاديمية نادي إنيرجي كوتبوس، حيث كان يخطط آنذاك لخطوته التالية في مسيرته الكروية. ويُقال إن ناديي بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند دخلا في منافسة على التعاقد معه، قبل أن يفوز نادي يونيون برلين بالصفقة بشكل مفاجئ تمامًا.
كان توم لومان، كبير كشافي الناشئين في يونيون، عاملاً مهماً في هذه الصفقة، حيث كان على علاقة جيدة بغوتر منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره. في ذلك الوقت، كان يلعب لفريق سبريمبرغر إس في، وتقع مسقط رأسه على بعد حوالي ساعة ونصف بالسيارة جنوب شرق برلين.
لينوس غوتر يتدرب مع الفريق الأول منذ بداية هذا الأسبوع
منذ انتقاله إلى فريق يونيون، حقق غوتر تطوراً مذهلاً. وبعد أدائه المقنع مع فريق تحت 17 عامًا، تمت ترقيته إلى فريق تحت 19 عامًا. ومنذ بداية هذا الأسبوع، يتدرب مع الفريق الأول. ومن أجل الاندماج في فريق المدرب شتيفن باومغارت، رفض غوتر المشاركة في المباريات الدولية القادمة لفريق تحت 16 عامًا ضد إيطاليا. وفي مبارياته التسع السابقة مع فريق تحت 16 عامًا، سجل سبعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.
يُعتبر غوتر أكبر موهبة ألمانية من مواليد عام 2010. وبسبب ذكائه الكروي ومهارته في المراوغة وحبه للتسجيل، يُقارن داخلياً في يونيون بجمال موسيالا، وفقاً لصحيفة بيلد. يقول المدير التنفيذي لشؤون الشباب لوتز موناك: "بفضل نقاط قوته الاستثنائية في المواجهات الهجومية الفردية وذكائه الكروي، يمكنه أن يخلق لحظات مميزة على أرض الملعب."
يحتفل غوتر بعيد ميلاده السادس عشر في 8 أبريل. ومن الناحية النظرية، سيكون بإمكانه المشاركة في الدوري الألماني اعتبارًا من ذلك التاريخ، وستكون أول فرصة له للعب هي المباراة خارج أرضه ضد 1. FC هايدنهايم في 11 أبريل. وبالتالي، لن يتمكن من أن يصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الألماني: هذا الرقم القياسي يحمله يوسوفا موكوكو، الذي ظهر لأول مرة مع بوروسيا دورتموند في عام 2020 في اليوم التالي لعيد ميلاده السادس عشر.